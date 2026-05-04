湖南煙花廠爆炸釀21死 災後現場畫面慘不忍睹

長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，空拍畫面顯示核心廠區幾乎全毀。（圖／取自央視）

長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，截至目前已造成21人死亡、61人受傷。空拍畫面顯示該煙花廠的核心廠區幾乎全毀，周邊數百公尺建物亦受波及。由於現場仍存易燃易爆物，僅專業人員可進入搜救，當局預計稍晚召開記者會。

據央視新聞報導，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間4日下午發生爆炸，造成重大人員傷亡。事故發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場進行救援，目前現場救援仍在進行。

官方最新通報顯示，爆炸事故已致21人死亡，61人受傷。傷亡人數具體數字仍在進一步統計中。據了解，今天稍晚也會召開新聞發布會來回應社會關切。

空拍畫面顯示，整個廠房面積很大，但是核心區基本上看不到完整建築，爆炸工廠現場絕大多數房屋已經被強大衝擊波徹底破壞掉，現場滿布瓦礫，並仍有一些地方竄出白煙。

此外，在距離核心區幾百公尺處能看到，有房屋受到爆炸衝擊波的影響，玻璃窗被震碎，沿途也能看到爆炸對周邊建築造成明顯毀損，地面散落碎玻璃。

距離核心爆炸現場大概三、四百公尺處現場已拉起警戒線並進行管制，維持秩序人員表示，由於爆炸廠房環境複雜，存在不確定風險，到目前為止只有專業救援人員才能獲准進入核心區。

救援專家表示，煙花爆竹的爆炸現場可能散布易燃易爆物質，爆炸發生後會散布於現場，因此現場危險性較高。

報導指出，事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。