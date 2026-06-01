貴陽「流水線」閃婚有詐 男砸大錢…娶到三婚、梅毒女

來自江西、湖北、福建、安徽等地的受害人。（取材自上游新聞）

看準大齡未婚男性急於成家的心理，近年來，貴州省貴陽市南明區花果園地區部分婚介公司與紅娘相互勾結，以「短期閃婚」、「騙婚包賠」為噱頭招攬客源，安排女性與受害人快速相親領證。然而當男方支付數十萬元彩禮及服務費後，發現有的女方上午才剛離婚，下午就跟自己結婚；有的婚後不久就離家失聯；還有的婚檢時被發現梅毒陽性，中介稱是「小病可治癒」。目前，大批受害者已向警方報案，南明公安分局已對多起涉嫌詐騙案件進行刑事立案。

上游新聞報導，33歲江西撫州男子黃輝表示，自己在建築工地工作，因多次相親未果，2024年12月透過短影音平台看到婚介廣告後前往貴州相親。他被介紹給貴州安順女子李某，中介稱對方短婚未育、性格孝順。

黃輝說，12月14日雙方見面，當天即敲定彩禮及中介費等共計30.8萬元（人民幣，下同，約4.5萬美元）；12月18日，李某上午辦理離婚手續，下午即與他登記結婚。「去民政局的路上，中介還特別叮囑我，如果工作人員問是否知道李某剛離婚，要回答知道。」

黃輝表示，領證後返回江西老家不到兩天，李某便以參加閨蜜生日聚會為由離開。「前前後後在我家只住了25天，每次我都拿合同逼她回來，她一直要求退婚，但又不願意退錢。」2025年3月，黃輝前往貴陽報案。其後他得知，李某前一段婚姻僅維持5個月，且在與自己婚姻關係存續期間仍曾多次參加相親活動。

類似情況也發生在安徽男子汪駿身上。汪駿從事美髮工作，2025年9月經中介介紹前往貴陽相親，他表示，抵達當天即參加十多場相親，最後與雲南女子張某交往並於9月11日登記結婚，相關費用共計21.6萬元。

汪駿說，婚後一個月內張某曾兩度失聯，報警後發現她在KTV酗酒；2026年2月，張某以返鄉過年為由離開後失去聯繫，汪駿於同年4月報案後，張某現身簽署離婚協議，承諾一個月內返還10.6萬元彩禮，但期限屆滿後再次失聯。

湖北天門37歲王先生則表示，自己於2024年11月透過婚介公司認識山西女子王某，支付婚介費及彩禮共28.3萬元後結婚。王先生稱，婚後雙方爭執不斷，他發現王某提供的部分個人資訊與實際情況不符，王某實際為三婚、育有三個孩子，背負的債務並非為母治病，而是整容貸款。

南明區法院今年4月公開審理喜媒婆婚介公司詐騙案，完整還原此類騙局模式。婚介公司透過社群平台宣傳「閃婚」、「速配」、「先婚後愛」等服務，一方面把婚姻包裝成流水線式服務，以此吸引急於成家的單身男性；另一方面尋找有經濟壓力且無意真正結婚的女性參與，對前來該公司相親的男子實施詐騙。

黃輝稱，在貴陽一年多，他曾臥底多個閃婚群。「一些女方紅娘與婚戀公司惡意串通，刻意隱瞞女方債務、賭博酗酒等關鍵信息。同時，女方紅娘還教唆女方婚後挑起矛盾，意圖通過被家暴等手段離婚，且可以不退彩禮。」

目前，黃輝、汪駿及王先生等人均已向南明區公安分局報案，案件獲刑事立案。部分婚介公司在相關部門協調下已退還部分費用。

根據公開資料，涉案婚介公司中，貴州臻熙婚戀有限公司已被列入經營異常名錄；貴州今喜婚慶有限公司已註銷；另一家貴州樂意婚戀服務有限公司則因涉嫌詐騙被警方立案偵查，部分工作人員已被採取刑事強制措施。