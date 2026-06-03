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廣西男自駕進入青海失蹤9個月 車輛曾出現異常啟動

中國新聞組／北京3日電
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男子自駕青海失聯2個月後車輛被發現。(取材自紅星新聞)
男子自駕青海失聯2個月後車輛被發現。(取材自紅星新聞)

廣西一名36歲男子自駕進入青海後離奇失蹤，至今已超過9個月未有音訊。其車輛早在失聯兩個月後被發現，但人始終下落不明。近期，家屬再度前往青海尋人，案件仍未出現突破性進展。

紅星新聞報導，鍾姓男子於2025年8月27日上午自青海格爾木市一處酒店駕車離開後失聯。家屬報案並展開尋找，同年11月1日，其駕駛的白色轎車在格爾木市拖拉海溝一處廢棄玉石礦區被發現，但現場未見其本人。

救援人員指出，車內財物基本完好，周邊亦未發現打鬥痕跡。不過行車記錄器顯示，車輛在停放後曾於9月20日出現異常啟動，畫面中有陌生人以被單遮擋前擋風玻璃；此外，手機訊號也曾在距離棄車點十餘公里處短暫出現。

事件曝光後持續受到關注，但始終未有鍾姓被尋獲消息。男子哥哥鍾先生表示，5月22日已與父親自廣西出發，隔日抵達青海格爾木，希望尋找新的線索，並透過社群平台持續對外發聲。

當地救援力量亦再次投入行動。參與搜救的機構表示，家屬抵達後已配合展開4輪搜尋，動員30餘人次，重點排查棄車點周邊礦區與礦洞，但尚未發現有效線索。

救援人員指出，由於事發時間已久且缺乏目擊證人，目前搜尋難度較高。既有線索已大致排查完畢，後續將改以張貼尋人啟事、動員當地居民與牧民協助，嘗試取得新的資訊來源。

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