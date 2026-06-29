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又傳造假…教師論文浮現「AI生成」 蘭州大學啟動調查

中國新聞組／北京29日電
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蘭大一教師論文圖表被指有AI水印，涉事期刊聲明已啟動調查。 （取材自科學網）
蘭大一教師論文圖表被指有AI水印，涉事期刊聲明已啟動調查。 （取材自科學網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘭州大學教師論文被指圖表含豆包AI生成水印。
  • 重點二：期刊膜科學雜誌已接獲投訴並啟動調查程序。
  • 重點三：蘭州大學成立專項調查組，將依結果嚴肅處理。

中國近期接連有學者被檢舉學術造假。蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印，蘭州大學及相關期刊已啟動調查。

澎湃新聞報導，蘭州大學一名教師在國際期刊「膜科學雜誌」（Journal of Membrane Science）發表的一篇學術論文，被指圖表帶有「豆包AI生成」水印。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某。

「膜科學雜誌」旗下微信公眾號27日發布公告，指該雜誌近日收到投訴，涉及該刊已發表的一篇論文可能存在出版倫理問題。

該公告表示，投訴內容涉及該論文中的圖片或圖表可能存在偽造、篡改或不當處理，以及人工智慧（AI）使用情況的披露是否符合期刊要求。

該公告表示，該雜誌對此類問題高度重視，並已按照既定程序啟動調查。

蘭州大學27日也發布聲明指，已第一時間成立專項調查組啟動調查，將根據調查情況嚴肅認真處理。

公開資料顯示，「膜科學雜誌」於1976年創刊，是膜科學（指涉及過濾、分離、純化技術的工程與材料科學領域）研究領域權威期刊。

中國學術打假網紅「耿同學」此前在網上檢舉多名學者的論文造假。官媒新華社其後發文批評，涉及論文造假的學者數量多、級別高、影響力大，而且數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。

精華 FAQ

  • 爭議焦點是該論文中的圖片或圖表疑似出現「豆包AI生成」水印，外界並質疑是否存在偽造、篡改，或AI使用揭露不符期刊規定的情況。

  • 該論文發表於國際期刊《膜科學雜誌》，第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某，屬膜科學研究領域。

  • 《膜科學雜誌》已依既定程序啟動調查，蘭州大學也在27日成立專項調查組介入處理，並表示將根據調查結果嚴肅認真處置。

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