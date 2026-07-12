巷子裡拍門玩鬧 16歲高中生被捅死 最後和媽講這2句話

史女士兒子的照片。（取材自大風新聞）

內蒙古烏拉特前旗日前發生一起命案，一名16歲高中生於巷口遭一名36歲男子捅刺，經搶救無效身亡。死者母親史女士痛訴，兒子是家中獨子，還是國家田徑運動員，事發當天白天還和同學在接力賽取得冠軍。當地警方依故意傷害致人死亡立案偵查，案件近日已移交檢察院。

大風新聞報導，該起案件事發於5月24日凌晨近2時許，少年和幾名同學一起慶祝剛結束的全旗中小學生田徑運動會，飯後一行人路過一巷子內的營業場所時拍門玩鬧，隨後兒子在巷口被疑似為該場所工作人員捅刺。

當日凌晨2時27分左右，史女士接到通知後從100多公里外的居住地趕往兒子在搶救的醫院。兒子因傷情過重需緊急轉院救治，史女士說：「兒子在救護車上跟我說的唯一的兩句話：『媽媽我好疼，想喝水』，去到另一家醫院時就幾乎沒有呼吸了。」屍檢報告顯示，少年死因為「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

案發的幾個小時前，史女士才收到兒子轉發來的白天接受採訪的視頻，當天他和同學在4x100米接力賽中取得第一名的成績。史女士還回覆兒子：「兒子加油，你是最棒的，在屬於你的熱愛裡閃閃發光。」

史女士說，兒子出事前剛過完16周歲生日，還註冊成為國家田徑運動員，是家中獨子，平日跟隨爺爺奶奶生活。出事當晚因運動會場地離家較遠，兒子原計畫留宿同學家中，沒想到竟會被人刺死。

案發後，當地警方已以故意傷害致人死亡立案偵查。7月3日，案件已移交當地檢察院。