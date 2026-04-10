AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃

網友質疑短劇中的主角和易烊千璽「撞臉」。（視頻截圖）

前言：不管明星還是普通人，「我們的臉」正處於被AI短劇製作方「想盜就盜、想用就用」的險境。AI下明星或許還有維權團隊，普通人想要維權則十分困難。AI發展迅猛的同時，臉部等信息的「防盜門」也應盡速同步裝好。

中國微短劇近來蓬勃發展，近來「霍去病」等AI（人工智能 ）短劇更是風靡海內外。但有愈來愈多人發現，在未獲徵詢同意下，自己的臉被部分AI短劇「盜走」，成了劇中的「主角」，明明五官、臉型、妝容都和自己幾乎「撞臉」，但在涉侵權認定上仍存在灰色地帶，加上AI短劇製作成本低、效率高，導致維權更加困難。

把人摳下來放進故事

「你是不是去演短劇了？」據新京報報導，漢服妝造博主「白菜」收到朋友發來的AI短劇截圖，才知道自己竟在虛擬世界裡成了「猥瑣好色」的反派配角，搜索這部名為「桃花簪」的短劇，很快就看到和自己幾乎一模一樣的配角「劉大」；而劇中的形象，來自他在去年春節所拍的一組「柿柿如意」主題寫真，短劇中的角色，從臉型、五官，到妝容、服飾和配飾，都和那組照片幾乎一致，像是把他整個人「摳」下來，直接放進一段故事裡。

在同一部短劇裡，另一位博主「七海」同日也收到粉絲的提醒，劇中第11集出現的「劉大」妻子「何掌櫃」和她有著高度相似的臉，她懷疑這部短劇用AI融合了她的臉。自己作為商業模特，個人臉部形象是其核心職業資產和商業價值的載體，該短劇在未獲授權情況下擅自盜用創作，又將她的形象醜化成熱愛雌競、辱罵毆打女性、虐待動物的反派角色，嚴重侵犯了名譽權，決定對該短劇製作、發行及相關平台追溯法律責任。

短劇「桃花簪」作者聲明中顯示「內容由AI生成」，標籤為「劇情、逆襲、古風」，共72集，講述了一個被誣陷趕出侯府的丫鬟，在戰亂中輾轉求生，最終入宮成為女官的故事。截至4月1日上午，站內熱度值4103萬，共有2.5萬收藏。白菜查到短劇關聯企業是成都微麻微辣文化傳播有限公司，製作機構是杭州映趣短劇閣科技有限公司，在多家意向平台播出。目前關聯企業均未回應。

頂流藝人也受害

頂流藝人也是受害。有網友上傳視頻顯示，一部名為「午夜公車：她捉詭超兇的」短劇中，出現一名與易烊千璽肖像極為相似的演員，聲音也高度相似，質疑該劇盜用易烊千璽肖像。該劇以「懸疑」、「反轉」為標籤，在平台的熱度值已接近4000萬。無獨有偶，另一部名為「騙我投個好胎？行，你們別後悔」的短劇也也被網友指出使用了相似手法，短劇熱度值接近7500萬。

4月4日，短劇平台人工客服回應稱，已收到大量相關反饋，工作人員正在核實處理中。「因為AI短劇目前是新的類型，所以可能存在審核方面的不完善，我們會盡力完善該類型的審核」，並稱「如果已經做出了整改並且版權方沒有追究，可能是不會下架的」。不過在輿論撻伐下，相關平台已於4月5日將該短劇下架。

4月5日凌晨，易烊千璽工作室發布官方聲明指出，近期多個網路平台傳播擅自使用易烊千璽肖像生成的AI劇集，易烊千璽本人從未參演相關劇集，依據「民法典」等法律法規，製作方已構成侵權。工作室已委請律師開展維權，後續將依法追究全部法律責任。

