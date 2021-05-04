追求與足球的永恆…「鏗鏘玫瑰」踢球吧！

東京奧運會女足亞洲區預選賽附加賽第二回合的比賽中，中國與南韓戰事激烈。（新華社）

儘管人們看中國 女足的常態是「一年裡，用一周的時間去瘋狂，然後在其他360天裡將其遺忘」，仍有不少女將希望窮其一生，追求與足球 的永恆。踢球吧，姑娘！

★奧預賽之路 艱辛漫長

日前在江蘇蘇州奧體中心舉行的東京奧運 會女足亞洲區預選賽，中國女足晉級東京奧運會。賽後，關於「中國女足」的話題迅速衝上熱搜榜。女足奧預賽話題閱讀量達36.9億次，視頻播放達1.82億次，前後28個熱搜位，「鏗鏘玫瑰」們再一次引發全民熱議。

北京青年報報導，中國女足上一次備受關注，要追溯到2019年的女足世界盃。當時的中國隊歷經一番苦戰仍倒在了八強門外。被淘汰後，中國女足的熱度也隨之而去。後來再經過新冠病毒疫情的磨礪和奧預賽的考驗，鏗鏘玫瑰最終又在蘇州奧體中心綻放。

回顧這段崎嶇的奧預賽之路，中國女足當家球星王霜和中國女足走得可謂艱辛又漫長。

去年初，原定於在湖北武漢舉行的東京奧運會女足預選賽B組比賽因為疫情移師至澳州雪梨。中國女足不僅失去了主場優勢，包括王霜在內的多名球員也因疫情防控無法隨隊出征。剛入境澳州，中國女足必須隔離一周，為了保持狀態，被困在酒店裡的女生們只能在狹窄的過道裡鋪上毛巾訓練體能，或者來回上下跑樓梯。

這段共患難的經歷，使得中國女足更加團結在了一起。她們在首戰6：1大勝泰國女足，最後一戰又戰平了主場作戰的勁旅澳州，最終獲得了與南韓女足爭奪奧運入場券的附加賽資格。

★四年才一遭 熱度易冷

如今，女足火了，但真的像大家說的一樣成為頂流了嗎？一周過去了，再看看微博和熱搜榜，相關話題熱度淡了許多。錢江晚報報導，這就是女足面臨的現狀，女足運動發展的不完善，讓持續的關注成為奢侈。世界杯、奧運會成為女足姑娘僅有的可以搶頭條的時間點，但這兩個大賽都是漫長的四年才來一遭。

那些踢球的姑娘到底在踢什麼？報導說，有女足職業隊隊員們曾給過這樣出乎意料的答案：很少有女孩子是因為自己喜歡，所以義無反顧，她們很多是因為家裡困難或者讀書沒有天賦，但因為體能好、能跑能跳被教練看中而進入足球隊。歸根到柢還是女足基礎薄弱，只能依靠這種方式去艱難地拉起一支隊伍。

★不在意曬黑 單純享受

在傳統的東方審美觀念下，女足運動有時是不被理解的。例如女孩子膚色要白、身材要瘦、性格要溫柔，但在風吹日曬裡摸爬打滾的足球運動員皮膚會曬黑、腿會變粗、性格也會更豪放。好在越來越多的人意識到並開始接受女孩子也可以有另一種模樣，可以成為自己想成為的人。

美國是當今世界女足運動的老大，她們的成功離不開巨大的群眾基礎。美國女足球員可以成為新一代偶像，吸引許多女孩子們也走上了球場。在中國也有一群踢球的女孩子，她們不在意世俗的眼光，不在意曬黑變壯，只是單純地享受足球場上的快樂。

任恩知是小綠芽足球俱樂部裡唯一的女生，也是球隊的隊長。（取材自錢江晚報）

★踢進世界杯 少女有夢

浙江杭州閑林中心小學的任恩知是小綠芽足球俱樂部裡唯一的女生，從小就跟男孩子們一起踢球，這像極了她的偶像王霜。由家長自發組建的小綠芽足球俱樂部有13名隊員，任恩知是唯一女生，也是球隊的隊長，她嫻熟的技術、靈活的跑位、果斷的傳球和開闊的場上視野，讓她曾在比賽中奪得挑戰賽最佳球員的稱號。

