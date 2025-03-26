百度副總裁女兒起底孕婦…「開盒」網暴 延伸到現實

「飯圈」亂象造成的隱私外洩等危害已延伸至現實生活，亟待整治力道持續加強。示意圖，圖文無關。（取材自時代周報）

「開盒掛人」作為一種新型的網路暴力行為，已延伸至現實生活。「被開盒」帶來的恐懼，給受害者造成了巨大的精神傷害，也觸及法律邊界。人肉搜索不能成為網路攻擊的「盒武器」，亟待各方關注。

近日，「百度 副總裁13歲女兒『開盒』孕婦」事件，使低價付費「開盒」問題廣受關注，民眾除普遍擔憂個人數據信息存在洩露風險，也對事件中這個13歲女生一言不合就放狠話「開盒掛人」的行為憤怒不已，評論並稱已將飯圈毒性推向了令人髮指的地步。而其中暴露的網路暴力低齡化現象，也亟需從加強未成年人上網規制等方向推進完善。

新型網暴 非法盜取隱私

據文匯報報導，2025年3月中旬，多個微博 帳號發帖稱，有未成年人在網上參與了對一位孕婦的「開盒」，造謠、曝光其工作單位還辱罵其丈夫，只因這名孕婦發表了對南韓 明星張員英的負面評論。

帖文並指這名未成年人長期參與飯圈「開盒」，甚至威脅網民「再敢反駁就公開你IP」，宣稱「人不在國內，不怕報警」，並稱其父親是百度高管，涉嫌「公器私用」，利用「百度數據庫」獲取該名孕婦隱私，與其他粉絲一起對孕婦進行網暴。

不久，這名未成年「開盒」者反被「開盒」，有網民指認稱她為百度副總裁謝廣軍之女。隨後，謝廣軍發朋友圈，承認自己13歲的女兒非法獲取並公開他人隱私信息，表示深感愧疚。

3月19日晚，百度發布聲明稱，「開盒」信息並非源自百度，而是來自境外Telegram平台的「社會工程學數據庫」，即通過非法手段收集個人隱私信息的數據庫。20日，百度召開媒體溝通會，稱團隊目前已復現並公證了Telegram相關路徑。

「20多年來，百度從來沒有發生過數據洩露的事件」，百度安全負責人陳洋說，各大互聯網公司均會通過數據假名化處理和權限分離「兩把鑰匙」，同時還有一系列舉措保障用戶信息安全。他也表示，與黑灰產的較量一直在持續，倡議在相關政府主管部門的指導下，聯動行業成立「反開盒」聯盟。

南韓藝人張員英成為百度副總裁之女「開盒」風波的導火線。（取材自微博）

飯圈初中生 網暴不鮮見

據一名警方人員表示，普通人未經允許不能隨便查詢他人信息，網路上能夠查詢他人信息的平台是違法的，也是警方打擊的目標。至於相關平台如何獲得他人的私人信息，快遞單未加密信息、社交媒體定位動態、公共Wi-Fi、論壇帳號等都可能成為平台獲取個人信息的渠道。

2023年9月，「關於依法懲治網路暴力違法犯罪的指導意見」發布，指出組織 「人肉搜索」，違法收集並向不特定多數人發布公民個人信息，情節嚴重，符合刑法以侵犯公民個人信息罪定罪處罰。而「開盒」行為，可能不僅僅觸犯這一個罪名。

中國互聯網電子數據研究院電子數據法律與政策專家組委員、中國政法大學副教授朱巍表示，網路「開盒」是典型的侵犯公民個人信息行為，還可能構成誹謗罪、侮辱罪、尋釁滋事罪。如果非常嚴重，可到公安機關報案或到法院提起訴訟。

如今，「開盒」威脅正在逼近每個網民，不僅如此，未成年人違法「開盒」也並不鮮見，這起事件暴露出的網暴低齡化及飯圈亂象加劇等問題令人擔憂。

事實上，早在2023年就有類似事件發生。B站通報稱收到多位UP主舉報，有群體在境外平台有組織地煽動用戶對站內UP主「人肉開盒」，並遭遇電話私信騷擾、網暴攻擊等，警方查出此次網暴侵權案件牽涉18個省市逾40人，其中行為較嚴重的為兩名未成年人。

據「2020年全國未成年人互聯網使用情況研究報告」統計，中國未成年網民參加粉絲應援比率達8%，其中初中生群體是主要參與者，粉絲群體呈現低齡化趨勢。

未成年上網 規制待加強

對於未成年人可能是「開盒」的受害者，也可能是「開盒」的加害者，多位業內人士表示，未成年人未達到追究侵犯公民個人信息罪刑事責任的年齡要求，可以對其進行矯治教育或責令監護人嚴加管教及承擔民事責任。

「根據刑法第253條之一『侵犯公民個人信息罪』規定，違反國家有關規定，向他人出售或提供公民個人信息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」，廣東風采新紀元律師事務所律師賀國帥表示。

不過，此次事件中13歲當事人的年齡並未達到追究侵犯公民個人信息罪刑事責任的年齡要求。賀國帥表示，「開盒」行為侵犯了公民隱私權，就民事責任而言，無民事行為能力人（8周歲以下）、限制民事行為能力人（8周歲至18周歲）造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。」此外，可依法採取訓誡、責令具結悔過等對未成年人採取矯治教育措施。