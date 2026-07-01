北京「中國尊」被撞5天僅60字聲明 專家：恐成蘇聯「紅場事件」翻版

中國6月27日證實一架輕型飛機撞擊北京最高建築中信大廈。(美聯社)

BBC報導，中國6月27日證實一架輕型飛機撞擊北京最高建築中信大廈（又稱「中國尊」），至今已過4天，當局仍未交代事件詳情，外界有的僅是官方在北京日報一則約60字的聲明，事故原因與具體經過至今仍是謎團。專家指出，這令人聯想到冷戰末期震驚全球的「紅場事件」。當年一名西德少年駕機穿越蘇聯防空網，最後停在克里姆林宮門口，最後導致國防部 長等高官下台，接下來幾個月更有超過150人丟官。

北京當局27日證實，26日下午5時55分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上僅駕駛1人、已身亡，現場13人受傷。

事發地點距離中共 中央核心機構所在地中南海僅約7公里，十分敏感。

BBC指出，北京言論審查並不陌生，涉及中共、領導人或敏感議題的討論常迅速消失。但這次官方出手更迅速且徹底，不僅事發畫面遭清除，連無關事故的中國尊照片與梗圖也被下架。不少人把中國尊視為幸運象徵，年輕人為求考試成績、求職等好運時，會特地到訪，或在網路上分享它的照片並簡短祈願。

經營「數字中國觀察」（Eye on Digital China）的荷蘭籍漢學學者柯小曼（Manya Koetse）認為，這可能是因為北京領導層「仍不完全清楚究竟發生了什麼事」。她補充，這起事件使外界質疑政府能力，也威脅到「重要的黨國敘事」。

3家飛航公司向BBC表示，他們已被告知暫停輕型飛機營運，但拒絕進一步說明，稱已接獲指示不得談論此事，且拒絕說明這項指令來自哪個主管機關。

這起事件在中國外網掀起熱議。一些人聯想到美國911事件，當時自殺攻擊者駕駛美國客機衝撞紐約世貿中心「雙子星大樓」，造成數千人死亡。

總部在東亞的研究中心「卡內基中國」非駐會研究員、新加坡國際大學國際關係教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）認為，更接近的類比是冷戰末期、蘇聯解體前夕的「紅場事件」。

BBC在2012年報導，1987年5月，年僅19歲西德少年魯斯特（Mathias Rust）獨自駕駛一架單引擎飛機，飛越超過500英里（800公里），穿過當時全球最大規模的蘇聯防空系統，最後降落在克里姆林宮門口，震驚全球。

魯斯特當時從芬蘭赫爾辛基起飛，向塔台謊稱要前往瑞典斯德哥爾摩，升空約半小時後突然轉向莫斯科。他進入蘇聯領空後短短幾分鐘就被雷達發現，不到1小時內，一架米格戰機接近，但因前一天墜機救援、新飛行員訓練等因素造成防空系統混亂，蘇聯最後誤判為友機，讓他一路飛抵莫斯科。

魯斯特原想降落紅場中央，但因現場人潮眾多，最後改降落在聖瓦西里大教堂旁一座橋上，再滑行進紅場。這起事件重創蘇聯防空威信，短短幾天內，國防部長被迫下台，防空部隊司令遭到撤職。接下來幾個月，有超過150人丟官。

莊嘉穎預測，中國尊事件也會使部分北京官員被拔官，「一架小型飛機撞上中信大廈，意味著無人機或飛彈也可能做到。這對負責北京安全的部門來說，有點難堪」。