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養牛場不見任何養牛設備 暗藏18米深盜洞 直通古墓

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「方圓」雜誌披露一起盜墓案：養牛場暗藏18米深盜洞直通古墓。示意圖。（取材自澎湃...
「方圓」雜誌披露一起盜墓案：養牛場暗藏18米深盜洞直通古墓。示意圖。（取材自澎湃新聞）

陝西省清澗縣一處以「養牛場」為名搭建的鐵皮房，竟暗藏深達18公尺的盜墓地道。檢警歷時多年追查，成功破獲一個由當地村民組成的盜墓集團，揭發其自2017年起多次盜掘宋代、戰國至漢代及清代古墓葬，造成珍貴歷史資訊永久流失。法院最終依盜掘古墓葬罪，判處主嫌白東兵、李萬勝分別有期徒刑11年及10年。

根據最高檢主管「方圓」雜誌報導，2022年初春，有村民向警方反映，村旁山區新建一座鐵皮房，對外聲稱要經營養牛場，卻鮮少有人進出，深夜還不時傳出機械運轉聲。警方前往查看後大吃一驚，屋內不見任何養牛設備，反而出現一個直通地下、深達18公尺的垂直盜洞。

文物專家勘驗後確認，該處為戰國至漢代古墓葬遺址。雖然盜墓者未能取得文物，但墓葬結構已遭嚴重破壞。專家痛心表示：「墓葬的原始結構資訊已永久丟失，這對考古研究是不可挽回的損失。」

警方透過現場跡證、監視器追查及走訪調查，逐步鎖定以白東兵、李萬勝為首的盜墓團夥。調查發現，該集團自2017年起即頻繁犯案，曾在一處宋代古墓中盜得「玉壺春」瓷瓶，並以1.2萬元人民幣轉售獲利。

白東兵供稱：「當時挖了3米多，墓室不大，裡面有不少東西，但我們只拿了那個瓷瓶，李萬勝說這個瓷瓶好出手。」首次得手後，團夥膽子愈來愈大，甚至以搭建養牛場作為掩護，在鐵皮房內晝伏夜出挖掘近一個月，試圖盜掘大型古墓。

2022年4月，該集團再次鎖定一座清代古墓，卻因一只盜出的白瓷碗露出馬腳。李萬勝攜帶瓷碗前往延安銷贓途中，被鐵路公安查獲，成為全案偵破關鍵。

檢察官指出：「這些盜洞是重要證據，必須詳細記錄其尺寸、走向、工具痕跡，與口供相互印證。」最終警方追回失竊文物，並查明團夥分工明確，從踩點、挖掘、銷贓皆有專人負責。

法院審理認為，白東兵、李萬勝等人多次盜掘具有歷史、藝術及科學價值的古墓葬，造成文物受損與歷史資訊永久流失，情節重大，依法從重量刑。

2025年6月，一審判決，白東兵、李萬勝有期徒刑11年和10年，各並處罰金；其餘團伙成員以盜掘古墓葬罪被判處有期徒刑8年至有期徒刑3年不等，各並處罰金。同時，判決各被告人承擔相應的文物修復賠償責任。

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