兒出軌鄰居 婆婆替兒媳找小三討說法被嗆：我就是要妳兒子

婆婆（右3）帶著兒媳（左1，背對鏡頭者）和小三（左2，黑色上衣背對鏡頭者）理論。（視頻截圖）

湖南長沙一名已婚男子出軌鄰棟女子，為了兩個孫兒和挽回兒媳，婆婆帶著兒媳上門硬剛兒子出軌對象，替兒媳討說法。原以為婆婆理直氣壯站上風，不料卻被該名女子一路反嗆，多次大吼「妳上法院我就跟妳幹到底，我就是要妳兒子，就有底氣，他會選擇我」。視頻被放上網，看得大批網友直呼「阿姨戰鬥力不夠強啊」，「這小三這麼狂」，並認為婆婆應該回去教訓兒子。涉事男子則始終未出面回應。

據風芒新聞7月10日報導，這位婆婆近日帶著兒媳找上兒子出軌的鄰棟女子，據視頻，婆婆指責女子破壞兒子的家庭，為兒媳討說法，沒想到女子一開始就嗆「沒有我也有千千萬萬的女人」，婆婆氣得回了句「只要我兒子不掉妳手裡」，女子頓時崩潰大吼：「那我就是要妳兒子，那我就是要」，婆婆回嗆「那妳去法院要啦」。

女子接著像豁出去了：「那我就跟妳幹到底，看妳兒子會選擇妳媳婦還是我，我就有這個底氣，他會選擇我，我總有優人之處，我總比妳兒媳強」。婆婆冷笑問女子「妳強什麼？妳這人心不好」，女子忍不住大爆料：「妳兒子之前騙我，說他沒結婚，說他離了婚的，要跟我在一起，妳不要在這裡丟人現眼，丟的是妳的人，丟的是妳的臉，我不怕丟」。

此時周遭有人上來圍觀，婆婆對著圍觀人潮說：「她（小三）還要回娘家跟我兒子結婚，還還要辦酒咧，妳們看真是好笑啊」，女子聽了又氣不過：「妳放屁，什麼結婚辦酒，不要沒事生事，我看妳老人家了，我尊重妳」。

據悉，在採訪期間男方始終沒有出面回應。婆婆與兒媳一起找鄰棟女子對峙，但該女子態度沒有一點緩和，並直言有底氣男方會選擇她共度一生。

對此，原配告訴記者，她將會用法律手段維護自己的權益。

視頻被網友圍觀吃瓜上了熱搜，紛紛留言點評：「網友阿姨戰鬥力不夠強啊，沒發動老閨蜜們一起，太有禮貌了」，「不罵自己兒子。罵和她沒有任何關係的第三者。三個女的擱這打擂台。這還值得誇獎?bro們還是太幸福了」，「表演型人才，用最小的代價穩住兒媳」，「已經不錯了，我前婆婆說找人家幹嘛，自己家的事情」，「她婆婆現在怕了，因為媳婦跑了孫子得他們老的照顧」，「典型的我兒子是好孩子，犯錯都是因為教了壞朋友」，「呵呵呵呵，兒子美美隱身」。