相比球場上的辛苦，父母更看重足球養成任恩知堅韌且更開朗的性格。「如果有一天女兒選擇了職業足球，我們希望女兒也能成為別人的偶像。」任恩知的爸爸任偉說。

金華浦江縣金融希望小學獲得2021金華市春季校園足球聯賽女乙組冠軍。（取材自錢江晚報）

金華浦江縣金融希望小學的足球隊在2021金華市春季校園足球聯賽上剛拿下女乙組冠軍，這是女孩子們首次捧起市級聯賽的冠軍獎杯。浦江金融希望小學地處浦江西部大山，足球隊女將們個子瘦小，看上去有些拘謹，但面對金華市足球老牌強校較量，她們驚豔的「小快靈」戰術和技法也未落下風。

足球對孩子們的影響是深遠的，金華浦江縣金融希望小學足球隊隊長涂優然就是其一。涂優然是個留守兒童，以前連一聲「老師好」都羞於講出口，是足球幫她打開心扉。現在她的願望是「踢進世界杯」。

中國計量大學足球隊夜間練習。（取材自錢江晚報）

中國計量大學三年級學生趙君麗也很開心，因為她一手組建起來的女生約球微信群已經有80多人。趙君麗是學校女足隊的隊長兼主教練，在她看來，群裡愛踢球的女孩沒有出眾的身體條件，也沒有花哨的技術動作，但這並不影響她們享受足球帶來的快樂。

踢球也讓她們收穫了一段難得的友情。「我們都是來自不同學院的，如果不是因為足球，可能也不會認識。贏了球大家一起慶祝，輸了球互相安慰，平時還會一起約著吃個飯、逛個街，我們場上是隊友、場下是閨蜜。」她說。

報導說，這些女孩子在球場上或許技術水平不如男生，但快樂是共通的。她們因為足球，有了另一種成長的可能，也給足球賦予了另一種欣賞的角度。

王霜在中國女足隊晉級東京奧運會後開心慶祝。（新華社）

●王霜秀絕殺 球迷：我的女神

憑藉著王霜在加時賽的絕殺，中國女足拿到了東京奧運會的最後一張入場券。微博官方報告顯示，在女足奧預賽成為熱門話題的同時，當家球星王霜有四個熱搜在榜。歌手韓紅一則簡短的微博，代表了許多球迷的心聲：「王霜，我的女神」。

北京青年報報導，作為中國女足的「大腿」王霜在對陣南韓的奧預賽中收穫了三粒進球。但就在去年初，原定於武漢舉行的東京奧運會女足預選賽B組的比賽因疫情移師至澳州雪梨，留在國內的王霜卻感慨那段日子「感覺就像退役了一樣」。但她並未放棄對自己的嚴格要求，堅持每天在屋頂練球，或者開著視頻，和隊友一起在線訓練。

去年4月，王霜結束隔離重新回到國家隊，有機會參與同南韓的附加賽。由於長時間沒有打比賽，剛恢復集訓時，主帥賈秀全形容她「十分的話只恢復了四分」。

報導說，其實王霜從上賽季女超聯賽開始就被傷病困擾，一貫低調的她沒有過多向外界透露傷情，也因此遭遇了不少質疑。但王霜早已經學會了屏蔽外界的聲音：「現在我變得更看得開一些，能夠保持一種比較平和的、順其自然的心態。」

這一番話也見證了王霜這些年的成長。2018年，王霜加盟歐洲豪門巴黎聖日耳曼俱樂部，優異表現贏得了球迷的認可。但她受不了那種不被尊重以及無盡孤獨的感受，讓她根本找不到最好的自己，所以她決定在2019年世界杯結束後回國打國家隊比賽。

那時，她的目標早已瞄準了東京。為了準備4月舉行的中國女足與南韓隊的附加賽，王霜跟隨中國女足進行了四期封閉集訓苦練體能，平均每天跑動距離都在1萬米以上。長時間的高強度訓練讓王霜的體重下降了不少，賈秀全看著她隱約突出的顴骨說：「這不是瘦，是肌肉含量提高了。」

「苦心人，天不負。」對陣南韓女足的兩回合比賽，蟄伏已久的王霜用實際行動證明了自己。尤其是第二回合中，王霜獨中兩元，為中國女足叩開了東京奧運會的大門。賽後她與隊長吳海燕相擁而泣，開心、激動、委屈…所有的情緒都在那個瞬間得到了宣洩。

「即使上半場落後，大家也從沒想過放棄，肯定能扳回來。就是衝，也要把南韓隊衝垮。」王霜說著的同時也很清楚，要盡快把這場比賽忘掉，因為不久的將來，她和隊員們還要經受更大的考驗。