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抖音「穿小棉襖」是獸父群暗號？網轟：比蘿莉島惡心

中國新聞組／北京1日電
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根據曝光的對話紀錄與截圖顯示，有人將「穿小棉襖」做為「占有、性侵女兒」的代稱。（...
根據曝光的對話紀錄與截圖顯示，有人將「穿小棉襖」做為「占有、性侵女兒」的代稱。（翻攝自「李老師不是你老師」X）

「小棉襖」原本被用來形容貼心、孝順的女兒，但近日有網紅公布多張對話截圖及相關資料，指出有部分網路使用者在抖音平台將「穿小棉襖」作為「性侵女兒」的特殊暗語使用，並在評論區及群組中進行「互換小棉襖」。事件曝光後，網友直呼「比艾普斯坦的蘿莉島還惡心」、「畜生不如」。目前抖音官方表示已對相關帳號及社群採取封禁措施，並向主管機關通報。

綜合媒體報導，根據流傳的截圖顯示，這些人在群組與評論區中囂張大肆討論，留下「互換小棉襖」、「誰家小棉襖借我穿一下」、「穿棉襖有沒有吐裡面，注意避孕喔」等言論，更令人髮指的是，受害女童年齡層極低，甚至傳出有的年僅8歲。相關訊息曝光後，迅速在中國各大社群平台傳播，引發大量討論。

據了解，這類暗語疑似並非首次出現。除了針對女童使用的「小棉襖」外，過去也曾流傳以「回老家」或「小男子漢」等詞語作為暗號的群組訊息，內容疑似涉及男童。

事件引起大量網友關注，不少人透過社群平台表達震驚與憤怒。有網友留言表示：「這比美國艾普斯坦的蘿莉島還要惡心、變態，連自己的親生骨肉都下得去手，簡直畜生不如」、「最可怕的是，點進去這些人的個人主頁，看起來都是正常的普通人」、「原來身邊潛伏這麼多惡魔」，呼籲有關部門進一步追查。

面對輿論關注，抖音官方於5月27日發布聲明回應，稱平台高度重視未成年人保護工作，對於任何涉嫌侵害未成年人權益的內容與行為均採取嚴格處置措施。聲明指出，經核查後，涉事帳號及相關社群已遭到無限期封禁處分，相關內容及評論也已依規定處理。平台同時保存相關資料，並已向主管機關報告，配合後續調查工作。

然而，平台的做法也掀起網友對網路監管及執法機制的討論，有人痛批「難道封帳號就沒事了嗎」、「封禁只是幫凶手隱瞞罪行」。

艾普斯坦 抖音 性侵

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