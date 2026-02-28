助眠、舒壓、防病 中國年輕人愛上中藥手串

我的頻道

中國新聞組／整理
沈六記香篆工坊製作的合香珠手串、香牌等。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
沈六記香篆工坊製作的合香珠手串、香牌等。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

疫後時期的中國Z世代，在工作與生活中面臨諸多挑戰，不少年輕人開始特別關注並消費提升免疫力和舒緩壓力類的中藥藥香產品，有相關門店在2026年北京新春市集期間，單日營業額達10多萬元（人民幣，下同）；在直播平台，90分鐘便售出價值超16萬元的香牌、合香珠等香品。專家分析，佩戴時帶來的滿足感和安全感，讓愈來愈多年輕人愛上了盤中藥手串，手工藥香市場正迅速擴大。

「200元一串的合香珠手串可以放在床邊、辦公室，既能盤，又能聞，還能戴。」據中新經緯報導，北京的小柏（化名）工作壓力大，在社交平台上看到有博主推薦合香珠手串，便花近200元（人民幣，下同）買了一串檸檬虎眼石合香珠串，「香茅、丁香、檀香的香氣能讓我情緒舒緩，可以安神助眠」；他還曾「對症購串」，狀態低迷時購入含有當歸、玫瑰、靈芝的歸元香手串，防秋燥時購入含有鵝梨、沉香、檀香的鵝梨帳中香手串。

中藥店一珠難求

 像小柏一樣通過合香珠助眠安神的人正悄然增多。在天貓榜單合香珠熱賣榜上，一款約50元天然中藥五行合香珠全網銷量超10萬件，商品信息顯示，該產品適用於失眠多夢、濕重脾弱、肝鬱氣滯、疲乏焦慮人群。飛瓜平台抖音版顯示，有「合香珠」相關店鋪30天營業額在75萬元至100萬元之間，商品「息肌丸麝香手鍊」30天銷量過萬件。

北京傳統藥香協會會長、國家級非物質文化遺產傳承人時雅莉表示，藥香合香珠屬於錠子藥，是以防病避疫為主治功能的佩戴類香品，隨著時代的發展逐漸日常化，演變為藥香的一種。其中，香牌、合香珠是較為常見的錠子藥類型。

同時，多家醫院與中華老字號也紛紛推出了合香珠手串，相關產品在門店經常賣斷貨。

在北京白塔寺藥店二樓，一邊架子上擺放著不同款式的合香珠手串、合香珠手機掛繩、合香珠項鍊、香牌、線香等，每顆香珠都有對應的香方，如「秋芷金松煙」合香珠，對應臟腑為肺，象徵收穫與寧靜，適用於抵抗力低等人群。合香珠製品價格在100元至600元不等，店內賣得最好的是售價169元的「金桂飄香」文創手串，有濃鬱的桂花香氣。

中國中醫科學院西苑醫院從2025年就開始賣合香珠手串，其工作人員表示，店內鵝梨帳中香、紫氣東來等手串頗受歡迎，「來購買合香珠手串的顧客既有年輕人，也有老年人，經常賣斷貨」。同仁堂售賣的合香珠也出現了「一珠難求」現象，門店工作人員表示，消費者可以自由挑選顏色與款式，自行搭配串製合香珠手串，一克合香珠價格20元，一串價格大概在200元至300元之間。

手作藥串很療癒

當下，傳統藥香正以「合香珠」這種形態在年輕群體中引發熱潮，也帶動了線下非遺手作工坊。

沈澤銘是一名高級香道師，2024年，他在上海創立了沈六記香篆工坊，手工製作合香珠手串、香牌、線香、合香梳等產品，目前主要以參與各地文化市集、藝術書展等活動的方式，讓消費者現場體驗非遺手作。沈澤銘說，最火爆的一次是在上海松江區的雲花市集，下午兩場共40組名額和當晚臨時加開的一場手作活動活動全都滿員。店內中藥合香珠手串客單價主要在100至400元之間，在節假日等銷售高峰，日營業額在3000至4500元之間。 

疏鬆的中藥材如何變成一顆顆堅硬且能緩慢釋放味道的珠子？沈澤銘表示，中藥材經過清洗、晾曬後，經炮製去除燥性、激發藥效後，工人手工將其研磨成粉，過篩得到細膩藥末，將其與植物黏合劑印尼楠木粉混合，再用清水或花瓣蜜露將香粉和成泥狀，以模具壓製成圓珠或香牌自然陰乾，進行手工打磨及配飾串成手串。

時雅莉是國家級非遺項目傳統藥香手工技藝的第四代傳人，也有自己的品牌工作室。她表示，前來參與藥香製作課程的年輕人約占70%到80%，他們對提升免疫力和舒緩壓力類的藥香產品尤為關注，也更願意消費；「完成手工製作藥香製品的成就感，以及佩戴時帶來的滿足感，都賦予了手工藥香極高的情緒價值」。在北京新春市集期間，其工作室單日營業額可達10多萬元。

同時，其手工製作的香品因產量有限，在直播平台往往以「秒殺」形式售出。時雅莉說，在去年12月中旬的一場直播中，僅一個半小時，工作室便售出價值超16萬元的香牌、合香珠等香品。其中，白蝴蝶香牌售出80件，手機鏈、如意手鍊等錠子藥飾品也售出100多件。

沈澤銘觀察到，購買合香珠手串的主要消費群體有三類，一是30至40歲的女性，她們注重產品顏值與文化內涵，願意為獨特體驗和愉悅感付費；二是關注養生的職場人群，他們看重手串的藥用調理功能，如解壓、安神、助眠等屬性；三是對非遺工藝與傳統香文化感興趣的人，其中不少有居家品香、點香的習慣。

白塔寺藥店架子上擺放不同款式合香珠手串。（取材自中新經緯）
白塔寺藥店架子上擺放不同款式合香珠手串。（取材自中新經緯）
沈六記香篆工坊參與文化市集。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
沈六記香篆工坊參與文化市集。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
亞克力標牌清晰標註著合香珠的信息。（取材自中新經緯）
亞克力標牌清晰標註著合香珠的信息。（取材自中新經緯）
沈六記香篆工坊製作的合香珠。（取材自中新經緯／受訪者供圖）
沈六記香篆工坊製作的合香珠。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

