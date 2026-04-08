一戰封神… 張雪逆襲之路 從修機車學徒到世界冠軍

張雪機車接受媒體採訪。（取材自華西都市報}

從修車學徒到世界之巔，從默默無聞到驚艷全球，一戰封神的張雪，用20多年的熱愛，讓世界記住了中國摩托車，證明平凡亦可逆襲，夢想終將閃耀。

法國車手德比斯（Valentin Debise）駕駛中國品牌「張雪機車」820RR-RS賽車 ，近日在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙 站中量級賽兩連冠，這是中國摩托車製造商首次在這一級別國際頂級摩托車賽事登頂。「張雪機車」成立於重慶，創始人張雪拿2萬元人民幣（下同，約2900美元）造車，兩年便站上世界之巔。但從修車學徒逆襲世界冠軍，他堅持了20餘年。張雪認為，自己成功原因在「做了我想做的事，幹不死就往死裡幹」。

法國車手德比斯駕駛張雪機車的820RR-RS賽車，獲得WSBK葡萄牙站冠軍。（取材自張雪機車）

★死纏濫打 只求一個機會

綜合央視、極目新聞報導，出生於湖南懷化農村的張雪，從小接觸摩托車維修並對摩托車產生了濃厚興趣。14歲那年，他背著一個破舊的背包，走進了懷化城裡的一家摩托車修理鋪，成了一名學徒。

每天天不亮就起床開門，掃院子、擦工具、拆洗滿是油汙的發動機，一天幹十幾個小時，指甲縫裡的黑機油永遠洗不乾淨，手上的傷口剛結痂，就又被零件弄傷。別人眼裡又髒又累的苦活，在他眼裡卻是通往夢想的階梯，他抱著拆下來的零件研究到深夜。

張雪省吃儉用攢下1000元，買了一輛車齡比他還大、到處是毛病的二手摩托，這成了他賽車夢的起點。他在老家鄉間山坡的土路上反覆練習特技，摔得滿身瘀青，車摔壞了就自己修，修好了繼續練。

張雪省吃儉用攢下的錢，買了一輛車齡比他還大、到處是毛病的二手摩托，這成了他賽車夢的起點。（取材自央視）

2006年，19歲的張雪做了一件在旁人看來近乎「瘋狂」的事—冒雨騎行100多公里，只為得到一次上鏡展示車技的機會。

當時，一心想加入摩托車隊的他，得知湖南衛視「晚間」欄目組在湘西拍攝，多次聯繫並請求拍攝，可正式拍攝時，他卻「翻車」了。但張雪並沒有就此放棄，一路冒雨跟隨節目組100多公里，「死纏濫打」打動了工作人員，贏得了第二次補拍的機會。

張雪給當年的觀眾留下了兩句話—有夢想，就去追，因為勇敢，我的人生更精采。這個在風中飛馳的身影在節目播出後，打動了很多人。

張雪父母很早離婚，他由奶奶帶大，張雪當時錢包裡只剩300元，除了花30元加油，其餘的錢都給奶奶買了補品。張雪幼年一度寄居在伯伯家中，現在的房子是張雪自建，外觀看來很不起眼，當地村幹部說，「他都這麼大一個老闆了，回家後就是很樸素的一個人，說明他不在乎房子是否修得漂亮，只在乎摩托車」。

因為這段雨中狂奔的影像，職業車隊向張雪伸出了橄欖枝。進入職業車隊後，張雪成了一名特技車手兼機械師，斬獲2011年該賽事亞軍等，但常年高強度訓練帶來的傷病，以及國內摩托車產業仍造不出一台真正過硬的大排量賽車的短板，讓他明白，自己或許無法站上世界車手之巔，但「既然我騎不到最前面，那就造出能讓中國人衝到最前面的車」。

