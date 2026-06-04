最少與30多人裸聊、約砲未成年？ 中29歲泳將：被盜號

游泳小將季新杰訓練中秀肌肉。（取材自荔枝新聞／東方IC圖）

中國游泳選手季新杰微博 帳號2日出現爭議貼文，引發外界關注。其帳號當天曾發布一篇長文，自稱私生活混亂，內容提及「在我與女朋友談戀愛至今，我最少與30多人裸聊約炮，且到處散發自己隱私部位照片」，並指涉與未成年粉絲發生性關係，以及拍攝其他游泳選手更衣室洗澡影片販售等情事。不過相關文章發布後不久即遭刪除。

同日下午，季新杰透過微博發文表示，自己的帳號遭人盜用。他指出，「本人微博賬號2026年6月2日被盜號，被盜期間盜號者私自發布的相關不實言論、內容均非本人編輯與發布，本人事前不知情、未操作、不認同相關內容。」他表示，已第一時間聯繫微博客服申訴、刪除相關貼文，並完成密碼重設及開啟登入保護等措施，以加強帳號安全。

季新杰並表示，遭盜號期間發布的內容已造成外界誤導與困擾，「在此鄭重致歉！請大家不要轉發、採信被盜號期間的不實內容」，後續帳號發布內容均為本人操作，並透露稍後將發出律師函追究相關責任。

根據網路流傳內容，爭議長文除指控季新杰私生活問題外，還提到他曾與未成年粉絲發生關係，並稱其所作所為「無論出於男朋友，還是出於運動員、人民教師、人民警察的身份，都觸及道德法律底線」。部分媒體報導指出，該篇文章疑似以其女友名義發布，但相關說法目前尚未獲得證實。

現年29歲的季新杰出生於山東煙台，效力於山東游泳隊及中國國家游泳隊，曾於2017年奪得全國游泳錦標賽男子100公尺自由式及400公尺自由式冠軍。2019年在世界軍人運動會獲得男子800公尺自由式、400公尺自由式金牌，並隨中國隊奪下男子4×200公尺自由式接力冠軍。

2024年，季新杰獲得全國游泳冠軍賽男子200公尺自由式亞軍，並代表中國隊參加巴黎奧運男子4×200公尺自由式接力項目，最終名列第四。2025年則獲得全國春季游泳錦標賽男子200公尺自由式冠軍，以及第十五屆全運會男子200公尺自由式亞軍。

此外，季新杰於2024年通過公安系統招錄考試，取得入警資格，成為中國公安體育協會註冊的警地聯合培養運動員。