AI生成人臉 界線模糊

令「白菜」百思不得其解的是：自己的臉，究竟是怎麼「跑」進劇裡的？一位曾在AI短劇公司工作的員工表示，AI真人短劇的製作有固定流程，先由劇本團隊生成故事，交給製圖部門出「底圖」，即人物基礎形象，包括面部特寫、全身三視圖，有時還會細化到服飾、配飾，甚至美甲、髮飾這樣的局部細節。底圖確定，人物的「臉長什麼樣」就已經固定，後續的視頻生成、剪輯與拼接，更多是圍繞這些既定形象進行批量生產。

人物的臉等底圖的生成，有多種方式。「完全讓模型生成，人物容易顯得不真實」，AI海外短劇製片人楊晨表示，為了讓角色更接近真人質感，在實際操作中，製作方通常會尋找現實中的臉作為參照，而這些參考圖片，大多來自公開網路。楊晨認為，「桃花簪」中的「劉大」算是「做得太過分的一種」，相當於直接拿別人的照片生成人物。

但人物細節修改到什麼程度才算「安全」，這一界限並不清晰。多位行業人士表示，這種灰色空間是當下AI真人短劇的常態。在模糊地帶裡，很多操作都有解釋空間，製作方即便被質疑，也常以「只是長得像」或「證據不足」為由進行推脫。在絕大多數公司未獲授權的背景下，內容是否侵權往往取決於「有沒有被發現」、「有沒有人追究」。

成本，是這種生產邏輯的直接驅動力。多位從業者提到，當前一部AI真人短劇的製作周期可以壓縮至三到五天，算力成本能被控制在5000元（人民幣，下同）左右，這樣的成本結構下，為每一個角色單獨獲取肖像授權，幾乎不具備現實可行性。有從業者稱，批量生產的AI短劇上線後，若是有肖像侵權投訴，最差的結果就是下架而已。這種生產邏輯，也在不斷測試平台審核的邊界。

另外，一些更隱蔽的應用場景風險更高，多位受訪者提到，盜用人臉利用AI生成色情內容，已經成為另一個灰色地帶。

維權證據難蒐集 普通人投訴無門

維權對於「白菜」而言，並不容易。發現自己的照片疑似被盜用後，「白菜」把相關片段截圖，在短劇平台提交「肖像權侵權」舉報，同時撥打客服熱線。對方給出回覆：按照指引準備材料，包括身分證明、對比截圖等信息，通過郵箱提交，由平台進行審核。

流程並不複雜，但真正操作起來，並不順利。「白菜」平時很少使用電腦，而他最早截取的視頻和圖片，沒有時間戳、鏈接等關鍵信息，諮詢律師後發現，這些難以直接作為有效證據。而此時，短劇平台上「桃花簪」中「劉大」的形象已經在他公開維權之後，悄悄替換了。

「這類侵權通常涉及平台和製作方兩個主體」。京衡律師事務所律師朱曉穎表示，如果平台在收到侵權投訴後及時處理，承擔的責任會相對較輕，更多的責任還是在製作機構一側。而這類案件主張權利時並不只局限於肖像權，可能同時涉及著作權；此外，人臉信息本身也屬於敏感個人信息，在未經同意下被處理和傳播，還可以視為對個人信息權益的侵害。短劇製作方若果無法復現，或無法證明其生成過程不涉及他人素材，需要承擔舉證不能的責任。

賠償金額難計算

對於「白菜」的維權，朱曉穎認為最困難的是計算賠償金額。這涉及幾個維度：被侵權人的實際損失、侵權方的獲利情況、維權支出的合理費用，以及法院酌定的金額。對普通人而言，難以證明具體損失；而製作方的收益情況普通人也很難獲取。朱曉穎表示，很多案件最後由法院酌定。

在維權的過程中，「白菜」也在思考，如果不是朋友認出了短劇中的「自己」，如果沒有朋友幫忙，或者是中老年人被侵權，他們要怎麼做？他感慨，「普通人面對AI侵權，有點投訴無門」。對「白菜」來說，這件事帶來的不只是被侵權的憤怒，還有一種失控的擔憂。他更擔心自己的臉是否會被帶入詐騙等其他場景，或者更多無法控制的內容裡。

