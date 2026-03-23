梅姨落網前2天 調查記者魏華猝逝 「照亮回家路的人看不到了…」

魏華和他獲得的錦旗。（取材自紅星新聞）

潛逃23年、拐賣多名孩童的梅姨近日落網，曾給予被拐兒童家長支持力量的河南廣播電視台都市頻道記者魏華，卻於3月19日深夜心臟病過世，年僅45歲；魏華曾和同事臥底120天，從緬北救回六名被困電信詐騙組織的人員，也曾暗訪調查醫院倒賣出生醫學證明、暗訪地下代孕實驗室、公開銀行卡盜刷黑幕，他病逝消息傳出後，不少網友感嘆：「孩子們回家了，可是幫他們照亮回家路的人再也看不到了」。

綜合紅星新聞、新民晚報報導，魏華從事調查記者20年，作品從來不署本人名字，但網友大都記住了「都市大先生」。他曾帶領團隊推出新聞調查「邊境『蛇』影」、「緬北歸來」，和同事一起臥底120天，從緬北營救回六名被困電信詐騙組織的人員；歷時一個多月臥底，五天跨越5000公里，解救五名被賣嬰兒，完成重磅調查「『嬰』謀」；他和團隊暗訪的「銀行卡盜刷黑幕」，還被公安部錄入電信詐騙經典案例。

一名與魏華共事21年的同事回憶，幾年前他們曾去一家掛麵廠暗訪，過程中被工廠發現，很快便有人圍堵上來。「當時情況很緊張，眼看對方就要動手。就在這時，魏華擋在我前面，對那些人說：『你們有啥事和我說，和他沒關係。我來和你們溝通』」。

魏華很少在可能被公眾關注的活動現場露臉，因為對需要臥底的調查記者來說，暴露自己就是危險。每一次調查節目播出後，他甚至不敢和家人一起上街，不敢輕易告訴別人自己的家庭住址，他從不在朋友圈曬孩子和愛人的照片，不以任何方式公開家人的信息。魏華妻子說，「他一定是不想家人出任何閃失，但是他從不給我說這些擔憂，他總是說工作是很安全的。」

3月22日是魏華45歲生日，再過一周則是他和妻子的結婚紀念日，在追悼會上，他的妻子告訴大家：「其實魏華最不習慣這樣的場合，不喜歡被這麼多人圍著誇獎。他一生都覺得，把事情實實在在做好，就夠了。」