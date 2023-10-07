女子水球隊隊長成追星目標 中國「水蓮花」綻放

杭州第19屆亞運會女子水球決賽在杭州黃龍體育中心遊跳館舉行，中國隊24比11戰勝日本隊奪得冠軍。圖為中國隊隊員9號鄧澤文（藍帽）在比賽中防守。 (中新社)

成立僅19年的中國女子水球國家隊，在這屆杭州亞運 貢獻了一枚金牌，相較女排、女足，小眾的女子水球隊向來乏人關注，觀眾進場，還要科普一下規則；顏值刷屏的隊長熊敦瀚，希望透過自己的發聲給中國女水「引流」，更多隊員們也努力讓更多人認識水球，讓這朵「水蓮花」不再孤單綻放。

「十一」當天，中國女子水球隊貢獻了一枚沉甸甸的金牌；她們以24：11擊敗老對手日本 隊，成就亞運四連冠，同時鎖定直通巴黎奧運 資格。

這支僅成立19年的國家隊，相比女排、女足有些默默無聞，澎湃新聞報導，但這些拚勁十足又不乏可愛的「水蓮花」們，正在用自己的努力讓更多人認識水球，了解水球，讓這項小眾的運動生根發芽。

決賽當晚，和舉辦中韓男足大戰的黃龍中心體育場一樣，數百公尺外的黃龍體育中心游跳館也座無虛席；據報導，「別說看台爆滿，媒體工作間也都加開兩間。」一名志工透露。

冷門競技 觀眾現場科普

其實不少現場球迷是第一次來看水球比賽；杭州本地觀眾武先生就是全家出動，「我們沒能買到乒乓球比賽的門票，於是買了水球比賽的票，這才發現水球真的很有意思。」和武先生一樣，很多觀眾都是現場拿著手機科普水球規則。

大學生劉勤坦言自己最初是來「追星」的，就為了來看熊敦瀚，「沒想到水球比賽這麼精采，真的超乎我的想像。」

劉勤口中的熊敦瀚是中國女子水球隊的隊長，這名24歲的中鋒被稱為中國最美水球運動員，在東京奧運開幕前就因為超高顏值一度刷屏，她成為很多人認識水球的「起點」。

而賽後說起決賽爆滿的現場和熱烈的現場氛圍，熊敦瀚也有些感動，畢竟往日大多數國內賽事裡，水球都是乏人關注的項目。

「每場比賽、每個進球都有觀眾熱情的歡呼，這種方式感染了我們運動員」，「我也希望它能感染更多的水球人，有更多人因為這種熱情了解到水球的魅力，從而加入到我們。」熊敦瀚說。

成軍19年 獎牌已拿無數

熊敦瀚喊話的背後，其實也透著中國水球的無奈。中國女子水球隊從無到有僅僅過去19年——2004年為出戰北京奧運才應運而生的球隊，早已拿下過世界盃季軍、世錦賽亞軍和世界水球聯賽冠軍等榮譽力，但因為項目小眾始終缺乏關注度，國內女子水球專業選手也只有300人左右。

在這支中國女子水球隊中，熊敦瀚和幾位隊友已是不折不扣的老隊員，從事這項運動12年，即便隊裡年輕的選手也練了七、八年。要說訓練中的付出和艱苦，女水女孩絕不遜於其他水上項目的選手。

水球是融合速度、力量、美感和技巧的水中競賽，在比賽的過程中，技戰術的決策決定輸贏，而中國女子水球運動員在身體強度上要弱於國外運動員——為此，體能的提升變得特別重要。

熊敦瀚不介意用自己的顏值為中國水球拉流量。（取材自微博）

水陸訓練 挑戰極限體能

由於比賽中無法接觸泳池底部和池壁，一場比賽下來每名運動員至少要游兩公里，還要面臨水中激烈的對抗，這也意味著平時的訓練除水中還有陸上。

每天超過5小時泡在水裡，除了常規的游泳體能訓練、綁鉛塊踩水，還有各種專項訓練。很多時候，有一天訓練下來，許多女孩都會累得不想動。

熊敦瀚也道出女子水球人對這個計畫最樸素的愛，「相比於第一次打奧運的緊張感，第二次打奧運的責任感，明年將是我的第三屆奧運」，「奧運一直是我們一個未完成的夢想，我們也一直期待著中國女水有一天能夠站到奧運會的領獎台上，恰恰是這種信念支撐我們堅持下來。」

事實上，和曲高和寡的女曲、女壘和女子冰壺一樣，中國女子水球由於成績榮譽無法轉化為自我的造血能力，隨著外教和明星老隊員的離去，也遭遇過人才斷檔帶來的成績起伏。

顏質帶流量 盼推廣水球

所以，在社群媒體上有著220多萬粉絲的熊敦瀚也一直在呼籲更多人能關注水球，她並不在意外界關於流量的猜忌，更希望透過自己的發聲給中國女水「引流」。

「每次有比賽，我都會在社群媒體分享一些比賽動態，希望能吸引更多的人去關注到水球。當然在我退休之後，包括有空餘的時間，我也會分享更多關於水球的基本知識，激發大家的興趣去加入我們。」

