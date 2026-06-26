到菲律賓第一天…中國旅行博主稱被迷暈 失憶8小時被盜2萬元

主動向李小姐搭訕的女子。（取材自紅星新聞）

一名中國旅行女博主近日到菲律賓首都馬尼拉開啟為期半個月的「打工換宿」體驗，在與當地偶遇的兩名女子出遊途中，她吃了對方給的「毛蛋」（一種常見的傳統街頭小吃，一種有胚胎的雞蛋 ）後突然失去意識，醒來後發現自己失去了8個多小時的記憶，銀行卡還被盜刷了2萬多元（人民幣，下同），她懷疑自己被迷暈後洗劫，已向當地警方報案，警察告訴她，此前也發生過類似案例。

「真沒想到，我曾有過旅行14個國家的經驗，結果卻在剛到菲律賓的第一天，就被人下藥迷暈，盜竊了錢財」，紅星新聞報導，6月18日凌晨，旅行博主李小姐抵達菲律賓首都馬尼拉，她表示自己是來馬尼拉機場附近一家民宿「打工換宿」半個月，這是她第一次到菲律賓旅行。

18日下午1點左右，李小姐獨自去到酒店附近買一杯椰子水，旁邊有兩名女性也站到攤位前，其中一名女子主動跟她攀談，自稱是菲律賓人，旁邊那位是她的表妹。事後，李小姐報警時，通過監控才發現，其實這兩名女子早已尾隨自己一路。

當事人李小姐稱，警方調查顯示，「表妹」實則有過被捕前科。（取材自紅星新聞）

女子熱情邀約李小姐一起去附近一處景點遊玩，一路上還不斷提醒李小姐要管好自己的背包等，還問來這邊用什麼支付方式。李小姐與女子及其「表妹」一起打車前往景點，中途在一個超市停下，女子到超市買了一些零食及一個已經被剝開的「毛蛋」，裡面的雞崽胚胎已被拿出，讓李小姐嚐一下，「因為我以前在國內也吃過毛蛋，就喝了」，當時是18日下午5時30分，飲下後很快就斷片了，再次醒來已是19日凌晨2點出租車上被司機叫醒。

「我腦子非常暈，這種眩暈一直持續到了19日下午4點」，她說，清醒後清點自己的財物才發現，丟了隨身攜帶的3000比索（約人民幣332元），自己的銀行卡也在18日晚8時16分至19日凌晨2時40分的6小時內，被分二三十次累計盜刷了2萬元。同時，李小姐身上布滿了紅色的拇指大小的疹子，她立刻報案。

李小姐說，據當地警方稱，她被下的疑似是一種給馬等牲畜使用的麻藥，但很容易被身體代謝，之後便查不出來。而李小姐身上的紅疹，疑是被麻醉後又被蚊蟲叮咬的過敏反應。警方根據李小姐被盜刷的銀行卡紀錄記載的ATM機編號找到了地址，卻發現並無ATM機；案發當天跟她一起「遊玩」的「表妹」曾因使用違禁藥物被逮捕。

此外，李小姐稱，自己在警局報警時，遇到一個有類似遭遇的日本人也在抵達馬尼拉第一天就被人迷暈並被盜刷了上萬歐元，對方使用了同樣的手段、同樣的麻藥。