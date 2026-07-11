我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者：開源情報已掌握中國犯台能力 難解的是意圖

房貸違約壓力未解 皇后區法拍屋申請連六季紐約之冠

兒出軌鄰居 婆婆替兒媳找小三討說法被嗆：我就是要妳兒子

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
婆婆（右3）帶著兒媳（左1，背對鏡頭者）和小三（左2，黑色上衣背對鏡頭者）理論。...
婆婆（右3）帶著兒媳（左1，背對鏡頭者）和小三（左2，黑色上衣背對鏡頭者）理論。（視頻截圖）

湖南長沙一名已婚男子出軌鄰棟女子，為了兩個孫兒和挽回兒媳，婆婆帶著兒媳上門硬剛兒子出軌對象，替兒媳討說法。原以為婆婆理直氣壯站上風，不料卻被該名女子一路反嗆，多次大吼「妳上法院我就跟妳幹到底，我就是要妳兒子，就有底氣，他會選擇我」。視頻被放上網，看得大批網友直呼「阿姨戰鬥力不夠強啊」，「這小三這麼狂」，並認為婆婆應該回去教訓兒子。涉事男子則始終未出面回應。

據風芒新聞7月10日報導，這位婆婆近日帶著兒媳找上兒子出軌的鄰棟女子，據視頻，婆婆指責女子破壞兒子的家庭，為兒媳討說法，沒想到女子一開始就嗆「沒有我也有千千萬萬的女人」，婆婆氣得回了句「只要我兒子不掉妳手裡」，女子頓時崩潰大吼：「那我就是要妳兒子，那我就是要」，婆婆回嗆「那妳去法院要啦」。

女子接著像豁出去了：「那我就跟妳幹到底，看妳兒子會選擇妳媳婦還是我，我就有這個底氣，他會選擇我，我總有優人之處，我總比妳兒媳強」。婆婆冷笑問女子「妳強什麼？妳這人心不好」，女子忍不住大爆料：「妳兒子之前騙我，說他沒結婚，說他離了婚的，要跟我在一起，妳不要在這裡丟人現眼，丟的是妳的人，丟的是妳的臉，我不怕丟」。

此時周遭有人上來圍觀，婆婆對著圍觀人潮說：「她（小三）還要回娘家跟我兒子結婚，還還要辦酒咧，妳們看真是好笑啊」，女子聽了又氣不過：「妳放屁，什麼結婚辦酒，不要沒事生事，我看妳老人家了，我尊重妳」。

據悉，在採訪期間男方始終沒有出面回應。婆婆與兒媳一起找鄰棟女子對峙，但該女子態度沒有一點緩和，並直言有底氣男方會選擇她共度一生。

對此，原配告訴記者，她將會用法律手段維護自己的權益。

視頻被網友圍觀吃瓜上了熱搜，紛紛留言點評：「網友阿姨戰鬥力不夠強啊，沒發動老閨蜜們一起，太有禮貌了」，「不罵自己兒子。罵和她沒有任何關係的第三者。三個女的擱這打擂台。這還值得誇獎?bro們還是太幸福了」，「表演型人才，用最小的代價穩住兒媳」，「已經不錯了，我前婆婆說找人家幹嘛，自己家的事情」，「她婆婆現在怕了，因為媳婦跑了孫子得他們老的照顧」，「典型的我兒子是好孩子，犯錯都是因為教了壞朋友」，「呵呵呵呵，兒子美美隱身」。

精華 FAQ

  • 因為湖南長沙一名已婚男子被指出軌鄰棟女子，婆婆為了兩個孫兒，也想挽回兒媳婚姻，才陪著媳婦上門替她討說法。

  • 女子一開始就嗆聲沒有她也還有很多女人，並多次表示就是要男方、會跟對方幹到底，還說自己有底氣，認為男方會選擇她。

  • 影片曝光後引發大量網友討論，很多人認為婆婆戰力不足、應先教訓兒子；而男方始終未出面回應，原配則表示會用法律手段維護權益。

上一則

學者：開源情報已能掌握中國犯台能力 難解的是北京意圖

延伸閱讀

山西又見婚鬧 公公揹兒媳繞場 「玩得很嗨」被罵上熱搜

山西又見婚鬧 公公揹兒媳繞場 「玩得很嗨」被罵上熱搜
昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫擬娶懷孕新歡 一句話惹怒全網

昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫擬娶懷孕新歡 一句話惹怒全網
奶奶的認罪書(上)

奶奶的認罪書(上)
「滾回亞洲坐人力車」年長白女涉歧視

「滾回亞洲坐人力車」年長白女涉歧視

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
霍啟剛(右)7月2日迎來47歲生日，在社交平台曬出妻子郭晶晶(左)為他慶生的合照，並寫道：「時間飛逝 又大一年 感恩一路有妳」，大方放閃。（視頻截圖）

霍啟剛47歲生日 甜曬郭晶晶捧蛋糕合照 「感恩一路有妳」

2026-07-03 21:05

超人氣

更多 >
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