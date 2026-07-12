我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

巷子裡拍門玩鬧 16歲高中生被捅死 最後和媽講這2句話

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
史女士兒子的照片。（取材自大風新聞）
史女士兒子的照片。（取材自大風新聞）

內蒙古烏拉特前旗日前發生一起命案，一名16歲高中生於巷口遭一名36歲男子捅刺，經搶救無效身亡。死者母親史女士痛訴，兒子是家中獨子，還是國家田徑運動員，事發當天白天還和同學在接力賽取得冠軍。當地警方依故意傷害致人死亡立案偵查，案件近日已移交檢察院。

大風新聞報導，該起案件事發於5月24日凌晨近2時許，少年和幾名同學一起慶祝剛結束的全旗中小學生田徑運動會，飯後一行人路過一巷子內的營業場所時拍門玩鬧，隨後兒子在巷口被疑似為該場所工作人員捅刺。

當日凌晨2時27分左右，史女士接到通知後從100多公里外的居住地趕往兒子在搶救的醫院。兒子因傷情過重需緊急轉院救治，史女士說：「兒子在救護車上跟我說的唯一的兩句話：『媽媽我好疼，想喝水』，去到另一家醫院時就幾乎沒有呼吸了。」屍檢報告顯示，少年死因為「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

案發的幾個小時前，史女士才收到兒子轉發來的白天接受採訪的視頻，當天他和同學在4x100米接力賽中取得第一名的成績。史女士還回覆兒子：「兒子加油，你是最棒的，在屬於你的熱愛裡閃閃發光。」

史女士說，兒子出事前剛過完16周歲生日，還註冊成為國家田徑運動員，是家中獨子，平日跟隨爺爺奶奶生活。出事當晚因運動會場地離家較遠，兒子原計畫留宿同學家中，沒想到竟會被人刺死。

案發後，當地警方已以故意傷害致人死亡立案偵查。7月3日，案件已移交當地檢察院。

精華 FAQ

  • 案件發生在內蒙古烏拉特前旗，受害者是1名16歲高中生，行兇者則為1名36歲男子。少年在巷口遭捅刺後送醫搶救，最終仍因傷勢過重不治身亡。

  • 死者當天先參加全旗中小學生田徑運動會，並與同學在4x100米接力賽拿下第1名，之後和同學慶祝並經過巷內營業場所拍門玩鬧，隨後遭人刺傷。

  • 母親表示，兒子在救護車上只來得及說「媽媽我好疼，想喝水」；警方已以故意傷害致人死亡立案偵查，並於7月3日將案件移交當地檢察院。

上一則

新藥研發火熱 實驗猴在中炒到20萬元 還不一定買得到

下一則

禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折

延伸閱讀

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫
內蒙13歲女被2男鎖屋內性侵 警撤案稱「雙方自願」惹眾怒

內蒙13歲女被2男鎖屋內性侵 警撤案稱「雙方自願」惹眾怒
返中探親竟送命 紐約華男家屬怒討真相 擬聘律師究責

返中探親竟送命 紐約華男家屬怒討真相 擬聘律師究責
紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
富商徐波因不滿撫養費官司裁決，近日在微博公開逾百名子女的合照並拉橫額抗議，引發輿論嘩然。（取材自微博）

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

2026-07-06 21:11

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