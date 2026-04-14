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家中排行老四 老闆娘將滷菜店取名「四姐」 被索賠50萬

中國新聞組╱北京14日電
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成都一家滷味店老闆娘劉四姐，因店名「四姐」引發商標侵權爭議。(取材自華西都市報)
成都一家滷味店老闆娘劉四姐，因店名「四姐」引發商標侵權爭議。(取材自華西都市報)

因店名「四姐」引發的商標侵權爭議，近日在四川成都畫下句點。一名以家中排行命名的滷味店老闆娘，遭江蘇揚州一家餐飲公司提告侵權，並索賠50萬元人民幣，最終經法院審理，認定不構成商標侵權，雙方訴求均遭駁回。此案不僅牽動小商戶經營權益，也凸顯商標保護邊界的現實爭議。

綜合華西都市報、封面新聞報導，事件主角劉女士在家中六姊妹中排行第四，街坊鄰里長期以「四姐」稱呼。她自2016年起在成都高新區中和街道擺攤，販售滷菜與手撕兔，隨著生意逐漸穩定，店名「四姐手撕兔」也在當地建立口碑，之後更拓展為多家分店，並完成商標註冊。對她而言，「四姐」既是身分標誌，也是品牌起點。

然而，2025年一紙訴狀打破平靜。江蘇揚州一間餐飲公司主張擁有「四姐」註冊商標，認為劉女士在門店招牌、包裝與宣傳中使用「四姐」字樣，構成侵權，要求停止使用並賠償50萬元。面對突如其來的訴訟，劉女士一度錯愕，並反訴對方惡意主張權利，要求道歉及賠償損失。

案件經審理，首先，法院認定雙方經營內容存在明顯差異，原告商標主要使用於火鍋等餐飲服務，而被告經營的是熟食外帶的手撕兔產品，在服務方式、消費場景與客群上均不相同，難以構成「相同或類似商品或服務」。

其次，法院指出「四姐」一詞屬於日常親緣稱謂，在川渝地區餐飲業中極常見，此類通用語彙不具明顯識別性，法律上不宜給予過度擴張的專用權保護，否則恐限制其他經營者合理使用。

第三，法院認為原告未能證明其商標已在市場上建立高度辨識度，足以讓消費者將「四姐」與特定來源產生唯一聯想。同時，劉女士使用「四姐」係基於自身稱謂，並未刻意攀附他人品牌，整體上不致造成公眾混淆。

綜合上述理由，法院判決「四姐手撕兔」不構成商標侵權。法官強調，商標保護並非一成不變，其範圍應隨顯著性與市場認知動態調整，在保障權利人利益的同時，也需維護市場競爭與語言使用的公共空間。

法學界人士指出，本案凸顯部分常見詞彙被註冊為商標後，可能衍生過度維權甚至濫訴的問題。若將「某姐」、「某哥」等日常稱呼全面壟斷，將不利於小微經營者命名與經營自由，也可能扭曲商標制度原意。

專家建議，創業初期應盡量進行商標檢索與註冊，避免使用已具知名度或可能引發爭議的標識，以降低法律風險。同時，制度層面亦需持續完善，防範惡意註冊與不當維權行為，確保知識產權保護與市場公平之間取得平衡。

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