工廠遊成新風潮 家長遛娃兼研學 年輕人追求CP值

探訪C919總裝工廠車間，可近距離感受大飛機的震撼。（取材自小紅書）

近年來，工廠遊成為出遊的新選擇，家長遛娃兼研學，年輕人追求CP值，對企業來說也是提升品牌知名度及好感的絕佳宣傳方式。而在官方政策支持下，工業旅遊正成為下一個能同步帶動產業升級及旅遊加值的新引擎。

29歲的柳橙(化名)來到湖北咸寧，才知道當地年輕人中的「網紅打卡地」之一，是一家飲料品牌的工廠。元氣森林在當地建了一個可開放參觀的生產基地，因有明星來錄製綜藝節目而走紅。票價25元人民幣（約3.4美元），包含講解、飲料無限暢飲，她還體驗了免費的抓飲料機。工廠打破了她的刻板印象，更像是工廠版的「汽水博物館」—展廳不僅展示企業文化，還有中國汽水的發展史以及各類知名汽水產品。走出展廳，她還能隔著玻璃，參觀日常難得一見的飲料生產線。

隨著工業旅遊火熱，上海火箭基地也開放參觀。（取材自小紅書）

★走進工廠 直擊生產線

近兩年，打卡科創公司和現代工廠，正成為一種新風潮。在小紅書上搜索工廠遊，有超過10萬條筆記，比如C919總裝工廠、北京火箭工廠、上海火箭基地等。在社交平台搜索工廠遊，最先彈出來的筆記是「這些工廠帶娃必去」、「打開遛娃新思路」。親子遊、研學團，是工廠遊的主要遊客之一。

趙夢(化名)有個今年七歲的兒子，她策畫家庭旅行時，會在社交平台尋找有沒有對外開放的工廠。她知道，與在網上看視頻科普相比，親自走進工廠，看到真實的生產線，能更直觀地感受到一件生活中常見的產品，是如何經過複雜工序最終呈現在人們面前的。

今年3月，她帶孩子去廣西柳州一家知名螺螄粉品牌螺霸王產業園。這是柳州當地第一家螺螄粉企業文化館，門票35元，能觀看螺螄粉生產的所有流程。孩子對工業流水線最感興趣—他目不轉睛地盯著機械手抓取材料，看著米粉如何一步步裝袋打包。在參觀之外，每個遊客還有機會在現場DIY，煮一碗自己喜歡的螺螄粉。

華東師範大學經濟與管理學院副教授張琰表示，工業旅遊也是製造產業的一部分。早期走入大眾視野的是工業遺產的活化，像北京首鋼、798，舊工業廠房經過改造，與文化創意產業融合，形成了新的工業旅遊產品。此外，多地也出現了工業博物館。

早在2003年，上汽大眾汽車就成立了工業旅遊接待部門。遊客可以乘坐觀光 車，穿梭在各個車間，近距離觀察從零件到整車的製作全過程，甚至可以清晰地看到汽車部件組裝時迸出的火花。

但很長一段時間，觀光工廠在國內並未出圈。許多工廠並未意識到工廠遊的價值，缺乏更好的營銷，甚至許多遊客根本不知道有這樣的機會。早期企業打造的展廳和透明工廠，更多接待的是政企考察團，直到近幾年，開放工業旅遊的工廠才明顯增加。

工廠遊的發展還受到了技術驅動。隨著製造業的改造升級，愈來愈多的生產線實現半自動化、自動化、智慧化，大大減低了遊客參觀與生產的衝突，企業也更樂意向外界展示自身的技術實力。如今的工廠已經進入了「next level」，甚至堪比一個小型博物館或遊樂園。

康師傅在杭州成立了全國首家速食麵博物館，展館有五顏六色的速食麵牆，遊客乘坐國內最短的小火車，參觀生產車間，每個環節都實現了自動化。有網友感慨，「原來速食麵也可以這麼高科技」。

周黑鴨在武漢的智慧工業基地，建築外觀色彩鮮亮，還設有中央花園和雕塑，看上去更像是一個兒童樂園，孩子們可以體驗的第一站是乘坐「周黑鴨戰艦」開啟5D體驗。

孩子們在元氣森林咸寧工廠體驗免費的抓飲料機器。（取材自中國新聞周刊）

★性價比高 遊客：很值得

一些遊客走進工廠，還是因為極高的性價比。柳橙坦言，她去元氣森林工廠，最吸引她的是25元門票可以飲料暢飲。她和朋友離開工廠時拎了兩個袋子，裝了近十瓶飲料，「袋子有多大，就能拿多少」，她認為「很值」。浙江的一家冰淇淋工廠，一家三口體驗價格299元，包含參觀博物館、觀看生產車間，結束後還有100種冰淇淋不限量供應，實現冰淇淋自由。

工業旅遊無疑是一種新的品牌營銷模式。張琰分析，「消費者走進工廠，看見窗明几淨的空間，工業流水線自動化的水平，會對品牌和產品安全更有信心，進而增加對品牌的認同和忠誠度。」

相比廣告投放，線下的互動能在真實世界中增加普通人與產品的羈絆。多位消費者都提到，打卡過某一家工廠，如果印象很好，之後會更傾向於購買這一品牌。家住蘇州的萬寧(化名)是螺螄粉重度愛好者，但她媽媽認為螺螄粉不乾淨。3月，萬寧特意策畫了一場螺螄粉之旅，帶媽媽和兒子到柳州參觀工廠。現場看了製作過程，媽媽的疑慮被打消，第一次在工廠試吃並接受了螺螄粉。

