「恒大」核彈級負債拖累中國房市 誰敢出手？等誰來救？
恒大平均每天虧損11億元人民幣的財務黑洞，曾是中國首富如今卻「負」可敵國的許家印，不僅拖累中國房市的復甦，更可能因失控而重創中國經濟。面對最新財務情況曝光後的「核彈級財務黑洞」，這場大爆炸，誰敢救恒大？
中國地產龍頭恒大集團自爆發債務違約風暴以來，已經兩年沒有公布財報，7月17日晚，恒大突然一口氣公布2021年年報、2022年半年報和2022年年報。這三份拖延已久的財報披露後，迅速引發市場轟動，其中，恒大集團2021年和2022年淨虧損合計達8120億元（人民幣，下同）。恒大債務規模之巨大，不僅其財務危機越挖越深，中國房地產也癱瘓至今。
恒大虧損 超過房企總和
聯合新聞網「轉角24小時」報導指出，回顧恒大2022年危機爆發後，連鎖效應導致原本作為中國經濟火車頭的房地產行業連環違約潮，房產市場癱瘓至今。此次恒大公布財報，首次披露導致中國房產危機的實質財務衝擊，也顯示中國房產市場的復甦依然遙遠，以致受摘牌下市壓力所迫的恒大，無法採取「以拖待變」策略，只得在危機當中公布驚人的難堪財報。
恒大集團自2022年3月起因過度槓桿而爆發債務違約，遭香港聯交所停牌（暫停交易）；目前恒大仍處於債務重組當中，而7月17日公布的財報顯示，截至2022年12月31日，恒大總負債逾2.4兆元，而手中的現金及現金等價物僅有43.34億元。這意味著，過去兩年，恒大創下了中國企業最高虧損紀錄，遠超同期其他所有房企虧損之和。
同時，堪稱「天文數字」的巨額負債，相當於公司過去10年總淨利潤的100餘倍。甚至比2022年蘇州市GDP總量2.39兆元還高，排名全國城市第六。而總虧損金額8120億元，與收入相抵之後的淨虧損金額分別為2021年的4760億元和2022年的1059億元；且恒大在2021年的收入為2500億，相較前一年同期的5070億，等同砍半。
藉擴張負債來抵消負債
中國新聞周刊報導，中南財經政法大學兼職教授譚浩俊指出，「恒大的債務問題，主要源於這些年在決策過程中的盲目負債擴張，用擴大負債來抵消負債的方式，在市場行情好的情況下能夠勉強度過，市場如果進入冷靜期、平緩期或低迷期，那麼它立即就會暴露出風險。」
浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，「房地產企業是重資產企業，也是長周期企業，這類企業最怕的是庫存和債務過高。理想狀態是資產變現還債，但近些年樓市對庫存消化能力減弱，而恆大過度負債，沒有及時去槓桿、去庫存。前幾年政府供給側改革給過房企機會，有些房企接受教訓，而恒大顯然沒有。」
財報顯示，面對高額負債和巨額虧損，恒大顯然家底已經不夠，出現資不抵債。而手中持有的現金及現金等值物的流動性情況又極度堪憂。恒大久久未發的深水炸彈，終於展示出了它的威力。
但這次，恒大為什麼不裝了，敢於亮出自己長期不敢示人的帳本？廣科諮詢首席策略師沈萌認為，這或與港交所的要求有關。
補發財報 恒大攤開問題
2022年3月21日，中國恒大股票於香港聯交所停止買賣。按照規定，聯交所有權將已連續停牌18個月的任何證券除牌，而恒大的最終期限將於今年9月20日屆滿。但補發財報只是完成了股票復牌最基本的要求。恒大在此次公告中也表示，公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林認為，「敢發財報，說明恒大至少敢於暴露在陽光下了，問題攤開總比捂著更容易解決。財務信息披露，可以為未來解決恒大問題提供條件。」
房地產行業癱瘓 難指望政府出手
恒大的問題攤開了，那麼因此被重創的中國房地產市場呢？
