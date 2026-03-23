我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

梅姨落網前2天 調查記者魏華猝逝 「照亮回家路的人看不到了…」

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
魏華和他獲得的錦旗。（取材自紅星新聞）
魏華和他獲得的錦旗。（取材自紅星新聞）

潛逃23年、拐賣多名孩童的梅姨近日落網，曾給予被拐兒童家長支持力量的河南廣播電視台都市頻道記者魏華，卻於3月19日深夜心臟病過世，年僅45歲；魏華曾和同事臥底120天，從緬北救回六名被困電信詐騙組織的人員，也曾暗訪調查醫院倒賣出生醫學證明、暗訪地下代孕實驗室、公開銀行卡盜刷黑幕，他病逝消息傳出後，不少網友感嘆：「孩子們回家了，可是幫他們照亮回家路的人再也看不到了」。

綜合紅星新聞、新民晚報報導，魏華從事調查記者20年，作品從來不署本人名字，但網友大都記住了「都市大先生」。他曾帶領團隊推出新聞調查「邊境『蛇』影」、「緬北歸來」，和同事一起臥底120天，從緬北營救回六名被困電信詐騙組織的人員；歷時一個多月臥底，五天跨越5000公里，解救五名被賣嬰兒，完成重磅調查「『嬰』謀」；他和團隊暗訪的「銀行卡盜刷黑幕」，還被公安部錄入電信詐騙經典案例。

一名與魏華共事21年的同事回憶，幾年前他們曾去一家掛麵廠暗訪，過程中被工廠發現，很快便有人圍堵上來。「當時情況很緊張，眼看對方就要動手。就在這時，魏華擋在我前面，對那些人說：『你們有啥事和我說，和他沒關係。我來和你們溝通』」。

魏華很少在可能被公眾關注的活動現場露臉，因為對需要臥底的調查記者來說，暴露自己就是危險。每一次調查節目播出後，他甚至不敢和家人一起上街，不敢輕易告訴別人自己的家庭住址，他從不在朋友圈曬孩子和愛人的照片，不以任何方式公開家人的信息。魏華妻子說，「他一定是不想家人出任何閃失，但是他從不給我說這些擔憂，他總是說工作是很安全的。」

3月22日是魏華45歲生日，再過一周則是他和妻子的結婚紀念日，在追悼會上，他的妻子告訴大家：「其實魏華最不習慣這樣的場合，不喜歡被這麼多人圍著誇獎。他一生都覺得，把事情實實在在做好，就夠了。」

上一則

爛尾12年 四川版「鐵達尼號」要復活了？ 官方回覆

下一則

習近平：支持拉美護主權 攜手捍衛國際公平正義

延伸閱讀

中國拐童犯「梅姨」與畫像差很大？ 畫師：通緝會加速衰老

中國拐童犯「梅姨」與畫像差很大？ 畫師：通緝會加速衰老
追緝20餘年…涉拐9童「梅姨」終落網 律師：難逃死刑

追緝20餘年…涉拐9童「梅姨」終落網 律師：難逃死刑
拐童「梅姨」從不拍照 落網時與模擬畫像相似度僅30%

拐童「梅姨」從不拍照 落網時與模擬畫像相似度僅30%
「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門

「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描