張琰指出，工業旅遊可持續發展，需要有市場認同，有遊客願意為之埋單和付費，至少能平衡一部分企業的投入。同時，也要使企業獲得社會認同、品牌認同。

參觀上海大飛機工廠還可以近距離觀看飛機駕駛艙。（取材自小紅書）

★遊客埋單付費 企業增收

事實證明，成熟的工業遊確實能為企業帶來正向收入。廣西螺霸王文化旅遊開發有限公司相關負責人周文玲表示，該公司一年的銷售額就超過了2000萬元—收入包括門票、餐廳及其他食品的用餐收入、文創產品銷售以及螺螄粉產品的銷售收入。更重要的是，每年到場館的遊客，被公司轉化為私域流量，客戶轉化率可以達到30％至40％。

王虎紋在2012年創辦北京微創博志教育科技有限公司，算是國內最早一批進入研學領域的人。他曾和北京一家特產品牌御食園合作，設計了一套工廠研學課程，除了參觀生產過程，還包括教學生研究北京特產糖葫蘆；設計實驗讓學生了解紅糖、白糖、黃糖以何種比例混合，才能讓糖葫蘆的糖衣最脆；讓孩子們研究豌豆黃的大小和形狀，探討多大的塊狀最便於運輸和包裝，且不容易碎。

王虎紋說，這一研學課程每人收費150元，企業可以覆蓋成本，而且還可以算「總帳」，學生或遊客離開時，也會在工廠的門店購買一些特產，這也給企業增加了收入。

北京火箭工廠可了解火箭從設計、生產到測試的每一個環節。（取材自小紅書）

●設計展示線路、增強體驗感 企業大難題

開放透明工廠，並不只是開設展廳、增添一個觀光通道這麼簡單。對消費類企業來說，開放工廠也意味著要花重金改造廠房，而且從生產效率、產品安全等各個環節，都要接受來自公眾的監督和審視。更重要的是，如何平衡生產和展示、開放和隱私，企業缺乏景區的專業性和經驗。

從一個小細節便可以反映出工廠遊供需的問題：散客遊覽門檻很高。出於對成本、安全管理的考量，不少工廠只接待團隊。趙夢說，很多時候她只會在母嬰群「搶票」，一些有資源的家長會分享工廠遊組團活動招募，「好多我都搶不到，秒光」。

如何接待散客，張琰認為不難解決。企業可以與旅遊類平台或旅行社合作，交給他們拼團或營運，降低個人預約的門檻。實際上，不少工廠已經採取了這種方式。在大眾點評、攜程等平台搜索，即可自動購票，選擇日期，有些企業會明確告知，當天哪個時間段有講解。

對企業來說，更大的難題是展示線路如何設計，讓遊客的體驗感更強。趙夢對柳州螺螄粉工廠之旅評價很高，但依然承認有遺憾：她對酸筍發酵等環節非常感興趣，但這些過程都在密閉環境中，遊客雖然能直接看生產線，但大多數時候都是看到巨大的機器外觀，看不到裡面如何運作。

研學機構天地生（北京）旅遊有限公司總經理王森，多次帶學生進工廠，但不少專案是旅行社設計的，流程固化，很難向學生呈現更豐富的職業知識。王森曾帶學生去一個知名的自動化物流基地，但只能帶著學生逛自動化倉庫，最後給他們一個簡單的紙盒，體驗如何快速打包快遞。「這類打包技術都實現自動化了，對大部分孩子來說，體驗的價值不大。」

相比之下，國外工廠有更成熟的經驗。王虎紋曾帶孩子參觀過德國、日本 的多家汽車工廠。讓他印象深刻的是日本豐田的汽車工廠，當遊客沿著二層觀光平台，走到裝配發動機皮帶的環節時，一旁會有互動設施來輔助模擬這一環節，遊客現場就能親手體驗如何安裝。車間還設置了展示零部件細節的展台，非常直觀地理解其中的結構與設計巧思。

張琰認為，問題的核心在於，不少企業開放工廠遊的出發點是產品導向，只是單純展示工廠形態，而文旅專案是消費者導向。工廠遊的參觀路線設計非常重要，涉及各個點位的安全和遊客體驗的平衡。工廠企業中專門從事文旅開發的人才較少，存在專業技術人才的缺口，工廠也需要和更多文旅專家合作，才能設計出真正有意義、能激發遊客興趣甚至自豪感的旅遊線路。

在王虎紋看來，工廠遊研學可以和學校的課程結合，比如，當中學物理學到金屬的固態和液態時，在課堂之外可以引導學生進工廠看鋼鐵冶煉；當化學學到合成時，可以給學生匹配一些合成材料廠，了解碳纖維合成；生物課之外，學生們也可以去參觀種子的遺傳發育等。

2019年，他曾和汕頭澄海的四家玩具工廠合作，深入設計過一套工廠遊研學專案，學生除了參觀工廠生產線，課程還涵蓋如何設計玩具；小組按照流水線分工合作的方式組裝遙控汽車和旋翼飛機，由學生自行設計分配方案；模擬國際貿易，通過思考文化差異、經濟差異等，將玩具售賣給不同國家的客戶。

但這一個項目營運得並不理想，只有兩批學生參加，後因疫情 被慢慢擱置。王虎紋分析，還有一個原因是，在不少教育者眼中，研學還是要去旅遊，帶著學生行萬里路。直到近兩年，人們對工廠遊研學項目的關注度增加，相關線路的設計才開始增多，但他介紹，工廠遊項目僅占公司所有研學項目的不足20％。

一方面，這需要教育領域重新認識此類研學的重要性，專案有相關教育人士加入。但更重要的是，企業原本只是想做品牌宣傳，如今走向具有公共性的旅遊服務，企業能否有動力改造也是影響工廠遊可持續發展的一大關鍵。