聯合新聞網「轉角24小時」報導指出，自2022年恒大債務違約風暴以來，由於其在中國房地產業的龍頭地位， 旋即引爆中國各家地產公司現金緊縮的連鎖效應，原本高速飛漲的中國房市立即受到衝擊、原本就時有所聞的違約、廢棄「爛尾樓」問題持續擴大，市場信心低迷使早已過熱的泡沫瀕臨破碎，整個房地產行業可說是隨著恒大危機而陷入癱瘓狀態至今。
依據摩根大通估算，2021年以來，約有50家中國房地產開發商積欠總額1000億美元的離岸債券，除恒大外也有數十家中國房產商在港交所停牌，投信研究機構CreditSights在追蹤30餘家房產公司月銷售數據後，於7月18日向「CNBC」指出當中只有8家的數據有所成長。
該機構亞太研究聯席主管Sandra Chow說明，仍能在逆風中成長的公司，均是本身規模實力龐大、或是有國家背景，這種現象顯出中國房地產市場分化嚴重，在市場信心低落之下，小型地產商首當其衝，整體產業環境不斷惡化。
在恒大危機之前，中國房地產市場極為熱絡，恒大也在熱潮中不斷借貸、擴張，成為全球槓桿最高的地產開發商，掌舵者許家印也一度登頂中國首富。結果在中國經濟開始下行之後無法償債，從2021年9月就遭逢債務危機和倒閉風險，到2022年3月違約、停牌至今，也等於是開了中國房市危機的第一槍。恒大的財務情況也長久地被雪藏著。
而2023年7月17日財報的揭露，是外界首次具體窺見恒大困境的嚴重程度，卻也顯示恒大在與債權人往來、嘗試解決問題的重組過程當中，依然高度不透明——恒大的總負債額甚至在重組之後，仍持續增加至3400億美元之譜。
香港開源資本（Kaiyuan Capital）首席投資長西爾弗斯（Brock Silvers）分析，恒大在中國房市困境和自身危機皆絲毫未見緩解的此時，選擇公布嚴重虧損的財報，「似乎表明管理層和監管機構終於承認房地產市場不會在短期內反彈......最近的經濟數據表明，恒大不能單純等待眼下的危機過去，然後在看好的環境下發布財報。」
恒大再起？投信圈悲觀
投信機構Lucror Analytics亞洲區主管麥格雷戈（Charles McGregor）悲觀表示：「財報幾乎沒有提供任何證據，能夠證明該集團可以在債務重組後實現營運正常化。」
其他中國大型地產商如融創、佳兆業等，也出現與恒大類似的離岸債務違約，中國房地產行業如今的一片慘狀，讓原本在2020年試圖以限制過度槓桿來打房卻引發融資凍結、資金緊縮的中國政府，轉而於2022年11月發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」（簡稱16條措施），暫時放寬資產收購規定和延長債務期限、支持各地調降個人房貸首付比率和貸款利率等等，以圖救市。
但「金融時報」指出，至今中國當局的努力仍未見成效，全國各地仍持續增加停工的爛尾樓、地產商依然債務纏身；TS Lombard亞洲房地產分析師勞倫斯（Andrew Lawrence）對此表示：「我們看到中國房地產行業已經完全失去市場信心。」
勞倫斯另指出，目前國際社會應將關注焦點放在中國銀行業，因為可預見將有更多地產商持續違約，這將導致未能按時償還的不良貸款率續增，進而影響銀行本身的財務健康狀況。
報導指出，而對陷入絕望的中國地產商來說，即使指望政府出手，恐怕也無法報以太大期望，因在中國房市熱絡的時期中，地產商大開槓桿，如今這種模式早已無以為繼。
而即便中國政府在2023年7月部分展延16條措施，政策欲幫助的主要對象仍是未違約、沒有陷入危機的開發商，且鑑於中國國家主席習近平早在2017年喊出「房子是用來住的，不是用來炒的」口號，勞倫斯指出，可以想見中國當局在態度上，仍不會樂意對違約的地產商進行大規模救助。
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