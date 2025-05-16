高中「雙休」假的？ 教改未救贖 反加劇焦慮
前言：「萬般皆下品，唯有讀書高」的迷思至今仍普遍籠罩在中國社會，進而衍生出教育內卷、學習環境高壓問題。官方為了守護學生身心健康，強勢推行高中雙休制度，但激烈競爭的大環境並未改變，這場制度改革帶來的是救贖還是更嚴重的焦慮？
中國高中雙休制推行已近三個月，表面上孩子們的休息時間增加了，但學習壓力卻未曾消失，有學生被迫簽署「自願到校申請書」、有人被家長送到課外機構補習，周末依舊塞滿各種學習任務，所謂的雙休淪為「假雙休」。
休假被沒收 非自願到校
南方周末報導，2025年春季學期起，全國多地推進落實高中雙休制度，在這場「壓力測試」中，學生、家長和老師有的歡呼，有的擔憂。密集高壓的學習安排，使得不少高中生長期身心俱疲，但競爭激烈，內卷難消，校方及家長不敢讓學生輕易休息，唯恐落於人後。
河南一所高中的班主任李老師，用視頻記錄下了學生在得知本周起雙休後的反應，教室裡全班鼓掌尖叫，歡呼雀躍，樓道上學生腳步輕快，笑容滿面，「能看得出來他們是真的非常開心。」另一位老師在收到雙休通知時也表示，「這是我任教二十多年以來第一次雙休，激動得簡直要掉眼淚」。
但這些雀躍的心情很快就被內卷的焦慮取代，南方周末記者訪談20餘位分布在全國各地的高中學生、老師及家長後發現，雙休模式裡，大部分高中生的周末依舊塞滿學習任務，或簽署申請書「自願」到校自習，或被家長送到課外機構補習，部分學校甚至宣布取消雙休，重歸單休。
多地均出現「學生自願到校學習」的情況。在李老師的視頻評論區，IP地址為湖南、湖北、浙江、江蘇、山東等省的學生，分享了自己簽署的「周末自願留校自習申請書」。這些申請書往往是印刷版本，以學生口吻向學校領導表達對周末到校學習的渴望，理由大多是「處於學業關鍵階段」，要「充分利用周末時間，提高學習效率」、「有良好的學習環境」等，落款則是學生及家長的手寫簽名。
山東省泰安市一名高二生表示，班主任會問大家是否自願上自習，不上的話要提前請假，不然老師會打電話詢問，因此全校學生基本都參加了。
情緒崩潰 自習早7晚11
在各地問政平台上，反映「假雙休」的情況頻繁出現：「名義上是雙休實際只放一天」、「要求周日上午九時前自習，默認全部參加」、「不去補課還要請假」、「周六安排自主測試考試」。
在雙休之前，孩子們的學習壓力有多大？雲南省宣威市高一學生江婷（化名）表示，她所在的高中管理非常嚴格。每天早上7時前就要進班，直到晚上11時才下晚自習，除了中午40分鐘的午休外，白天生活除了吃飯，就是學習，幾乎沒有休息。她說，如果雙休，每周至少能睡兩次懶覺，睡眠也不會嚴重不足。
除此之外，許多人都表示在高強度的學習下，出現了易怒、焦慮等情緒失常的問題。一名學生崩潰地說，「我上著課做著題，有的時候就會開始哭。」
休息時間甚少，學習進度過快，湖南省株洲市一名高中生感到壓力「不是一般的大」，故選擇了留級，重讀高一。如今，他所在的學校也在執行雙休制度，他說，雙休對學生調整放鬆有很大幫助，生理心理都能減輕壓力。
教育環境的高壓同樣也籠罩在老師身上，對於何老師來說，老師同樣需要雙休，在她曾經供職的學校，教師每天工作超過13個小時，周六上課，每天早上5時起床，晚上10時半才下班，「一年內走了六個老師」。她覺得，雙休可以提升老師工作的幸福感和穩定性。
但執行雙休後，老師也有了新的煩惱。李老師供職的是私立學校，她說，雙休後，老師有了更多的休息時間，但也意味著教學壓力增大--高考難度、升學率和教學內容並未改變，完成這些任務所需的時間變短了。
波及教師 壓力也變大
另一個問題是「補課」。在江婷看來，雙休之後，大城市會有更多學生利用這一時間補課，但偏遠地區受限於經濟能力，補課人數更少，競爭力也會因此降低。
江西省撫州市一重點中學的班主任孫曉崢（化名）也擔憂雙休會放大家庭之間的不平等。他所在的縣城中學位於江西省中西部地區，家長普遍外出打工，經濟條件較差，難以負擔周末補課的高額費用，「家長的主要焦慮可能就來自於這裡」。
一名曾在中學任教的何姓老師直言，「特別有錢和特別沒錢的家長都不會太焦慮。前者有足夠的資本為孩子兜底，後者沒有資本，能不能出人才全看孩子造化。」
而孩子的習慣與自律是繞不過去的話題，江蘇省南京市一名高中生媽媽顧女士反映，就算希望兒子能利用雙休的時間補眠，但他周末一回家「電子產品就脫不了手」，在兒子不夠自律的情況下，她希望學校能在周六安排上課，好讓孩子不至於一到周末「學習時間不超過五小時」。
心理學專家、中國礦業大學教授段鑫星認為，家長需要知曉孩子的特點，如果是自驅力與自控力強的孩子，家長要做的就是給孩子減壓，讓孩子利用這兩天，獲得充分的休息；如果是相對放鬆又能跟上節奏的學生，也可以一天學習、一天休息或發展愛好；至於學習不擅長或沒有興趣愛好的，這兩天時間可以用來探索孩子更有興趣或者更擅長的事，與孩子一起規畫未來，尋找賽道。