品牌創始人張雪為車隊奪冠慶祝。（取材自央視）

★拒被卡脖 自主研發引擎

2009年到2012年，張雪在浙江一家工廠從事摩托車工作，吃透了整車研發的全流程；2013年，他奔赴中國摩托工業的重鎮—重慶，在這裡造出了人生中第一台真正意義上的「張雪造」摩托車，這是國內萬元以內首款電噴摩托車。

至此，張雪完成了從修車、改車，到造車的核心跨越。但他並未停下腳步：沒有自主研發的發動機，永遠只能做「組裝廠」，永遠被國外品牌卡脖子。2017年，30歲的張雪，與幾位合夥人一起創立了凱越機車，凱越推出的首款車型一上市就成了爆款，所有人都勸他：趁著熱度，多做幾款走量的賺錢車型不好嗎？

可張雪再次做了決定：繼續自主研發大排量發動機。他把所有身家都砸進了發動機研發裡，帶著十幾個人的團隊，吃住都在工廠，沒日沒夜地調試、推翻、重來，無數次失敗，無數次從頭開始，「我對失敗的包容度很高，因此從不懼怕失敗。想到就立刻去做，即便做錯了也會及時調整，不會顧及臉面，錯了就直面錯誤」。

張雪機車生產線。（取材自極目新聞）

★辭職重新創業 追求大海

2024年，張雪決定離開自己一手創辦的企業，重新開始，辭職信寫著「本人決定辭職，去追求我的星辰大海」，他還是非要啃那塊硬骨頭，堅持一直以來想要做的：研發發動機。

2024年4月，張雪在重慶兩江新區創立了以自己名字命名的張雪機車。2026年，張雪機車820RR三缸仿賽上市，正是這台民用量產車，經賽道化改裝，直接站上了世界超級摩托車錦標賽的賽場，從核心發動機、關鍵零部件到整車調校，均實現自主國產化的機車，拿下了雙冠王。

那個14歲在修車鋪裡滿手油汙的少年，終於用自己造的車，讓全世界看到了中國摩托。張雪表示，自己成功的原因在於，「我不管結果，做了我想做的事，幾十年一直如此，不管有多困難，我也不會想去放棄，幹不死就往死裡幹」。

對於為何會以自己名字命名品牌，張雪說，「只要我的產品足夠優秀，能拿下所有比賽的冠軍，『名字』可能就是一個頂級符號」。

德比斯。（取材自每日經濟新聞／受訪者供圖）

●張雪1句話 法流浪車手站上職涯巔峰

在世界超級摩托車錦標賽中量級組別（WorldSSP）中，將雙冠收入囊中的選手德比斯，成就他的是來自中國的摩托車「新秀」張雪機車820RR-RS。這場勝利，為張雪機車掙來了大筆訂單，也使這位一度被主流賽事邊緣化的34歲法國老將，撕碎了外界對他的質疑，在職業生涯下半場站上巔峰。而讓這位「流浪漢車手」決定加入車隊的，是張雪摩托車創始人張雪的一句話。

據每日經濟新聞報導，德比斯出生於1992年，11歲便開啟賽車生涯，是GP圍場出身的實力派車手，16歲奪得法國125GP錦標賽冠軍，展現出驚人天賦。隨後他進入MotoGP初級組別積累了紮實的技術基礎，2012年，20歲的德比斯轉戰WorldSSP，開啟了他的世界級賽事征程。

然而，缺乏重磅金主支持的德比斯，在2012年參加完完整賽季後，便開啟了長達十年的「流浪」生涯。曾被迫遠走美國征戰AMA美錦賽，後返回法國本土橫掃低級聯賽，還混跡於歐洲各類耐力賽、短途賽，常年以替補車手、外卡選手身分參賽，被圈內視為「賽道流浪漢」，幾乎告別主流摩托賽事。

