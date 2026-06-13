被槍指著腦門…抵墨西哥才半小時 中國球迷遇搶劫

王先生的額頭因為被槍抵住而受傷。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 兩名中國球迷赴墨西哥看世界盃開幕戰，剛出機場不久即遭持槍飛車黨搶劫，護照與財物全失，所幸未受致命傷，並獲使館協助補辦證件準備返國。

12日有中國球迷表示，到墨西哥 看世界盃 開幕戰，剛出機場就被持槍頂腦門搶劫，他們的包被劫匪搶走，裡面裝有護照等證件。中國駐墨西哥大使館 隨後在官微發文，提醒在墨中國公民務必提高安全防範意識。

都市快報橙柿互動報導，兩個足球球迷李先生和王先生回憶，10日晚上，兩人到墨西哥看世界盃揭幕賽，航班是晚上6點多落地，事件發生大約是晚上7時，「地接接上我們以後，出機場大概距離1公里就遇到持槍搶劫 。飛車黨，一人接應一人搶劫，槍頂在我們頭上，搶完坐摩托就跑了，我們回到酒店報警」。

李先生接著說，當地警察到了之後竟找他們要錢，「我們給了1萬比索，隨後警察就找不到了。我只講我們經歷的事實，個人遭遇，不評價不代表墨西哥整體」。

王先生則說，「說實話那一刻是懵的，從他們開始用槍指著我們的車，要求我們打開車窗到搶劫後逃離，我們還心有餘悸，心怦怦地還在跳。人生當中第一次被搶劫，而且是被槍指著腦門」。他說，才剛到墨西哥半小時，就被飛車黨拿槍指著額頭，「他們說話特別兇，拿著槍指著我的腦袋狠狠頂了兩下，現在還有傷」。

王先生回憶，劫匪第一句話就喊：watch（手表）。司機也主動交出他的財物，但因比較便宜劫匪並未搶走。整個過程持續30、40秒，為了保命，王先生和李先生全程配合劫匪要求，他們的兩塊手表、護照、電腦、現金全被搶走。李先生損失最大，被搶走的包裡幾乎所有東西都在，身上只剩一部手機了。

事後兩人馬上報警並且聯繫大使館，大使館迅速介入，協調破案，並且加急幫忙補齊證件，現在已經在機場等待回國的飛機。王先生和李先生表示，慶幸沒有受到生命危險，「那槍裡要真有子彈，真把我們崩了，死在異國，這種死法太憋屈了。慶幸吧，我們生命還在，被搶的錢財都是身外之物」，原本王先生計畫再去洛杉磯，被搶後，想第一時間回國，「人生第一次被槍抵著！海外還要注意安全，還是中國好啊」。

王先生的額頭因為被槍抵住而受傷。(取材自都市快報)