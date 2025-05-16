高中「雙休」假的？ 教改未救贖 反加劇焦慮

對學生來說，高考決定了人生成功與否。圖為老師在為學生講解高考注意事項。 （中新社資料照片）

前言：「萬般皆下品，唯有讀書高」的迷思至今仍普遍籠罩在中國社會，進而衍生出教育內卷、學習環境高壓問題。官方為了守護學生身心健康，強勢推行高中雙休制度，但激烈競爭的大環境並未改變，這場制度改革帶來的是救贖還是更嚴重的焦慮？

中國高中雙休制推行已近三個月，表面上孩子們的休息時間增加了，但學習壓力卻未曾消失，有學生被迫簽署「自願到校申請書」、有人被家長送到課外機構補習，周末依舊塞滿各種學習任務，所謂的雙休淪為「假雙休」。

休假被沒收 非自願到校

南方周末報導，2025年春季學期起，全國多地推進落實高中雙休制度，在這場「壓力測試」中，學生、家長和老師有的歡呼，有的擔憂。密集高壓的學習安排，使得不少高中生長期身心俱疲，但競爭激烈，內卷難消，校方及家長不敢讓學生輕易休息，唯恐落於人後。

河南一所高中的班主任李老師，用視頻記錄下了學生在得知本周起雙休後的反應，教室裡全班鼓掌尖叫，歡呼雀躍，樓道上學生腳步輕快，笑容滿面，「能看得出來他們是真的非常開心。」另一位老師在收到雙休通知時也表示，「這是我任教二十多年以來第一次雙休，激動得簡直要掉眼淚」。

如何在學習與休息間達到平衡，是中國教育環境面臨的困境。圖為高考生們拋起老師製作的祝福袋。 （中新社資料照片）

但這些雀躍的心情很快就被內卷的焦慮取代，南方周末記者訪談20餘位分布在全國各地的高中學生、老師及家長後發現，雙休模式裡，大部分高中生的周末依舊塞滿學習任務，或簽署申請書「自願」到校自習，或被家長送到課外機構補習，部分學校甚至宣布取消雙休，重歸單休。

多地均出現「學生自願到校學習」的情況。在李老師的視頻評論區，IP地址為湖南、湖北、浙江、江蘇、山東等省的學生，分享了自己簽署的「周末自願留校自習申請書」。這些申請書往往是印刷版本，以學生口吻向學校領導表達對周末到校學習的渴望，理由大多是「處於學業關鍵階段」，要「充分利用周末時間，提高學習效率」、「有良好的學習環境」等，落款則是學生及家長的手寫簽名。

山東省泰安市一名高二生表示，班主任會問大家是否自願上自習，不上的話要提前請假，不然老師會打電話詢問，因此全校學生基本都參加了。

情緒崩潰 自習早7晚11

在各地問政平台上，反映「假雙休」的情況頻繁出現：「名義上是雙休實際只放一天」、「要求周日上午九時前自習，默認全部參加」、「不去補課還要請假」、「周六安排自主測試考試」。

在學習壓力下，許多學生每天除了念書、吃飯外，幾乎沒有休息時間。（新華社資料照片）

在雙休之前，孩子們的學習壓力有多大？雲南省宣威市高一學生江婷（化名）表示，她所在的高中管理非常嚴格。每天早上7時前就要進班，直到晚上11時才下晚自習，除了中午40分鐘的午休外，白天生活除了吃飯，就是學習，幾乎沒有休息。她說，如果雙休，每周至少能睡兩次懶覺，睡眠也不會嚴重不足。

除此之外，許多人都表示在高強度的學習下，出現了易怒、焦慮等情緒失常的問題。一名學生崩潰地說，「我上著課做著題，有的時候就會開始哭。」

休息時間甚少，學習進度過快，湖南省株洲市一名高中生感到壓力「不是一般的大」，故選擇了留級，重讀高一。如今，他所在的學校也在執行雙休制度，他說，雙休對學生調整放鬆有很大幫助，生理心理都能減輕壓力。

