下體也被攻擊 中國14歲足球新星被成人球員暴毆至骨折

張皓燁日前代表廣東銘途俱樂部少年隊在廣州對戰湖南湘超張家界成人隊，比賽期間遭對方人員暴毆，多處受傷甚至骨折，隱私部位也遭惡意踢踹，身心重創。(圖截自新浪影片)

中國14歲足球新星張皓燁日前在廣州與湖南成年足球隊比賽時，被對手球員毆打至骨折，隱私部位也遭惡意踢踹，事件引起中國社會關注，警方已介入調查。

張皓燁被視為中國國家足球隊「希望之星」，綜合中港媒體今天的訊息，他前天代表廣東銘途俱樂部少年隊在廣州對戰湖南湘超張家界成人隊，比賽期間遭對方人員暴毆，多處受傷甚至骨折，隱私部位也遭惡意踢踹，身心重創。

據報導，張家界市足球協會通報，21日下午，張家界足球隊與銘途足球隊在廣州進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。事發後，公安機關介入調查，涉事人員暫停參加湖南省內足球活動。

廣東銘途俱樂部發表聲明，強烈譴責這次暴力行為，表示已保存全部證據並報警，將追究到底，絕不接受任何形式的道歉、調解與妥協。

百度的資料顯示，張皓燁是中國2011年齡段的頂尖球員，今年1月，他入選中國U-15國家男子足球隊集訓名單；4月，他以首發中場身分隨U15國少隊出征義大利，幫助球隊以2:0擊敗義大利U15國家隊。

據稱，他剛結束中國U-15國家男子足球隊的第四期集訓。