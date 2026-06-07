倒楣…男墜崖掛樹上昏迷 幸運…遊客撿到手機抬頭發現他

男子摔下山崖被樹杈接住後昏迷。(取材自深圳新聞網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 深圳亞婆髻山區一名男子獨登野山失足墜崖。

深圳亞婆髻山區一名男子獨登野山失足墜崖。 重點二： 男子被榕樹樹杈接住昏迷，手機掉落反成救援線索。

男子被榕樹樹杈接住昏迷，手機掉落反成救援線索。 重點三：救援隊垂降施救後以繩索下放，再用擔架送醫。

深圳亞婆髻山區4日發生墜崖意外，一名男子獨自登山時失足跌落山崖，幸運被崖間大樹樹杈接住保住性命。由於有遊客撿到其掉落的手機後抬頭查看，才發現受困男子並報警求援，最終由消防與救援隊聯手救出送醫。

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參與救援的深圳公益救援隊隊員游巧勝表示，該男子平時喜歡爬山，3日曾到過亞婆髻，4日再次前往登山。事發時，他站在山頂巨石上欣賞風景，疑因腳滑不慎墜崖。

游巧勝指出，亞婆髻屬野山，現場有一塊高約七、八十公尺的巨石。男子墜落後，被距離山頂約五、六十公尺處的一棵榕樹樹杈接住，並陷入昏迷。

當天下午3時許，有民眾在山崖下方撿到男子掉落的手機，抬頭查看時發現有人受困樹上，隨即報警。消防獲報後通知深圳公益救援隊協助救援。

救援隊抵達現場後，3名隊員利用繩索垂降接近男子，檢查並處理傷勢。由於男子下方約8至10公尺處有一條小路，隊員在該處持續與他對話，協助保持清醒。完成安全防護後，救援人員以繩索將男子下降至小路，再以擔架抬運下山送醫。

獲救男子事後已向救援人員表達感謝。游巧勝也提醒民眾，應避免獨自攀登野山，出發前做好路線規畫並備妥補給品，遊玩時切勿過度靠近懸崖，「看風景也不要忘記腳下安全」。

事主安全下降至地面。(取材自深圳新聞網)