教育環境的高壓同樣也籠罩在老師身上，對於何老師來說，老師同樣需要雙休，在她曾經供職的學校，教師每天工作超過13個小時，周六上課，每天早上5時起床，晚上10時半才下班，「一年內走了六個老師」。她覺得，雙休可以提升老師工作的幸福感和穩定性。

但執行雙休後，老師也有了新的煩惱。李老師供職的是私立學校，她說，雙休後，老師有了更多的休息時間，但也意味著教學壓力增大--高考 難度、升學 率和教學內容並未改變，完成這些任務所需的時間變短了。

波及教師 壓力也變大

另一個問題是「補課」。在江婷看來，雙休之後，大城市會有更多學生利用這一時間補課，但偏遠地區受限於經濟能力，補課人數更少，競爭力也會因此降低。

江西省撫州市一重點中學的班主任孫曉崢（化名）也擔憂雙休會放大家庭之間的不平等。他所在的縣城中學位於江西省中西部地區，家長普遍外出打工，經濟條件較差，難以負擔周末補課的高額費用，「家長的主要焦慮可能就來自於這裡」。

杭州第七中學的一群高一學生在周末雙休參加了老師組織的寫生活動。（取材自紅星新聞）

一名曾在中學任教的何姓老師直言，「特別有錢和特別沒錢的家長都不會太焦慮。前者有足夠的資本為孩子兜底，後者沒有資本，能不能出人才全看孩子造化。」

而孩子的習慣與自律是繞不過去的話題，江蘇省南京市一名高中生媽媽顧女士反映，就算希望兒子能利用雙休的時間補眠，但他周末一回家「電子產品就脫不了手」，在兒子不夠自律的情況下，她希望學校能在周六安排上課，好讓孩子不至於一到周末「學習時間不超過五小時」。

心理學專家、中國礦業大學教授段鑫星認為，家長需要知曉孩子的特點，如果是自驅力與自控力強的孩子，家長要做的就是給孩子減壓，讓孩子利用這兩天，獲得充分的休息；如果是相對放鬆又能跟上節奏的學生，也可以一天學習、一天休息或發展愛好；至於學習不擅長或沒有興趣愛好的，這兩天時間可以用來探索孩子更有興趣或者更擅長的事，與孩子一起規畫未來，尋找賽道。

落實困難 憂上不了好校

中國多地高中陸續宣布實行雙休政策，但實際執行卻重重受阻，其中以鄰近高考的高三執行難度最大。一些學校直接進行「選擇性雙休」，學生依然需要利用周末進行考試、補課、自習。在難以改變的教育環境下，隱藏的是「上不了好學校」的恐懼，以及嚴重危害學生心理健康 的危機。

許多家長擔心雙休會影響孩子的學習。圖為家長在考場給高考考生加油打氣。（中新社資料照片）

BBC報導，由於高考的高壓，多年來中國中學普遍實行題海戰術，把長時間在校學習與高分成績畫上等號，致使很多高中實行一月一休、一周一休、甚至每周僅有幾小時「假期」的高強度作息。即便官方下令嚴查違規補課，仍擋不了教育環境的內卷。

中國教育發展戰略學會人才專委會秘書長陳志文指出，中國高中雙休難以落實，主要源於家長群體的過度教育訴求、高強度的應試訓練能帶來一定效果、地方政府的政績驅動三方面原因。

分數掛帥 裝攝像頭監督

在中國高考應試教育體系裡最出名的學校之一河北衡水中學，被外界稱作「只有分數沒有人」。這裡的學生休息和吃飯時間被精確到分鐘，每間教室都配有高清攝像頭，教研主任輪班監督各班學生哪位在自習期間喝水、抬頭、聊天。

河北秦皇島一所高中的高三學生正在學習。（取材自南方周末／視覺中國圖）

衡水模式曾震驚中國，但由於擔憂學生心理健康情況，多位教育專家發聲批評。即便如此，在山東、湖南、湖北等地，多所中學爭相效仿衡水模式——用更多的在校時間、更嚴格的時間管理來換取更高的分數。

