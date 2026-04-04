噪鵑太吵「擾學」 校長拒拆鳥巢信全網點讚

吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）

從校園決策到城市治理，這些「拒絕」、「不答應」背後，是一種更成熟、更文明、更進步的環保觀念、生態倫理與生命教育觀。

深圳寶安中學一位高三學生因不堪噪鵑「擾學」，寫信給校長請求「拆除鳥巢」，校長表示「理解但不能答應」，除為學生們買了耳塞，並通過一封公開信給學生上了一堂「生命教育課」，希望學生因此事件學會與世界相處。這封信被推上了熱搜，不少網友點讚校長的做法，稱「這才是教育的意義」，並肯定學生勇於表達訴求。而在校長一席話後，學生們說，他們學到包容與如何跟自己和解，才能更好地享受這個世界。

學生：鳥巢必須立即拆除

據央視新聞報導，這隻藏身在樹枝鳥巢上的鳥，是國家「三有」保護動物——噪鵑。鳥如其名，叫聲能達到80分貝，妥妥的噪聲。每年春天，是牠們的繁殖期，雄鳥為了求偶，會竭盡全力，特別是聽到雌鳥回應，會叫得更狠。教室裡正埋頭做題的學生們，突然被一陣陣尖銳的鳥鳴聲打斷思路，稍微消停一會兒，這叫聲就又來了，成了最近深圳寶安中學正緊張準備高考高三學生們面臨的煩惱。

學生們表示，上課的時候，牠會從左邊開始叫，右邊開始唱，然後接著牠們就開始合鳴，甚至老師有時候會講著講著，然後停下來說，聽吧，牠們又在吵了。一開始聽牠叫覺得挺有趣的，但持續近兩、三周，牠一聲比一聲高昂，清晨四、五點一叫，比鬧鐘還響，晚自習時也叫，白天也偶爾會亮幾次嗓子，「簡直荒唐，我們都希望能讓鳥搬家，不要再來禍害我們了」，學生樂宗彥說。

於是他帶頭給校長寫了一封信，「我和我的同學臨近高考，學習緊張，但窗外樹梢上的杜鵑近日活力四射，激情啼鳴。請求讓這些自由的生靈飛向青山綠水，請派專人拆除鳥巢」。

校長：理解才是人生財富

不過，寶安中學校長袁衛星卻不這樣想，他給同學們公開回信，明確表示：鳥巢不會拆。其中信裡有一段話被無數網友轉發：「親愛的同學，高考很重要，但這只是人生長河中的一朵浪花，而學會尊重生命，理解萬物，與不適共處，才是伴隨你一生的財富」。

袁衛星表示，如果今天學生覺得噪鵑對他有影響，明天可能就會覺得甚至是空調、滴水聲等都會受影響，「我們要警惕，把我們的學校變成『無菌』的一個存在，高三的學生明天他要走進考場，後天他就要走進生活，走進社會，他還要帶著的不只是一張一流大學的錄取通知書，更是一些善良、擔當，還有堅韌，我們跟噪鵑怎麼相處，其實也體現了這種價值的取向」。

不拆，不代表不作為。學校從網上買了不同種類的耳塞分給同學們；同時，在遠離教學區的場所，還放了人工鳥巢。噪鵑的習性是自己不築巢，專占別人的窩，既然攔不住牠來，那就引牠搬個新住處。經過幾天觀察，眼下已到噪鵑求偶末期，這個「春日鬧鐘」很快就要「靜音」了。

有學生表示，目前覺得適應得還挺好的，「我現在有時候甚至能屏蔽掉牠的一些聲音，牠吵牠的，我寫我的，有時候寫題寫得特別煩躁的時候，聽一聽這些屬於鳥兒的自然的聲音，反而覺得挺悅耳的，挺放鬆的」。很多學生表示理解校長的用意，「我們一開始面對這種鳥叫的時候，肯定是從自身的角度出發，高考結束後步入大學、步入社會，學會和自然、學會和他人和諧共處，是我們自己必須學習的一門課」。

評論：教育不只是考試

樂宗彥表示，「鳥鳴也好，蟬鳴也罷，甚至是窗外的汽車滴滴聲，與其說是跟鳥和解，不如說是跟自己和解，不如說是跟這個世界和解。更好地享受這個世界，適應這個世界，包容這個世界，世界也會包容我們」。

據觀察者網刊出評論指出，這位校長在公開信裡表達了三層意思：一是生命自有節律，鳥鳴是鳥兒求偶、呼應同伴的天性表現。二是干擾亦是風景，生命的韌性恰是在應對不適中培養。三是學會與萬物對話，鳥鳴既是干擾，也是可被接納的校園生態組成部分。這三層意思環環相扣，最終歸結於「教育的終極目標不是讓世界適應我們，而是讓我們學會與世界相處」。

公開信的形式，加上入情入理的內容，凝結成一堂生動而深刻的「生命教育課」。學生的焦慮可以理解，但教育的目光不能僅停留在一次考試上。將鳥窩一拆了之，看似一勞永逸地解決了問題，卻可能同時「拆」掉了學生敬畏生命、感知自然節律、學會在複雜環境中保持專注與平和的機會。這些價值觀的塑造卻是貫穿人一生的。

當備考的緊張歲月成為過去，那清晨黃昏伴隨讀書聲的蟬鳴鳥叫，或許才是青春記憶裡難忘的背景音，是讀書時代努力拚搏的美好底色。

寶安中學高中部美麗的校園。（取材自寶安日報）

噪鵑是國家「三有」保護動物。（取材自央視）。

深圳寶安中學黨委書記、校長袁衛星。（取材自央視）

吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）

男學生寫給校長的信。（取材自央視）

這隻藏身在樹枝上的鳥，是國家「三有」保護動物——噪鵑。（取材自央視）