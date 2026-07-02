我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

相距僅457公尺…北京小飛機撞上中國尊前 險撞海航客機

記者謝守真／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發後，當局已封鎖...
1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發後，當局已封鎖該摩天大樓位處的光華路超過12小時，現場可見大批警力、垃圾車、環境衛生工程車。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

北京輕型飛機撞上中國尊致一死十三傷，且事前曾逼近海航客機僅約457公尺，外界質疑空管與監管失守。

北京一架輕型飛機6月26日撞上地標建築「中國尊」（中信大廈），造成機上駕駛員死亡、現場13人受傷，但當局仍未交代事件詳情，外界有的僅是官方在北京日報一則約60字的聲明；而航班追蹤平台「Flightradar24」數據顯示，一架海南航空飛機險些與這架小飛機相撞，兩者一度只相差不到500公尺，後者隨後撞上「中國尊」。

彭博6月30日報導，Flightradar24飛行紀錄顯示，這架小型飛機飛入一架海南航空A330客機的飛行航線。當時，這架由烏魯木齊飛往北京的海南航空班機原定數分鐘後降落北京首都國際機場，兩機最近距離約1500英尺（約457公尺）。

報導指出，該班機在北京六環路上空進入最終進近階段時，下降至約3250英尺，其後於六分鐘內迅速爬升至9150英尺，並偏離原定航線。這起險些相撞的事件此前未曾曝光。海南航空、中國民用航空局均未立即回應置評請求，北京首都國際機場則不予置評。

報導還提到，飛行軌跡分析指出，由於小飛機闖入北京首都國際機場進場航線，至少有兩架班機被迫中止降落。此外，空中交通管制員立即要求進場航班將進近方向由南向改為北向，另有數架航班受到影響。這座機場為中國最繁忙的機場之一，平均約每30秒就有一架飛機起降。

「北京朝陽」微信公眾號6月27日下午發布「情況通報」，證實26日17時55分，朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷，受傷人員在全力救治中。

彭博指，此次險情，加上相關部門未能及時攔截這架偏離航線、飛入北京部分敏感空域的輕型飛機，進一步引發外界對航空監管部門和安全主管部門在這次事件中應對措施的質疑。另，北京通常對低空空域實施嚴格管制，從輕型飛機到無人機的飛行都受到監管，所有飛行均須獲得官方批准。在對此次事故調查的同時，據悉北京當局已暫停輕型飛機飛行。

精華 FAQ

  • 官方通報顯示，事故發生在6月26日傍晚，機上單發雙座輕型運動航空器撞上高層建築，造成駕駛員死亡，現場另有13人受傷，傷者正接受全力救治。

  • 航班追蹤平台資料顯示，該小飛機曾飛入海南航空A330客機的進場航線，兩機最近距離約1500英尺，也就是約457公尺，險些在北京上空相撞。

  • 因為小飛機偏離航線闖入敏感空域，空管未及時攔截，還迫使至少兩架班機中止降落並改變進近方向，顯示監管與應變措施都受到外界檢視。

上一則

香港移交29年 李家超拋3大施政目標 1地區建設全速推進

下一則

遊客邀「比腕力」 啪一聲…嘉峪關景區NPC手臂被掰斷

延伸閱讀

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
飛機撞擊最高樓 中國民航界：北京將迎最嚴禁空令

飛機撞擊最高樓 中國民航界：北京將迎最嚴禁空令
輕航機撞北京大樓「中國尊」前航跡中斷 可能原因曝光

輕航機撞北京大樓「中國尊」前航跡中斷 可能原因曝光
北京空域嚴管卻有飛機撞最高樓 專家：暴露維安漏洞

北京空域嚴管卻有飛機撞最高樓 專家：暴露維安漏洞

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