報導指出，來自湖南北部一所市級重點高中的王女士表示，她在7年前參加高考，是這所中學試點衡水模式的第一屆。「當時學校把監控攝像大屏幕放在校門口，邀請學生家長自主監督學生上課、自習情況。」王女表示，這樣的監督學習模式延續至今，「後來幾屆，學校安裝了智能教室系統，它甚至可以監控顯示第幾排第幾位學生一節課喝水多少次，還要顯示在門口供人查詢。但是沒有任何家長反對這樣的監督。」

「我們高中在十幾年前是沒有晚自習、周末都是保證雙休的，全靠學生自主學習。自從家長多次向教育局舉報『學校管教不嚴』之後，我們也開始上晚自習、周末只剩一天休息日了。」湖南另一所重點高中學生這樣說。

此外，中國媒體近年來亦有報導多地小學生也難以休息，早教、補習班、作業使得一些低年級小學生也得忙到半夜才得結束一天。

學生自殺 抗議高壓學習

報導稱，在這樣的高壓學習模式下，「學生自殺」在中學校園裡已不罕見。根據「2023年中國青少年自殺報告」，僅2023一年內，中國青少年自殺人數就達到11萬人，其中，12歲占比達40.3%，約有4.43萬人。

心理疾病專科醫生對中國媒體表示，青少年精神類疾病數據的攀升原因主要有二，一是由於中國實行對青少年群體的精神篩查，精神類疾病登記在冊數量更多，可見度更高；二是主要源於學業過大所造成的精神壓力。

雙休制度原意是要讓學生能有更多休息時間。（新華社）

根據「2022年國民抑鬱症藍皮書」，在中國，青少年抑鬱症患病率為15%至20%，在抑鬱患者群體中，50%為在校生，其中，有超過40%曾因抑鬱休學。在「2023年國民抑鬱藍皮書」中亦顯示，中國18歲以下的抑鬱症患者占總抑鬱症人數的30%。

上海市在2021年開啟了市民心理熱線，並在首月接到3500多個諮詢電話，其中有四分之一是青少年相關心理健康問題。其中，最年輕的來電者不過12歲。從比例上看，大學生占比高達35.7%，高中生和初中生各占21%。而情緒和學習相關問題是最主要的諮詢方向。

過去十年裡，中國中學的壓力逐漸從高考分流成中考和高考兩個門檻，使得學業壓力一再向更低年齡靠近。

在學生、家長和學校之間，對於上不了「普高」和上不了「好大學」的恐懼逼迫三方協同成一個有機體，通過加壓學習、延長學習時間、提前學習等方式強行提高分數，博取未來。

教培不衰 怕輸在起跑點

報導指出，為了應對逐漸顯著的青少年心理疾病，中國教育部在2021年推出「雙減政策」，指的是「減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔」。政策實施後，中國教培行業遭遇地震，補習班一朝成為敏感詞。

實施雙修制度後，如何運用休息時間成為學生的課題。（中新社）

然而，高考分流政策依然存在，在「雙減政策」實施後，教培僅僅經歷了從明到暗的轉換。

湖南一位家長說，「你當然可以順應國家號召不去補習班，給孩子一個快樂童年。但同班同學都在補課，你怎麼知道老師不會留一部分內容在補習班上去說？大家周末都在上課，你能不上課嗎？」

即便有「雙減政策」，她的長子依然需要在周末的兩天時間內奔波在三個補習班之間，其中一門還是近年來中國大熱的編程補習班。她的小兒子也從小學二年級開始補習英語，還被其他人說「這個歲數才開始補英文實在是太晚了」。

從事高中生教培的李先生也說，「市場一直有這個需求，我就會一直有學生。過去幾年裡，我的補課費甚至漲了兩倍，學生依然絡繹不絕。」他直言，「你在中國考大學，就離不開分數，離不開補習班。」