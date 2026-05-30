江蘇女幼師殘酷虐童 拿熱熔槍連燙嘴唇 燙完還捶打

女童嘴部被燙出嚴重水疱還化膿。（取材自湖南日報）

江蘇徐州市豐縣機關第二幼兒園傳出一名女老師涉虐童，家長指控其用熱熔槍燙傷4歲孩子嘴唇，燙完後又不顧孩子的疼痛持續推搡捶打，旁邊一名男老師全程目睹未制止，現場多名孩童圍觀嚇壞，家長事後看到監控當場崩潰。而涉事女老師只是輕描淡寫一句「失誤、不小心」，家長憤而報警。

目前涉事老師已被帶走，警方已介人 調查。當地教育局 表示將安排專人對學童進行心理疏導。事件引發全網公憤，網友紛紛要求嚴懲。

綜合湖南日報、中國新聞周刊報導，5月29日，有網友附截圖爆料稱，一名家長在朋友圈和班級群發文，5月27日下午放學後，她發現孩子嘴唇被燙傷，出現嚴重水疱，孩子說是被老師用熱熔槍燙的。老師稱是失誤、不小心，並反覆推卸責任。當晚10點，孩子傷口惡化流膿，痛感加劇，他們前往醫院就診，並同步報警。

紅圈處是涉事女老師拿著熱熔槍正往受害幼童的嘴唇逼近，一旁還有多名學童排著隊圍觀。（取材自湖南日報）

「我們配合民警觀看監控，監控和老師說的天差地別」，該家長稱，監控顯示，老師拿著熱熔槍連續兩次燙孩子的嘴唇，燙完後不顧孩子的疼痛，持續推搡捶打。「看到這一幕，我的心都碎了。我不知道一個四五歲的小女孩能犯多大錯，值得你下這麼毒的手虐待她」。

家長錄製的一段近兩分鐘監控視頻顯示，多名幼兒排隊等在一名女老師面前，該老師手持一把插了電的熱熔槍，觸碰一名男孩的手掌心，男孩立即縮手，又被再次拽回拍打。男孩哭著離開後，該老師又將一名女孩拽到面前，不顧女孩捂嘴躲閃，連續兩次強行用熱熔槍觸碰女孩嘴唇，並進行推搡。在場一名男老師全程未制止。

多名當地家長證實，上述家長的指控發布於豐縣機關第二幼兒園實驗分園的中班9班群裡，事發5月27日上午10點半，視頻中的女老師為該班級的陳姓班主任，起因可能與幾名孩子上課說話有關。

家長劉女士（化姓）表示，她的孩子也在隊列中，因沒有伸手未被燙傷，但也遭到了拉扯和訓斥。陳老師手中的熱熔槍，原本是用來給孩子粘貼六一兒童節手工作品的。

「六七個孩子就在那排隊等著」，該班家長李女士（化姓）談及此事數次聲淚俱下，她的孩子沒被燙傷，但性格變得內向，「不知道是不是被嚇到」。班裡共40多名幼兒家長詢問孩子發現，陳老師疑先前就存在不當行為。

多名家長表示，涉事老師已被警方帶走，學校至今沒有道歉。他們要求查看幼兒園近90天監控視頻，並希望有關部門嚴查此事。

5月29日下午，豐縣教育局發布通報稱，涉事教師已被停職，公安部門對其立案調查。豐縣教育局安排專人對學生進行心理疏導，責成涉事幼兒園開展教育整頓，並在全縣範圍內強化師德師風教育，防範類似情況發生。