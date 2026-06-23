我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

來自江蘇的「超級駭客」、太子集團核心人物胡石在日落網

中國新聞組╱北京23日電
胡小偉有多個化名，包括陳小二（CHEN Xiaoer）、胡晏銘（WU An Mi...
胡小偉有多個化名，包括陳小二（CHEN Xiaoer）、胡晏銘（WU An Ming）和此次日本媒體提及的Hu Shi（胡石）。 （取材自響亮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

遭美國制裁的太子集團核心人物胡石，在日本因向地方政府申報不實住址被捕，警方並指出他涉電詐、洗錢與多重身分，另有兩名共犯同遭拘提。

被美國列為制裁對象、與柬埔寨太子控股集團(Prince Holding Group)有關的賽普勒斯籍男子胡石，因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，已於本月14日遭東京警視廳逮捕。胡石曾用胡小偉、陳小二等名，被指是柬埔寨太子集團核心人物，擁有多家公司，因涉嫌電詐與洗錢網絡，長期被多國通緝，包括被香港凍結名下約4億港元現金以及信託股份、物業。

日本朝日新聞及日本放送協會（NHK）報導，日本警方表示，胡石雖在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但似乎同時擔任柬埔寨的太子集團幹部。

警方指出，這次逮捕行動中，除現年44歲、住所不詳的胡石外，還逮捕了31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至。後兩者均是中國籍且雙雙任職於東京世田谷區的一家公司。

辦案人員透露，上述三人涉嫌於今年4月，向東京中央區公所提交胡石已搬入該區的不實轉入申報書，觸犯「使公務員登載不實罪」及「行使該不實文書罪」等罪嫌。警方研判，當時是由受到胡石委託的李垠宏，前往區公所窗口辦理相關手續。胡石供稱不清楚細節；另外兩名嫌犯則否認指控。

太子集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。美國警方形容該集團為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，集團主席陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森的顧問，被視為與柬國政權關係密切的人物。陳志於今年4月被送回中國受審。

然而，美國財政部與司法部文件顯示，太子集團利用設於柬埔寨的電話客服中心，以虛假投資話術實施跨國網路投資詐騙。美方已於2025年10月對與該集團相關的146個個人及法人實施制裁。制裁名單中包含一名叫做「陳小二」的個人，日本警方認定，陳小二與本次逮捕的胡石為同一人。

胡石先前行蹤一直成謎。調查人員透露，日本警方掌握胡石在境內活動的線索，經過調查後，鎖定涉嫌不實申報的犯罪線索並展開追蹤。警方在大阪市多間高級飯店追查期間，透過監視器畫面發現胡石行蹤，最終在大阪將其逮捕。目前警方正進一步釐清整個組織的犯罪事實。

胡石又名胡小偉、胡晏銘、陳小二，在太子集團中扮演舉足輕重的角色，他帶領陳志入行網絡灰產業，是陳志的「大哥」。胡小偉是江蘇人，中國某名牌大學計算機專業碩士，有著過硬的計算機知識和技能，被稱為「天才玩家」和「超級駭客」。他身材高大，文質彬彬，以多個名字持有多國和地區的公民身分或護照，其中包括中國內地及香港、柬埔寨、賽普勒斯。

精華 FAQ

  • 警方指胡石與兩名共犯，於今年4月向東京中央區公所提交不實轉入申報書，謊稱已搬入該區，涉嫌使公務員登載不實罪與行使不實文書罪，因此遭逮捕。

  • 日本警方認定胡石疑似擔任柬埔寨太子集團幹部，且在集團中地位關鍵。美國文件亦將其列入制裁名單，並指其與跨國投資詐騙、洗錢網絡有關。

  • 除胡石外，警方還逮捕李垠宏與郝鳳至，並追查是否有人受託代辦不實申報。日方目前正結合監視器與行蹤線索，進一步釐清整個組織的犯罪分工。

日本 柬埔寨

上一則

14歲國足明日之星 比賽中遭「成年人對手」毆打致骨折

下一則

綁架同胞索贖金…中國21歲女涉埃及電詐 遭判刑15年

延伸閱讀

涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網

涉經營柬埔寨電詐園區 陳志集團再一重要成員落網
涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮

涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮
才在NHK教人怎麼「潤日」 日華裔移民仲介涉違法被捕

才在NHK教人怎麼「潤日」 日華裔移民仲介涉違法被捕
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

香港第一人 TVB前主持人離巢4年變學霸 勇獲環球夫人獎

2026-06-16 22:11

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區