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「長這樣是顏值詐騙」杭州女大生當模特 老闆不付錢還索賠

中國新聞組／即時報導
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小陳時尚照片。（取材自1818黃金眼）
小陳時尚照片。（取材自1818黃金眼）

杭州一名女大生兼職模特，日前接下美業機構商業拍攝工作，未料忙了3個半小時後，竟被對方嫌醜、「顏值詐騙」為由取消合作，她不僅分文未得，還被要求賠償誤工費。

1818黃金眼報導，小陳身高165公分，兼職當模特近半年，曾接過十多筆商拍案。她表示，5月底收到「眉匠美學」的合作邀約，事前已提供模卡、素顏影片及照片，並確認自己剛染淺的眉毛不影響拍攝後，雙方約定6月5日到杭州門店拍攝。

小陳指出，當天抵達現場後，工作人員先誤認她是另一名模特，並替她修眉、化妝。之後營運人員又要求她卸妝重來，但當時眉毛已被刮掉大半。儘管心情受到影響，她仍配合完成後續拍攝。

沒想到前後忙了3個半小時後，營運人員卻突然通知合作取消。小陳表示，對方主管在電話中不斷批評她「眼睛凸、鼻子凹、嘴巴凸」，還質問她「長這樣為什麼要當模特」，甚至指控她是「顏值詐騙」。

小陳受訪。（取材自1818黃金眼）
小陳受訪。（取材自1818黃金眼）

小陳認為，如果業者覺得她不符合需求，一見面就可以終止合作，她完全能接受；但不應在拍攝數小時、眉毛被修掉後才取消合作，而且一毛酬勞都不願支付。

小陳說在店裡報警，也列出自己的酬勞和損失，商拍的勞務費是1050元，耽誤的兼職收入90元和另一單妝面模特收入200元，一共是1340元，她希望對方公司支付。

然而業者也用文字回覆，模特照片與本人存在落差，影響拍攝進度，「我們當天安排三位運營+一位操作老師，浪費一整天時間，累計損失1800」。

事件曝光後，引發大批網友批評，認為模特條件應在拍攝前確認，不應以羞辱性字眼評論外貌，更不該在模特投入數小時工作後才臨時喊停。

6月15日，小陳表示，店長已轉帳1400元人民幣，並說明先前出言不遜者為已離職的營運主管，雙方目前已協商解決此事。

小陳受訪。（取材自1818黃金眼）
小陳受訪。（取材自1818黃金眼）

精華 FAQ

  • 她原本受邀到門店進行商業拍攝，事前也提供模卡與素顏影片，並確認眉毛狀況不影響拍攝，沒想到工作三個半小時後，卻被對方以外貌不符為由取消合作。

  • 到場後工作人員先誤認她是另一名模特，替她修眉與化妝，之後又要求卸妝重來，導致眉毛被刮掉大半，最後卻在拍攝結束後臨時取消合作。

  • 事件曝光後引發網友批評，店長在6月15日轉帳1400元給小陳，並表示先前出言不遜者已離職，雙方目前已就費用與爭議達成協商解決。

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