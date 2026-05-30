安心招牌被打臉…煙台國企雞蛋獸藥超標69倍 網友炸鍋

山東煙台一家國有全資企業銷售的雞蛋 ，近日被驗出磺胺類獸藥殘留超標69倍，引發社會關注。當地官方表示，涉事批次產品已全數封存，未流入市場，目前相關部門已展開核查處置。

現代快報報導，煙台市市場監督管理局日前發布2026年第5期食品安全監督抽檢通告，在抽檢的380批次食品樣品中，煙台鳳凰數字產業發展集團有限公司銷售的一批雞蛋被驗出磺胺類（總量）693μg/kg，遠高於國家規定的10μg/kg上限，超標約69倍。

資料顯示，煙台鳳凰數字產業發展集團有限公司為國有全資企業，旗下營運「梧桐匯」電商平台，主打「國企聯採聯供、溯源保真、安全放心」，販售烏雞蛋、山雞蛋及富硒雞蛋等產品。

市場監管部門指出，磺胺類藥物是一種人工合成抗菌藥物，常用於動物疫病治療。依據「食品安全國家標準 食品中41種獸藥最大殘留限量」規定，家禽蛋品中的磺胺類殘留量不得超過10μg/kg。

據悉，磺胺類藥物是畜禽養殖常用抗菌藥，人體長期攝入超標殘留，會造成不可逆的身體損傷。短期食用可能引發腸胃不適、過敏反應、頭暈乏力；長期積累攝入，會直接損傷肝臟、腎臟兩大排毒核心器官，破壞人體造血系統。

事件曝光後迅速引發網友熱議。不少人質疑國企品牌形象與食品安全管理能力，有網友表示：「買國企產品就是圖放心，結果卻驗出超標69倍。」也有人認為，「超標69倍不是小失誤，而是嚴重問題」，呼籲相關部門徹查責任歸屬及供應鏈管理漏洞。

另有部分網友指出，目前通告僅揭露銷售企業，未公開實際生產端資訊。「如果問題出在養殖環節，是否也應追查源頭？」有網友認為，僅封存產品並不足夠，應進一步追溯供應鏈，避免類似事件再次發生。

還有不少民眾表達對食品安全的憂慮，直言「雞蛋是日常最常吃的食品之一」，擔心高頻率食用的食材出現獸藥殘留問題，恐影響消費者信心。

對於外界關注，萊山區委宣傳部回應，經查涉事雞蛋並非由國有企業生產，企業僅負責銷售。相關批次產品在接受抽檢前尚未對外販售，問題雞蛋已全部封存，未流向消費市場，也未對社會面造成影響。

目前，當地市場監管部門已責令相關業者查明產品流向，並依法下架、召回不合格產品，分析原因後進行整改。媒體多次致電涉事企業尋求回應，截至發稿前均未獲接聽。