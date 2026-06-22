「愛迪生發明電話」 雲南中考歷史題翻車 當局道歉追責

涉事試題。（取材自澎湃新聞）

愛迪生發明了電話？雲南省中考歷史科目試題近日在社交平台引發熱議，不少網友指出題目存在史實錯誤，例如誤將愛迪生寫成電話的發明者，出生年份的錯置還讓愛迪生在剛出生那年就在紐約創建了美國第一個火力發電站，在網上引發群嘲。雲南官方昨通報承認中考歷史試卷存在低級錯誤並道歉，已對雲南省招生考試院分管領導、命題處處長等人進行停職檢查處理。

近日，2026年雲南省初中學業水平考試（中考）歷史試卷第29題被指存在多處史實錯誤，在社交平台上引發廣泛熱議。據澎湃新聞報導，該試卷上的第29題背景材料顯示，湯瑪斯·愛迪生1882年出生於紐約，一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術，1882年，他在紐約創建了美國第一個火力發電站。

有網友指出此題存在三處史實錯誤，文中稱愛迪生1882年出生於紐約，但實際上愛迪生於1847年2月11日出生於俄亥俄州的米蘭；第二，電話公認發明者是貝爾；最後，若根據背景材料愛迪生的出生年份是1882年，那麼愛迪生剛出生就創建了火力發電站，甚至在出生前就發明了白熾燈。

6月20日，雲南省招生考試院學業水平考試辦公室職員表示，已收到有關情況反映，正在研判處理。雲南一名參加中考監考的老師透露，試題中出現如此「低級的失誤」實在離譜，其所在學校下了封口令，要求全體教師不得向外談論此事。

6月21日，雲南省招生考試院發布情況通報指出，雲南省教育廳責成雲南省招生考試院立即對命題工作開展核查，經核實：（一）愛迪生「1882年出生於紐約」表述錯誤，應為「1847年出生於俄亥俄州」。（二）「愛迪生一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術」表述不嚴謹，應為 「愛迪生一生取得了電燈、電話、電影等領域的1000多項發明專利」。

雲南省教育廳已成立調查組，對相關責任單位和責任人進行調查。目前，已對雲南省招生考試院分管領導、命題處處長、中考歷史學科命題秘書進行停職檢查處理。同時，對命題組組長及成員開展嚴肅追責問責。

通報並指出，對命題中出現的錯誤，深感愧疚自責，真誠地向廣大師生、家長和社會各界致歉。