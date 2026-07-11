屢屢批判當局「攻擊黨國」 北京導演張內咸遭「尋釁滋事」拘留

網紅、獨立導演張鵬傳出已被拘捕。（取材自YouTube）

AI摘要 文章摘要整理： 中國獨立導演張鵬因在 YouTube 與微博發表批評言論，遭北京警方以尋釁滋事罪刑拘，官方微博也先行封號，家屬至今尚未獲釋放消息。

在Youtube開設頻道、常常發影片，以脫口秀形式評論時事的中國獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

張鵬在TY的頻道是「張內咸脫口秀」，有近5萬訂閱者，影片常就中國的各種政策、高層人事、外交布局或者兩岸關係作法予以批判或者開玩笑嘲諷。

不久前他曾製作一期節目，「做YouTube會被抓？我做了75期，反而發現中國太適合寫笑話了」，就跨境證券收緊一事調侃道：「你聽黨話跟黨走，翻牆是為了炒美股；而我不聽黨話，翻牆到外網批評政府。你猜怎麼著？違法的居然是你」。

張鵬1日還在微博 發帖稱，「畜生能活105歲，它就不是畜生了？一幫他媽生孩子沒屁眼的東西」，遭到大量網民舉報。新浪微博官方帳號「圍脖俠」2日發公告稱，「張內咸近期多次發布涉政有害言論，惡意攻擊黨和國家，不僅是對政治底線的公然挑釁，也傷害了廣大網民的愛國情感。此行為嚴重違反法律法規及微博社區公約的有關規定，平台已於昨日（1日）對該帳號予以關閉處置」。

根據張內咸帳號的發文，7月1日晚上11時左右，多名警察來到張內咸（本名張鵬）位於北京清華大學校內的家中，為其戴上手銬，隨後將其帶走。北京市公安局海淀分局出具的《拘留通知書》顯示，張鵬於7月2日20時因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，目前羈押於北京市海淀區看守所。

據家屬目前掌握的信息，7月1日張內咸被強制傳喚，7月2日起開始計算刑事拘留期限。截至目前，人已被帶走八天多，短時間內家屬尚未收到其能夠離開的消息。張鵬被刑拘的消息，9日晚上在其經營的YouTube頻道「張內咸脫口秀」由其家人代為發布。

截至目前官方並未就此事予以評論。