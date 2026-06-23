綁架同胞索贖金…中國21歲女涉埃及電詐 遭判刑15年

此前因在埃及失聯引發熱議的21歲女子池某瀅等5人因涉嫌綁架，被埃及法院判處15年有期徒刑。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 埃及開羅法院判處五名綁架案被告十五年監禁，其中三人為中國公民；案件涉及誘騙同胞赴埃、囚禁索取七萬美元贖金，警方已救出人質並逮捕涉案者。

當地時間6月15日，埃及 開羅刑事法院判處五名被告人15年監禁，其中三人為中國公民，被告人中包括此前因在埃及失聯而引發關注的新聞當事人池某瀅；據悉，五名被告曾在新開羅綁架一名中國公民，並向其家人索要7萬美元贖金。

紅星新聞報導，法院判定邱東升、張龍、池某瀅以及兩名埃及籍被告艾哈邁德·MGA和艾哈邁德·MAA有罪，另以證據不足為由，宣判優素福A.A.A、穆斯塔法H.A.A和艾曼A.A.A3名被告無罪。法院還下令沒收調查期間繳獲的槍支、刀具和手機，並要求被定罪的被告支付訴訟費用。

根據法庭文件，被告以提供信息技術行業的工作機會為由，將受害者、中國公民任炳林誘騙到埃及。檢察官稱，受害者抵達開羅國際機場後，被帶到新開羅某高檔封閉式小區的一間公寓，他被蒙住雙眼、束縛住手腳，並被囚禁在一個房間內，同時受到槍支和刀具的威脅。綁匪曾威脅受害人家屬，必須支付7萬美元的贖金，否則將「撕票」。

調查人員發現，綁匪在拍攝受害者視頻並通過微信 發送給其家人之前，拿走了受害者的手機和錢財。當地安全部隊隨後找到受害者，警方突襲他被關押的公寓對其進行解救，並逮捕嫌疑人，繳獲了據稱用於作案的武器。

據此前報導，2025年9月，中國籍女子池某瀅的母親表示，21歲的池某瀅為考察發展赴埃旅居。9月21日其與親友失聯，家屬焦急萬分開始四處尋人。

2025年9月30日，埃及內政部官方社交帳號發文對此進行通報，文中稱：關於部分社交媒體賬號所傳播的有關一名中國女遊客在埃及境內失蹤的消息，經調查核實，她與其他幾人已被依法控制，因其隸屬於一個專門從事電子詐騙的犯罪團夥（該團夥共八名成員）。該團夥的犯罪活動主要是以在埃及從事電子商務工作為名，誘騙受害者（大部分是其本國同胞），待其抵達後便實施綁架，並強迫他們與家人聯繫，以支付通過電子平台發送的贖金。

警方已在其位於第一定居點警察分局轄區的一所住宅公寓內將他們鎖定並逮捕，並查獲槍枝、白刃武器、電擊槍以及若干包含其犯罪活動證據的手機。