落實困難 憂上不了好校
中國多地高中陸續宣布實行雙休政策，但實際執行卻重重受阻，其中以鄰近高考的高三執行難度最大。一些學校直接進行「選擇性雙休」，學生依然需要利用周末進行考試、補課、自習。在難以改變的教育環境下，隱藏的是「上不了好學校」的恐懼，以及嚴重危害學生心理健康的危機。
BBC報導，由於高考的高壓，多年來中國中學普遍實行題海戰術，把長時間在校學習與高分成績畫上等號，致使很多高中實行一月一休、一周一休、甚至每周僅有幾小時「假期」的高強度作息。即便官方下令嚴查違規補課，仍擋不了教育環境的內卷。
中國教育發展戰略學會人才專委會秘書長陳志文指出，中國高中雙休難以落實，主要源於家長群體的過度教育訴求、高強度的應試訓練能帶來一定效果、地方政府的政績驅動三方面原因。
分數掛帥 裝攝像頭監督
在中國高考應試教育體系裡最出名的學校之一河北衡水中學，被外界稱作「只有分數沒有人」。這裡的學生休息和吃飯時間被精確到分鐘，每間教室都配有高清攝像頭，教研主任輪班監督各班學生哪位在自習期間喝水、抬頭、聊天。
衡水模式曾震驚中國，但由於擔憂學生心理健康情況，多位教育專家發聲批評。即便如此，在山東、湖南、湖北等地，多所中學爭相效仿衡水模式——用更多的在校時間、更嚴格的時間管理來換取更高的分數。
報導指出，來自湖南北部一所市級重點高中的王女士表示，她在7年前參加高考，是這所中學試點衡水模式的第一屆。「當時學校把監控攝像大屏幕放在校門口，邀請學生家長自主監督學生上課、自習情況。」王女表示，這樣的監督學習模式延續至今，「後來幾屆，學校安裝了智能教室系統，它甚至可以監控顯示第幾排第幾位學生一節課喝水多少次，還要顯示在門口供人查詢。但是沒有任何家長反對這樣的監督。」
「我們高中在十幾年前是沒有晚自習、周末都是保證雙休的，全靠學生自主學習。自從家長多次向教育局舉報『學校管教不嚴』之後，我們也開始上晚自習、周末只剩一天休息日了。」湖南另一所重點高中學生這樣說。
此外，中國媒體近年來亦有報導多地小學生也難以休息，早教、補習班、作業使得一些低年級小學生也得忙到半夜才得結束一天。
學生自殺 抗議高壓學習
報導稱，在這樣的高壓學習模式下，「學生自殺」在中學校園裡已不罕見。根據「2023年中國青少年自殺報告」，僅2023一年內，中國青少年自殺人數就達到11萬人，其中，12歲占比達40.3%，約有4.43萬人。
心理疾病專科醫生對中國媒體表示，青少年精神類疾病數據的攀升原因主要有二，一是由於中國實行對青少年群體的精神篩查，精神類疾病登記在冊數量更多，可見度更高；二是主要源於學業過大所造成的精神壓力。
根據「2022年國民抑鬱症藍皮書」，在中國，青少年抑鬱症患病率為15%至20%，在抑鬱患者群體中，50%為在校生，其中，有超過40%曾因抑鬱休學。在「2023年國民抑鬱藍皮書」中亦顯示，中國18歲以下的抑鬱症患者占總抑鬱症人數的30%。
上海市在2021年開啟了市民心理熱線，並在首月接到3500多個諮詢電話，其中有四分之一是青少年相關心理健康問題。其中，最年輕的來電者不過12歲。從比例上看，大學生占比高達35.7%，高中生和初中生各占21%。而情緒和學習相關問題是最主要的諮詢方向。
過去十年裡，中國中學的壓力逐漸從高考分流成中考和高考兩個門檻，使得學業壓力一再向更低年齡靠近。
在學生、家長和學校之間，對於上不了「普高」和上不了「好大學」的恐懼逼迫三方協同成一個有機體，通過加壓學習、延長學習時間、提前學習等方式強行提高分數，博取未來。
教培不衰 怕輸在起跑點
報導指出，為了應對逐漸顯著的青少年心理疾病，中國教育部在2021年推出「雙減政策」，指的是「減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔」。政策實施後，中國教培行業遭遇地震，補習班一朝成為敏感詞。
然而，高考分流政策依然存在，在「雙減政策」實施後，教培僅僅經歷了從明到暗的轉換。
湖南一位家長說，「你當然可以順應國家號召不去補習班，給孩子一個快樂童年。但同班同學都在補課，你怎麼知道老師不會留一部分內容在補習班上去說？大家周末都在上課，你能不上課嗎？」
即便有「雙減政策」，她的長子依然需要在周末的兩天時間內奔波在三個補習班之間，其中一門還是近年來中國大熱的編程補習班。她的小兒子也從小學二年級開始補習英語，還被其他人說「這個歲數才開始補英文實在是太晚了」。
從事高中生教培的李先生也說，「市場一直有這個需求，我就會一直有學生。過去幾年裡，我的補課費甚至漲了兩倍，學生依然絡繹不絕。」他直言，「你在中國考大學，就離不開分數，離不開補習班。」
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