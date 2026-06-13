遭家長、園方施壓？ 滬30歲幼教師自殺 友：他43小時未闔眼

近日，上海市徐匯區某幼兒園的一位31歲男性教師王文卿被發現溺水身亡。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 上海徐匯區幼兒園教師王文卿溺水身亡，家屬與室友指其生前疑因家長衝突、園方施壓與長時間未眠而陷入崩潰，教育局已介入調查。

近日，上海市徐匯區某幼兒園的一位31歲男性教師王文卿被發現溺水身亡。其母親鮑女士悲痛發聲認為，兒子從小怕水，怎會溺水身亡；兒子的離世存在一定內情，因此不斷向兒子的朋友、同事以及學生家長打聽情況，並在社交平台發布相關信息。親友表示，王文卿曾透露因家長間矛盾耗費心神，「很疲憊」。室友則說，他遭家長園方施壓自殺，「他43小時未闔眼」。對此，徐匯區教育局 工作人員表示，主管部門已經獲悉王文卿離世的情況，具體的前因後果仍在調查中。

封面新聞報導，6月12日，距離王文卿離世已經過去十多天。他的母親鮑女士沉浸在喪子之痛中，試圖拼湊出真相。鮑女士說：「此前已經報了警，園方說和我約下周二告訴我5月29日晚發生了什麼。」

據鮑女士介紹，兒子王文卿是徐匯某幼兒園的一名教師，今年31歲，畢業於贛南師範大學學前教育專業。

「5月27日，班級特殊兒童保育員退休，園方未增補人員，由王文卿獨自承擔相關保教工作，他自述工作時刻提心吊膽。5月28日，班級特殊兒童出現危險行為被其及時制止，同日兩名家長因私人矛盾在班級群爭執，王文卿居中協調。」鮑女士說，5月29日一早，兒子按時到崗，當天晚上園長項某與他進行談話至午夜結束。5月30日凌晨，王文卿便獨自離開住所，最終被發現溺水身亡。

6月11日晚9時許，王媽媽用帳號「小王老師離開了」發布一條微博，講述她通過兒子室友、同事、學生家長等處打聽到的信息，梳理出的「時間線」，微博發布後引發關注。

「他幼年時曾和父親一同游泳，意外嗆水，後來就一直怕水，不會主動去水邊。」鮑女士回憶，「最後他被發現泡在骯髒河水裡，鼻腔灌滿泥沙，渾身浮腫。」

「他是一個熱愛生活、性格樂觀開朗的人。平日裡，喜歡音樂，常常隨口哼兩句。」鮑女士表示，「兒子計畫7月中旬去海南，生前買了新的衣服、鞋子等。

綜合香港01、紅星新聞報導，王文卿室友在微博發文指，王老師在事發前因夾在園方和家長之間承受極大壓力，更曾43小時未闔眼，室友曾試圖阻止他自殺，但仍未能阻止憾事發生。

根據其室友梳理的時間線，5月27日，王文卿因為班裡特殊兒童的保育員退休，由他一個人抗下所有事務，他曾說「每天提心吊膽」。次日，兩名家長因私怨在班級群吵架，他求助副院長被拒，當晚產生自殺念頭。29日晚，院長找他談話到凌晨，他事後說，院長當著家長的面說他「做錯了」。

5月30日凌晨1時，王文卿從家裡出門。室友稱，據CCTV畫面顯示，他快步走向了河邊的小路。當時，他已連續43小時未合眼。

該教師親友12日表示，王文卿老師1995年出生，是上海徐匯某幼兒園的骨幹教師，工作多年。「事發三天前，他還和我表示期待放假，做了海南旅行的攻略，採購了很多旅遊用品，還續了一年視頻會員。」

據報導，從其親友處獲取的聊天紀錄顯示，5月27日至29日，王文卿稱，「很疲憊」、「搞了一上午了」、「在X老師（幼兒園相關負責人）面前我沒忍住，哭了」。

近日韓劇「鐵拳教育」暴紅，對此，許多網民聯想到王老師遭遇批評無處可申訴的情況。有網民嘆，「鐵拳教育什麼時候照進現實，有病的家長和學生能不能不要再折磨老師」、「這不僅是一個人的離去，更是整個幼師群體職場困境的縮影。」