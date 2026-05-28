結婚22年兩兒子非親生 山東男要回房子遭兒毆打辱罵

姜先生的兩個兒子都沒有血緣關係。(視頻截圖)

結婚22年後才發現兩名兒子均非親生，山東淄博男子姜先生在離婚後提起訴訟，要求撤銷房產贈與、返還撫養費並索賠精神損失。案件5月27日在淄博市張店區人民法院再次開庭，庭審中雙方對親子 關係及財產分配持續對立，至今仍未宣判。

綜合媒體報導，姜先生與前妻於2002年結婚，婚後育有兩名兒子。2023年雙方協議離婚，原因是前妻從2022年開始基本不回家。離婚協議中約定多處房產由長子取得，姜先生本人僅保留一輛汽車，並在協議中共同承擔長子的生活、教育及相關費用。

姜先生在與長子一次爭執中，對方脫口而出一句「你不是我親爹」，令他產生懷疑。他取得長子牙刷檢測DNA，結果顯示雙方並無親子關係。後續法院判決亦確認，姜先生與兩名兒子均不存在血緣關係。

在確認親子關係後，姜先生隨即提起訴訟，主張撤銷離婚協議中對房產的分配安排，並要求返還長期支付的撫養費及賠償精神損失。他在庭審前表示，「對他們恨之入骨，這些年付出太多」，並稱「錢買不回20多年的青春」。

報導指出，姜先生的代理律師聞紅艷表示，他們有理由懷疑姜先生的堂哥、堂嫂、前妻串通一起想要轉移、霸占姜先生的財產：「我們這次開庭準備了新的證據提交給法院，能夠證明他們侵害姜先生權益的故意性。」

庭審中其長子亦出庭參與程序，並在法官詢問是否重新親子鑑定時予以拒絕，雙方在庭上發生言語衝突。姜先生表示，長子在庭審中情緒激烈，甚至對他言語攻擊。姜先生十分難過，大兒子之前打過他，後來又在社交平台上發布言論令他傷透了心。

歷經多輪訴訟與庭審，律師稱女方始終拒不承認相關事實。女方不認可親子關係的結果，以未做鑑定、結論僅為推導為由辯解，同時也否認婚內存在不正當關係。目前，案件已完成二次開庭，法院宣布休庭並未當庭宣判。