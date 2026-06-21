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「我可以不是第一次 未來老婆不行」 衣物消毒液廣告翻車

中國新聞組／北京21日電
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「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」，滴露消毒液廣告被指物化女性，客服表示...
「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」，滴露消毒液廣告被指物化女性，客服表示，會盡快核實並處理。（取材自密度新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

滴露衣物消毒液廣告因以女性同居史與「汙染」作隱喻，被批物化女性、違背公序良俗，律師指恐涉違法，品牌回應將內部核查。

近日，滴露一則衣物消毒液廣告視頻引發網友熱議。廣告通過劇情演繹來宣傳產品，其台詞爭議十足，包括「你知道怎麼分辨女朋友是否同居過嗎」、 「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇到現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人汙染過」等表述，遭網友批評物化女性，可能會被要求下架。對此，滴露客服20日回應稱，會將該內容反饋給相關部門進行核查，盡快核實並處理。

綜合大風新聞、河南商報、大河報報導，滴露廣告引發爭議，被指指物化女性，可能會被要求下架。

據報導，北京市京都律師事務所律師林斐然表示，如果滴露發布該廣告內容屬實，那就明確違反 「廣告法」、 「婦女權益保障法」等法律法規。以 「廣告法」為例，第9條提到了，廣告不得含有 「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」以及「性別歧視」 的內容，此類廣告將女性物化為可評判、可「退貨」的對象，貶低女性人格尊嚴，屬於典型的性別歧視表述。

另據「紅網時刻」報導，滴露廣告文案翻車，引發眾怒。網友直指其物化女性、販賣焦慮。這則廣告真正值得反思的，是一個品牌何以理直氣壯地用「汙染」來隱喻女性？是誰在製造「需要被消毒」的價值觀？這則廣告真正需要「消毒」的，恐怕不是衣物，而是其陳腐的價值觀。

將女性過往情感經歷等同於「汙染」，將同居史比作需要被「消毒」的汙漬，把女性的身體和經歷物化為可供男性評判的「物品」。這種邏輯與滴露「殺菌消毒」的產品功能形成了一種惡趣味的隱喻關聯，彷彿女性需要像衣物一樣被「淨化」，才能符合某種「標準」。這不是創意，是惡意。

滴露並非首次在廣告文案上「踩線」。此前有廣告台詞為「家裡有大老爺們的、和公公共用一個馬桶的，就要用這個產品」，畫面中充滿對男性家庭成員「不潔」的嫌棄。從「嫌棄男性」到「物化女性」，滴露似乎在用性別話題的方式博取流量。

然而，面對輿論發酵，滴露客服的回應是「已第一時間反饋至內部核查，會盡快核實處理」。這套說辭幾乎是品牌危機公關的「標準模板」，態度誠懇，信息為零。滴露官方尚未就廣告內容本身發布正式道歉或下架聲明。

「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」，滴露消毒液廣告被指物化女性，客服表示...
「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」，滴露消毒液廣告被指物化女性，客服表示，會盡快核實並處理。（取材自密度新聞）

精華 FAQ

  • 主因是廣告台詞將女性過往情感經歷與「汙染」連結，還出現「未來老婆不行」等表述，遭批物化女性、販賣焦慮，並把女性當成可被評價的對象。

  • 律師指出，若廣告內容屬實，可能違反《廣告法》與《婦女權益保障法》等規定，尤其是涉及違背社會良好風尚、性別歧視，以及貶低女性人格尊嚴。

  • 滴露客服表示已將相關內容反饋給內部部門核查，會盡快確認並處理；但截至報導時，官方尚未就廣告內容公開道歉，也沒有發布明確下架聲明。

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