德比斯登上領獎台。（取材自每日經濟新聞／受訪者供圖）

直到2023年，WorldSSP的大門才為已經31歲的德比斯重新打開。2023年，賽季年度排名第五；2024年，七次登上領獎台；2025年，兩場分站冠軍。

在他逐漸走回正軌時，張雪機車出現了，他調研了這個品牌及其創始人，隨著張雪機車與埃文兄弟（Evan Bros）車隊合作，將摩托車寄到義大利，他親眼看著車隊拆開發動機檢查每一個部件，並了解他們在技術層面的選擇時，「我立刻就意識到，這個品牌不是來『玩票』的，他們是非常認真、非常嚴肅地在做這件事」。

而讓他確定張雪機車就是他必須加入的品牌，是因為張雪的一句話打動了他：「你們是圍場內最優秀的車隊，我只和你們合作，否則絕不參賽」。德比斯本就想回歸他曾效力的埃文兄弟車隊，而這支車隊選擇了張雪機車，經過調研和實地看車，他堅信這個品牌具備奪冠實力，「我願意接受挑戰，和新品牌一起冒險，最終我們證明了我的判斷是對的」。

談及對於張雪的印象，德比斯表示，賽季首站菲利普島比賽時，他和張雪待在一起一周，覺得張雪為人友善風趣，進一步了解後，逐漸感受到張雪機車的品牌理念「極致熱愛」，就來自張雪對摩托車事業懷揣十足赤誠與熱忱。他說：「菲利普島排位賽他躋身前三時，張雪當場在賽道邊激動雀躍，像孩子般為我歡呼。那一刻，我真的特別自豪，能成為他公司的一員，為這樣一個充滿熱情的人而戰。這種經歷，一輩子可能就一次。」

在葡萄牙站雙冠之前，德比斯表示，張雪機車已經在澳洲站顯露速度，只是沒有完全兌現為成績。

WorldSBK官方在賽後回顧中提到，澳洲站成績之所以不理想，更多是因為撞車和策略失誤，那一站的完賽名次並不能代表真實競爭力。在葡萄牙站奪冠後，WorldSBK官方寫道：這是張雪機車在只參加第二站比賽的情況下拿到的第二場勝利。對一個新品牌來說，這幾乎是最理想的劇本。

張雪機車820RR-RS僅重168公斤，比同級車型輕10公斤，德比斯表示，張雪機車拆掉了原廠包圍、車燈和線路，賽事規則限制最低車重為161公斤，輕量化讓車輛操控和轉向更靈敏，這是極大的優勢。

對於中國製造的摩托車，德比斯表示，他十年前就深感震撼，中國摩托車每年都在進步；而張雪機車相比其他中國品牌，是一次跨越式升級。張雪立志打造世界頂級摩托車，做出了頂尖水準的車型，「用三個詞概括：驚艷、精進、極具潛力。我絲毫不懷疑，中國摩托車很快會風靡全球」。

34歲選手在賽場上被稱為是「老將」，德比斯則認為，「34歲肯定不算老，但算得上賽場經驗十足的老將」。他說，相較年輕車手，他依舊保有強勁競爭力，甚至更具優勢，多年來他嚴控作息，菸酒不沾，堅持健康自律的生活與訓練，只為延長職業生涯，只要自身狀態持續精進、實力穩步提升，他就會堅持參賽。

目前德比斯與張雪機車的合約覆蓋今明兩年，後續合作要看機遇與品牌意向。「若我能力達標、品牌願意續約，我非常樂意繼續和這個品牌走下去，共同衝擊更好成績」，他說。

這次與張雪機車的合作也讓德比斯收穫了很多中國粉絲，他表示，他沒法想像在中國到底有多少人認識我，但在Instagram和YouTube上，確實收到了很多留言。能被中國的車迷認識，他感到非常自豪，「我希望盡快來中國，學習一些基礎的中文」。

他也不忘為張雪機車宣傳，「如果我能讓更多人像我一樣信任這個品牌，甚至願意去購買他們的摩托車，那我會更開心」。