說起水球的基層推廣，熊敦瀚就有些停不下來，她有著自己專業的洞見；「我覺得不能把運動純粹當作一場運動，我們應該把運動當成一項遊戲，我相信任何運動都是從遊戲發展成一種競技。」

她甚至舉例說，大家團建和聚會的時候，可以嘗試到水裡去感受一下，哪怕把水球當成一種娛樂方式。

老隊員張婧決賽後也呼籲媒體記者可以多在社群網路上幫中國女水上宣傳，建議也可以從小學開始嘗試推廣水球，「當然我們也會拿出更好的成績，讓大家看到我們的努力。」

事實上，已經有不少大學開始設立水球隊，社會運作的水球俱樂部也慢慢多起來──這項運動要贏得更多人的關注，需要女孩們和社會各界共同的努力。

杭州第19屆亞運會女子水球在黃龍體育中心遊跳館舉行循環賽。中國隊以33比5勝烏茲別克斯坦隊。圖為中國隊選手董文鑫在比賽中撲救。(中新社)

10連冠夢碎 跨欄小將喊：對不起大家

杭州亞運男子110米跨欄決賽，中國隊僅摘銅，失去十連冠；中國媒體坦言，作為中國田徑傳統的優勢項目，出現了人才斷層問題，面對其他國家的崛起，中國辛苦追趕。

澎湃新聞報導，10月2日科威特的雅各布與日本選手高山峻野共同獲得男子110米跨欄決賽金牌，而身旁獲得銅牌的中國新秀徐卓一臉難掩失落。另一名中國選手朱勝龍位列第六，無緣獎牌。

報導指出，這是中國田徑隊自1986年以來首次無緣該項目金牌，跨欄亞運9連冠的輝煌戛然而止。

澎湃新聞表示，對於中國田徑隊來說，110米跨欄曾經象徵著榮耀與輝煌，公開數據顯示，亞運至今舉辦18屆，在男子110米跨欄項目上，中國至今奪下11枚金牌。1974年德黑蘭亞運，首次參加亞運會的中國代表團憑著崔麟的14秒26，斬獲該項目的首枚金牌，此後，中國田徑開啟連續九屆稱霸110米跨欄的「亞洲霸主時代」，但今年在杭州亞運卻未能延續到10連冠。

20歲的徐卓一賽後受訪時，聲音有些顫抖，第一句話就是「對不起」、「對不起我的師父和前輩們，沒能保住中國的（連續）第10塊金牌。」

報導評論，在過去約10年，當謝文駿從劉翔手中接過大旗之後，中國110米跨欄在亞洲的領先優勢就在被不斷縮小。

2014年的仁川亞運，謝文駿奪冠的優勢只有0.07秒；而在2018年的雅加達亞運上，這個優勢被進一步縮小到0.05秒。從亞運結果來看，中國要追趕其他國家並不輕鬆。

例如日本田徑隊本屆沒有帶來他們最好的110米跨欄選手，23歲的泉谷駿介今年6月在日本全國田徑錦標賽上以13秒04刷新日本全國紀錄，又在布達佩斯世錦賽跑出13秒19，並且成為日本田徑歷史上第一位闖進世錦賽決賽的選手。從成績上看，泉谷駿介已經是亞洲110米跨欄的一哥。

杭州亞運田徑男子110米欄決賽，徐卓一奪銅未能保住金牌。難掩失望。 (取材自揚子晚報)

反觀中國隊，除了朱勝龍這個賽季跑出過一次13秒25排在世界第25位外，徐卓一的個人最好成績13秒39。

當33歲的謝文駿因傷逐漸淡出賽事，中國110米跨欄在「後劉翔時代」沒了領軍人，雖然朱勝龍、寧瀟函和徐卓一等年輕小將拚命追趕，但是由於缺少大賽歷練加上心態和技術的不成熟，他們還難以扛起大旗。

報導指出，對於兩位第一次站在亞運會決賽的年輕人，他們的表現是在可以接受的範圍內，但之所以會承受著如此巨大的壓力，也是因為在過去的近40年時間裡，中國的110米跨欄在亞洲的表現太輝煌。

分析認為，中國110米跨欄人才斷層是因為選手飽受傷病困擾，如果頂尖選手沒有受傷，按照正常水準練習，現在應該有跑進13秒20以內的能力。

報導表示，從目前中國處於的競爭狀況，需要製造更激烈的競爭環境，更多擁有豐富短跨訓練經驗的教練，以及更成熟的人才培養梯隊，才有可能在下一個亞運幫助這些年輕人快速成長。