當下，更現實的問題是，普通人的維權案件仍然相對少見。天元律師事務所律師李昀鍇認為，一個重要原因在於成本與收益之間的不對稱：司法程序複雜、周期較長，而侵權帶來的實際損害往往難以量化。對個體而言，投入的時間與精力，未必能夠獲得對等回報；相比之下，明星與網紅的肖像本身直接關聯商業價值，一旦被未經許可使用，可能對廣告代言或其他商業合作產生影響，因此更有動力進入維權程序。

在李昀鍇看來，當前AI生成內容的法律邊界呈現出較大的彈性，與相關權利在法律上如何主張仍缺乏清晰路徑有關。首先是訓練素材的來源與合法性，其次是AI生成內容的權利歸屬，現行法律體系尚未形成統一規則，這也直接影響到AI短劇製作方的權利保護基礎。

更現實的路徑在於生產端的合規控制。北京星也律師事務所高級顧問于澤輝建議，使用AI工具創作時，企業需要能夠說明人物形象的生成過程，製作方應保留完整的創作紀錄，並使用可信時間戳等方式對相關證據加以固化留存；製作方還應注意人物形象審查與素材來源溯源，不僅要獲得圖片的著作權授權，還必須獲得本人的肖像權授權。

立法費時 技術更新快

李昀鍇表示，多數國家並未針對AI制定專門立法，而是採取在既有法律框架下逐步調整的路徑。在國內，當前更傾向於以行政監管為主的「敏捷治理」方式，背後的考量在於，立法周期相對較長，而技術迭代速度極快，若過早固化規則，可能在法律生效時已經產生新的問題。

報導指出，在生產端，一些新的變化已經出現。楊晨表示，目前已經有公司開始嘗試簽約演員肖像權，這可能是未來的一種方向。群演珂珂說，群演群中已經出現60元購買「AI短劇肖像授權」，只需提供本人三到五張半身照及全身照片，並線下簽署授權協議，半小時就能完成。她認為，出於成本和效率考慮，用AI替代路人群演將成為時代趨勢，但在法律不夠完善、維權門檻高的情況下，普通人很難保障肖像不被挪作他用。

在楊晨看來，行業真正的變化可能會來自一輪輪被動的糾紛，「這條路一定是被告出來的」。他說，只有當愈來愈多的人開始維權，這條模糊的邊界才有可能被一點點釐清，「目前階段，大多數製作仍在成本、效率和風險之間尋找平衡」。

在「白菜」的理解裡，AI本該是「讓生活更方便的工具」，但現在，它正在變成另一種不確定的風險來源。他說，如果自己維權的這件事能夠推動一些改變，「那至少，也算是做了一件好事」。

左圖為短劇「桃花簪」中「劉大」的形象，右圖為博主白菜此前發布的漢服寫真。（取材自南方日報／受訪者供圖）

左圖為AI短劇「京華風雲1」，右圖是男星肖戰演出的「藏海傳」。兩者被網友質疑不只妝造幾乎雷同，AI劇中的男主盜用了肖戰的臉。（視頻截圖）

AI短劇「桃花簪」被模特「七海」指盜臉侵權。（取材自極目新聞）

疑似使用易烊千璽肖像的多個短劇畫面。（視頻截圖）

AI短劇愈來愈夯，不少單位開設AI訓練師課程，經常是報名者座無虛席。（取材自微博）

近期多家短劇平台存在大量未經授權的AI短劇，通過AI技術盜用藝人甚至素人的肖像、聲音製作內容並用於商業變現。（取材自微信）

女星楊紫的臉也出現在某AI短劇中。（視頻截圖）

社交平台上出現愈來愈多由網友製作的AI短劇。（取材自小紅書）

「桃花簪」截圖。（視頻截圖）

左圖為短劇「桃花簪」中「劉大」的形象，右圖為博主白菜此前發布的漢服寫真。（取材自新京報／受訪者供圖）

網友發帖質疑部分AI短劇盜走了易烊千璽的臉。（視頻截圖）

白菜維權的帖子上了熱搜後，他發現劇中「劉大」的形象已經被替換。。（視頻截圖）

AI短劇製作單位培訓員工。示意圖。（取材自微博）