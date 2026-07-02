相距僅457公尺…北京小飛機撞上中國尊前 險撞海航客機

1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發後，當局已封鎖該摩天大樓位處的光華路超過12小時，現場可見大批警力、垃圾車、環境衛生工程車。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 北京輕型飛機撞上中國尊致一死十三傷，且事前曾逼近海航客機僅約457公尺，外界質疑空管與監管失守。

北京一架輕型飛機6月26日撞上地標建築「中國尊」（中信大廈），造成機上駕駛員死亡、現場13人受傷，但當局仍未交代事件詳情，外界有的僅是官方在北京日報一則約60字的聲明；而航班追蹤平台「Flightradar24」數據顯示，一架海南航空飛機險些與這架小飛機相撞，兩者一度只相差不到500公尺，後者隨後撞上「中國尊」。

彭博6月30日報導，Flightradar24飛行紀錄顯示，這架小型飛機飛入一架海南航空A330客機的飛行航線。當時，這架由烏魯木齊飛往北京的海南航空班機原定數分鐘後降落北京首都國際機場，兩機最近距離約1500英尺（約457公尺）。

報導指出，該班機在北京六環路上空進入最終進近階段時，下降至約3250英尺，其後於六分鐘內迅速爬升至9150英尺，並偏離原定航線。這起險些相撞的事件此前未曾曝光。海南航空、中國民用航空局均未立即回應置評請求，北京首都國際機場則不予置評。

報導還提到，飛行軌跡分析指出，由於小飛機闖入北京首都國際機場進場航線，至少有兩架班機被迫中止降落。此外，空中交通管制員立即要求進場航班將進近方向由南向改為北向，另有數架航班受到影響。這座機場為中國最繁忙的機場之一，平均約每30秒就有一架飛機起降。

「北京朝陽」微信公眾號6月27日下午發布「情況通報」，證實26日17時55分，朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷，受傷人員在全力救治中。

彭博指，此次險情，加上相關部門未能及時攔截這架偏離航線、飛入北京部分敏感空域的輕型飛機，進一步引發外界對航空監管部門和安全主管部門在這次事件中應對措施的質疑。另，北京通常對低空空域實施嚴格管制，從輕型飛機到無人機的飛行都受到監管，所有飛行均須獲得官方批准。在對此次事故調查的同時，據悉北京當局已暫停輕型飛機飛行。