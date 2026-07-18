外帶可樂被加料？麥當勞員工低頭「這動作」讓鄭州女怒投訴

監控拍到員工疑似對可樂做了低頭的動作。(取材自大河報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭州周女士外帶可樂疑遭員工不當操作，飲用後發現異常。

鄭州周女士外帶可樂疑遭員工不當操作，飲用後發現異常。 重點二： 她調閱監控後指控員工疑似吐口水，店方則稱仍在調查。

她調閱監控後指控員工疑似吐口水，店方則稱仍在調查。 重點三：周女士已報警並向市監部門投證據，要求追究責任。

鄭州 市民周女士在鄭州航海路與尚義路交叉口麥當勞 七里河門店外帶的可樂，疑似遭店內員工不當操作，她不知情飲用大半飲品後發現異常並取證維權。目前她已向轄區派出所及市場監管部門提交證據並報案，事件仍在調查中，最終事實與性質以官方結論為準。

大河報報導，7月12日中午約12時，周女士因需趕赴焦作接女兒上鋼琴課，她透過麥當勞APP下單，由未成年女兒獨自進店取餐。女兒取餐時發現涉事員工言語牴觸並私自拍攝其照片，還以「製作少冰飲品」為由拖延出餐。周女士取餐後駕車上高速途中喝下幾口可樂，女兒則堅持要求店長調閱監控核實製作過程。

周女士表示，監控畫面顯示涉事員工未佩戴口罩，並有一個靠近可樂杯、疑似吐口水的動作，她認為結合全程遭遇，該行為帶有主觀惡意，但具體性質尚待警方認定。她強調自己與涉事員工並無交集或矛盾，此前僅因門店兒童樂園異味等服務問題投訴過另一名員工。

周女士指出，涉事員工面對監控畫面，先否認吐口水，後改稱僅是「吹掉可樂表面泡沫」；她並質疑店員為何拍攝未成年顧客照片、操作全程未佩戴口罩是否違規、多次要求查看員工健康證遭拒。查閱麥當勞現行公開的操作規範，未見允許「吹掉可樂表面泡沫」的相關條文。

報導指出，麥當勞七里河門店負責人受訪表示，門店正配合調查，涉事員工已停班待最終結果，其餘質疑及監控動作核實情況不便回應。周女士表示，此事已讓母女對外食產生心理牴觸，她已前往醫院完成抽血及幽門螺桿菌等傳染病專項檢查，目前未檢出異常。

河南澤槿律師事務所主任付建指出，若查實員工確有吐口水行為且飲品不符食品安全標準、企業存在管理失職，消費者可主張價款十倍或損失三倍懲罰性賠償；市場監管部門可依法對門店處以罰款、責令整改，情節嚴重者可責令停業整頓或吊銷許可證，具體仍以官方調查結論為準。

鄭女士的訂單。(取材自大河報)