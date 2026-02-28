助眠、舒壓、防病 中國年輕人愛上中藥手串

沈六記香篆工坊製作的合香珠手串、香牌等。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

疫後時期的中國Z世代，在工作與生活中面臨諸多挑戰，不少年輕人開始特別關注並消費提升免疫力 和舒緩壓力類的中藥藥香產品，有相關門店在2026年北京新春市集期間，單日營業額達10多萬元（人民幣，下同）；在直播平台，90分鐘便售出價值超16萬元的香牌、合香珠等香品。專家分析，佩戴時帶來的滿足感和安全感，讓愈來愈多年輕人愛上了盤中藥手串，手工藥香市場正迅速擴大。

「200元一串的合香珠手串可以放在床邊、辦公室，既能盤，又能聞，還能戴。」據中新經緯報導，北京的小柏（化名）工作壓力大，在社交平台上看到有博主推薦合香珠手串，便花近200元（人民幣，下同）買了一串檸檬虎眼石合香珠串，「香茅、丁香、檀香的香氣能讓我情緒舒緩，可以安神助眠」；他還曾「對症購串」，狀態低迷時購入含有當歸、玫瑰、靈芝的歸元香手串，防秋燥時購入含有鵝梨、沉香、檀香的鵝梨帳中香手串。

中藥店一珠難求

像小柏一樣通過合香珠助眠安神的人正悄然增多。在天貓榜單合香珠熱賣榜上，一款約50元天然中藥五行合香珠全網銷量超10萬件，商品信息顯示，該產品適用於失眠多夢、濕重脾弱、肝鬱氣滯、疲乏焦慮人群。飛瓜平台抖音 版顯示，有「合香珠」相關店鋪30天營業額在75萬元至100萬元之間，商品「息肌丸麝香手鍊」30天銷量過萬件。

北京傳統藥香協會會長、國家級非物質文化遺產傳承人時雅莉表示，藥香合香珠屬於錠子藥，是以防病避疫為主治功能的佩戴類香品，隨著時代的發展逐漸日常化，演變為藥香的一種。其中，香牌、合香珠是較為常見的錠子藥類型。

同時，多家醫院與中華老字號也紛紛推出了合香珠手串，相關產品在門店經常賣斷貨。

在北京白塔寺藥店二樓，一邊架子上擺放著不同款式的合香珠手串、合香珠手機掛繩、合香珠項鍊、香牌、線香等，每顆香珠都有對應的香方，如「秋芷金松煙」合香珠，對應臟腑為肺，象徵收穫與寧靜，適用於抵抗力低等人群。合香珠製品價格在100元至600元不等，店內賣得最好的是售價169元的「金桂飄香」文創手串，有濃鬱的桂花香氣。

中國中醫科學院西苑醫院從2025年就開始賣合香珠手串，其工作人員表示，店內鵝梨帳中香、紫氣東來等手串頗受歡迎，「來購買合香珠手串的顧客既有年輕人，也有老年人，經常賣斷貨」。同仁堂售賣的合香珠也出現了「一珠難求」現象，門店工作人員表示，消費者可以自由挑選顏色與款式，自行搭配串製合香珠手串，一克合香珠價格20元，一串價格大概在200元至300元之間。

手作藥串很療癒

當下，傳統藥香正以「合香珠」這種形態在年輕群體中引發熱潮，也帶動了線下非遺手作工坊。

沈澤銘是一名高級香道師，2024年，他在上海創立了沈六記香篆工坊，手工製作合香珠手串、香牌、線香、合香梳等產品，目前主要以參與各地文化市集、藝術書展等活動的方式，讓消費者現場體驗非遺手作。沈澤銘說，最火爆的一次是在上海松江區的雲花市集，下午兩場共40組名額和當晚臨時加開的一場手作活動活動全都滿員。店內中藥合香珠手串客單價主要在100至400元之間，在節假日等銷售高峰，日營業額在3000至4500元之間。

疏鬆的中藥材如何變成一顆顆堅硬且能緩慢釋放味道的珠子？沈澤銘表示，中藥材經過清洗、晾曬後，經炮製去除燥性、激發藥效後，工人手工將其研磨成粉，過篩得到細膩藥末，將其與植物黏合劑印尼 楠木粉混合，再用清水或花瓣蜜露將香粉和成泥狀，以模具壓製成圓珠或香牌自然陰乾，進行手工打磨及配飾串成手串。

時雅莉是國家級非遺項目傳統藥香手工技藝的第四代傳人，也有自己的品牌工作室。她表示，前來參與藥香製作課程的年輕人約占70%到80%，他們對提升免疫力和舒緩壓力類的藥香產品尤為關注，也更願意消費；「完成手工製作藥香製品的成就感，以及佩戴時帶來的滿足感，都賦予了手工藥香極高的情緒價值」。在北京新春市集期間，其工作室單日營業額可達10多萬元。

同時，其手工製作的香品因產量有限，在直播平台往往以「秒殺」形式售出。時雅莉說，在去年12月中旬的一場直播中，僅一個半小時，工作室便售出價值超16萬元的香牌、合香珠等香品。其中，白蝴蝶香牌售出80件，手機鏈、如意手鍊等錠子藥飾品也售出100多件。