我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

噪鵑太吵「擾學」 校長拒拆鳥巢信全網點讚

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）
吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）

從校園決策到城市治理，這些「拒絕」、「不答應」背後，是一種更成熟、更文明、更進步的環保觀念、生態倫理與生命教育觀。

深圳寶安中學一位高三學生因不堪噪鵑「擾學」，寫信給校長請求「拆除鳥巢」，校長表示「理解但不能答應」，除為學生們買了耳塞，並通過一封公開信給學生上了一堂「生命教育課」，希望學生因此事件學會與世界相處。這封信被推上了熱搜，不少網友點讚校長的做法，稱「這才是教育的意義」，並肯定學生勇於表達訴求。而在校長一席話後，學生們說，他們學到包容與如何跟自己和解，才能更好地享受這個世界。

學生：鳥巢必須立即拆除

據央視新聞報導，這隻藏身在樹枝鳥巢上的鳥，是國家「三有」保護動物——噪鵑。鳥如其名，叫聲能達到80分貝，妥妥的噪聲。每年春天，是牠們的繁殖期，雄鳥為了求偶，會竭盡全力，特別是聽到雌鳥回應，會叫得更狠。教室裡正埋頭做題的學生們，突然被一陣陣尖銳的鳥鳴聲打斷思路，稍微消停一會兒，這叫聲就又來了，成了最近深圳寶安中學正緊張準備高考高三學生們面臨的煩惱。

學生們表示，上課的時候，牠會從左邊開始叫，右邊開始唱，然後接著牠們就開始合鳴，甚至老師有時候會講著講著，然後停下來說，聽吧，牠們又在吵了。一開始聽牠叫覺得挺有趣的，但持續近兩、三周，牠一聲比一聲高昂，清晨四、五點一叫，比鬧鐘還響，晚自習時也叫，白天也偶爾會亮幾次嗓子，「簡直荒唐，我們都希望能讓鳥搬家，不要再來禍害我們了」，學生樂宗彥說。

於是他帶頭給校長寫了一封信，「我和我的同學臨近高考，學習緊張，但窗外樹梢上的杜鵑近日活力四射，激情啼鳴。請求讓這些自由的生靈飛向青山綠水，請派專人拆除鳥巢」。

校長：理解才是人生財富

不過，寶安中學校長袁衛星卻不這樣想，他給同學們公開回信，明確表示：鳥巢不會拆。其中信裡有一段話被無數網友轉發：「親愛的同學，高考很重要，但這只是人生長河中的一朵浪花，而學會尊重生命，理解萬物，與不適共處，才是伴隨你一生的財富」。

袁衛星表示，如果今天學生覺得噪鵑對他有影響，明天可能就會覺得甚至是空調、滴水聲等都會受影響，「我們要警惕，把我們的學校變成『無菌』的一個存在，高三的學生明天他要走進考場，後天他就要走進生活，走進社會，他還要帶著的不只是一張一流大學的錄取通知書，更是一些善良、擔當，還有堅韌，我們跟噪鵑怎麼相處，其實也體現了這種價值的取向」。

不拆，不代表不作為。學校從網上買了不同種類的耳塞分給同學們；同時，在遠離教學區的場所，還放了人工鳥巢。噪鵑的習性是自己不築巢，專占別人的窩，既然攔不住牠來，那就引牠搬個新住處。經過幾天觀察，眼下已到噪鵑求偶末期，這個「春日鬧鐘」很快就要「靜音」了。 

有學生表示，目前覺得適應得還挺好的，「我現在有時候甚至能屏蔽掉牠的一些聲音，牠吵牠的，我寫我的，有時候寫題寫得特別煩躁的時候，聽一聽這些屬於鳥兒的自然的聲音，反而覺得挺悅耳的，挺放鬆的」。很多學生表示理解校長的用意，「我們一開始面對這種鳥叫的時候，肯定是從自身的角度出發，高考結束後步入大學、步入社會，學會和自然、學會和他人和諧共處，是我們自己必須學習的一門課」。

評論：教育不只是考試

樂宗彥表示，「鳥鳴也好，蟬鳴也罷，甚至是窗外的汽車滴滴聲，與其說是跟鳥和解，不如說是跟自己和解，不如說是跟這個世界和解。更好地享受這個世界，適應這個世界，包容這個世界，世界也會包容我們」。

據觀察者網刊出評論指出，這位校長在公開信裡表達了三層意思：一是生命自有節律，鳥鳴是鳥兒求偶、呼應同伴的天性表現。二是干擾亦是風景，生命的韌性恰是在應對不適中培養。三是學會與萬物對話，鳥鳴既是干擾，也是可被接納的校園生態組成部分。這三層意思環環相扣，最終歸結於「教育的終極目標不是讓世界適應我們，而是讓我們學會與世界相處」。

公開信的形式，加上入情入理的內容，凝結成一堂生動而深刻的「生命教育課」。學生的焦慮可以理解，但教育的目光不能僅停留在一次考試上。將鳥窩一拆了之，看似一勞永逸地解決了問題，卻可能同時「拆」掉了學生敬畏生命、感知自然節律、學會在複雜環境中保持專注與平和的機會。這些價值觀的塑造卻是貫穿人一生的。

當備考的緊張歲月成為過去，那清晨黃昏伴隨讀書聲的蟬鳴鳥叫，或許才是青春記憶裡難忘的背景音，是讀書時代努力拚搏的美好底色。

寶安中學高中部美麗的校園。（取材自寶安日報）
寶安中學高中部美麗的校園。（取材自寶安日報）

噪鵑是國家「三有」保護動物。（取材自央視）。
噪鵑是國家「三有」保護動物。（取材自央視）。

深圳寶安中學黨委書記、校長袁衛星。（取材自央視）
深圳寶安中學黨委書記、校長袁衛星。（取材自央視）

吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）
吐槽鳥巢太吵的學生。（取材自央視）

男學生寫給校長的信。（取材自央視）
男學生寫給校長的信。（取材自央視）

這隻藏身在樹枝上的鳥，是國家「三有」保護動物——噪鵑。（取材自央視）
這隻藏身在樹枝上的鳥，是國家「三有」保護動物——噪鵑。（取材自央視）

有學生表示已開始學習適應鳥叫。（取材自央視）
有學生表示已開始學習適應鳥叫。（取材自央視）

上一則

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

下一則

傳說中的中國未來武器亮相 新一代電磁槍 1分鐘可打2千發子彈

延伸閱讀

中國官媒爆料中學黨委書記性侵學生被捕 報導被下架

中國官媒爆料中學黨委書記性侵學生被捕 報導被下架
人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長

人物／教育改變人生 胡仕新 河濱加大首位華人校長
李昌鈺初中照片曝光 彰中傑出校友 2度回母校勉勵學弟

李昌鈺初中照片曝光 彰中傑出校友 2度回母校勉勵學弟
鳥鳴影響備考 深圳高三學生請求「拆鳥巢」 校長回信掀熱議

鳥鳴影響備考 深圳高三學生請求「拆鳥巢」 校長回信掀熱議

熱門新聞

變胖了的跳水「天才少女」全紅嬋，曾被許多中國網友批評和謾罵。（取材自全紅嬋微博）

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

2026-03-30 03:30
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

2026-03-29 21:10
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30
中國自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。（取材自中國中鐵）

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

2026-03-28 23:33

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