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外帶可樂被加料？麥當勞員工低頭「這動作」讓鄭州女怒投訴

中國新聞組／北京18日電
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監控拍到員工疑似對可樂做了低頭的動作。(取材自大河報)
監控拍到員工疑似對可樂做了低頭的動作。(取材自大河報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭州周女士外帶可樂疑遭員工不當操作，飲用後發現異常。
  • 重點二：她調閱監控後指控員工疑似吐口水，店方則稱仍在調查。
  • 重點三：周女士已報警並向市監部門投證據，要求追究責任。

鄭州市民周女士在鄭州航海路與尚義路交叉口麥當勞七里河門店外帶的可樂，疑似遭店內員工不當操作，她不知情飲用大半飲品後發現異常並取證維權。目前她已向轄區派出所及市場監管部門提交證據並報案，事件仍在調查中，最終事實與性質以官方結論為準。

大河報報導，7月12日中午約12時，周女士因需趕赴焦作接女兒上鋼琴課，她透過麥當勞APP下單，由未成年女兒獨自進店取餐。女兒取餐時發現涉事員工言語牴觸並私自拍攝其照片，還以「製作少冰飲品」為由拖延出餐。周女士取餐後駕車上高速途中喝下幾口可樂，女兒則堅持要求店長調閱監控核實製作過程。

周女士表示，監控畫面顯示涉事員工未佩戴口罩，並有一個靠近可樂杯、疑似吐口水的動作，她認為結合全程遭遇，該行為帶有主觀惡意，但具體性質尚待警方認定。她強調自己與涉事員工並無交集或矛盾，此前僅因門店兒童樂園異味等服務問題投訴過另一名員工。

周女士指出，涉事員工面對監控畫面，先否認吐口水，後改稱僅是「吹掉可樂表面泡沫」；她並質疑店員為何拍攝未成年顧客照片、操作全程未佩戴口罩是否違規、多次要求查看員工健康證遭拒。查閱麥當勞現行公開的操作規範，未見允許「吹掉可樂表面泡沫」的相關條文。

報導指出，麥當勞七里河門店負責人受訪表示，門店正配合調查，涉事員工已停班待最終結果，其餘質疑及監控動作核實情況不便回應。周女士表示，此事已讓母女對外食產生心理牴觸，她已前往醫院完成抽血及幽門螺桿菌等傳染病專項檢查，目前未檢出異常。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，若查實員工確有吐口水行為且飲品不符食品安全標準、企業存在管理失職，消費者可主張價款十倍或損失三倍懲罰性賠償；市場監管部門可依法對門店處以罰款、責令整改，情節嚴重者可責令停業整頓或吊銷許可證，具體仍以官方調查結論為準。

鄭女士的訂單。(取材自大河報)
鄭女士的訂單。(取材自大河報)

精華 FAQ

  • 她透過麥當勞APP下單，讓未成年女兒取餐後飲用可樂，途中發現製作過程疑似異常，認為店員可能有不當操作，因此展開取證與投訴。

  • 周女士指稱員工未戴口罩、靠近可樂杯疑似吐口水，還曾拍攝未成年顧客照片並拖延出餐；店員事後則改口稱只是吹掉泡沫。

  • 周女士已向派出所及市場監管部門報案並提交證據，門店員工已停班等待結果；若查實違規，消費者可求償，門店也可能遭罰或整改。

鄭州 麥當勞

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