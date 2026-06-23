來自江蘇的「超級駭客」、太子集團核心人物胡石在日落網

胡小偉有多個化名，包括陳小二（CHEN Xiaoer）、胡晏銘（WU An Ming）和此次日本媒體提及的Hu Shi（胡石）。 （取材自響亮新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 遭美國制裁的太子集團核心人物胡石，在日本因向地方政府申報不實住址被捕，警方並指出他涉電詐、洗錢與多重身分，另有兩名共犯同遭拘提。

被美國列為制裁對象、與柬埔寨 太子控股集團(Prince Holding Group)有關的賽普勒斯籍男子胡石，因涉嫌向日本 地方政府申報不實住址，已於本月14日遭東京警視廳逮捕。胡石曾用胡小偉、陳小二等名，被指是柬埔寨太子集團核心人物，擁有多家公司，因涉嫌電詐與洗錢網絡，長期被多國通緝，包括被香港凍結名下約4億港元現金以及信託股份、物業。

日本朝日新聞及日本放送協會（NHK）報導，日本警方表示，胡石雖在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但似乎同時擔任柬埔寨的太子集團幹部。

警方指出，這次逮捕行動中，除現年44歲、住所不詳的胡石外，還逮捕了31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至。後兩者均是中國籍且雙雙任職於東京世田谷區的一家公司。

辦案人員透露，上述三人涉嫌於今年4月，向東京中央區公所提交胡石已搬入該區的不實轉入申報書，觸犯「使公務員登載不實罪」及「行使該不實文書罪」等罪嫌。警方研判，當時是由受到胡石委託的李垠宏，前往區公所窗口辦理相關手續。胡石供稱不清楚細節；另外兩名嫌犯則否認指控。

太子集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。美國警方形容該集團為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，集團主席陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森的顧問，被視為與柬國政權關係密切的人物。陳志於今年4月被送回中國受審。

然而，美國財政部與司法部文件顯示，太子集團利用設於柬埔寨的電話客服中心，以虛假投資話術實施跨國網路投資詐騙。美方已於2025年10月對與該集團相關的146個個人及法人實施制裁。制裁名單中包含一名叫做「陳小二」的個人，日本警方認定，陳小二與本次逮捕的胡石為同一人。

胡石先前行蹤一直成謎。調查人員透露，日本警方掌握胡石在境內活動的線索，經過調查後，鎖定涉嫌不實申報的犯罪線索並展開追蹤。警方在大阪市多間高級飯店追查期間，透過監視器畫面發現胡石行蹤，最終在大阪將其逮捕。目前警方正進一步釐清整個組織的犯罪事實。

胡石又名胡小偉、胡晏銘、陳小二，在太子集團中扮演舉足輕重的角色，他帶領陳志入行網絡灰產業，是陳志的「大哥」。胡小偉是江蘇人，中國某名牌大學計算機專業碩士，有著過硬的計算機知識和技能，被稱為「天才玩家」和「超級駭客」。他身材高大，文質彬彬，以多個名字持有多國和地區的公民身分或護照，其中包括中國內地及香港、柬埔寨、賽普勒斯。