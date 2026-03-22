追緝20餘年…涉拐9童「梅姨」終落網 律師：難逃死刑

當年部分被拐孩子的照片。(取材自澎湃新聞)

備受社會關注的「張維平等人拐賣兒童案」（又稱「梅姨案」），經警方不懈努力，該案關鍵中間人、綽號「梅姨」的犯罪嫌疑人謝某某（女）在廣東落網，這起逾20餘年的惡性拐賣兒童案全鏈條告破。張維平為首的犯罪團夥先後拐走九名男童，由「梅姨」負責轉賣，造成多名受害者家破人亡 。警方說，「梅姨」平時說媒，背地裡販賣小孩，已坦承犯案。人民日報昨稱「等待『梅姨』的必將是法律的嚴懲」，律師認為，「梅姨」可能難逃死刑。

自2003年9月至2005年12月期間，以張維平為首的犯罪團夥在廣東多地流竄作案，採用糖果誘騙、入室強搶等手段，先後拐走九名一至三歲的男童。2016年，專案組成功抓獲張維平、周容平等五名團夥成員，他們稱，所有被拐兒童均通過一名綽號「梅姨」的女子販賣至廣東河源、揭陽等地並從中牟利。之後，張維平、周容平被判處死刑，其餘多名團夥分別被判處無期徒刑及有期徒刑。

此案造成多個被拐家庭家破人亡，受害父母陸續展開曠日持久的尋子之路，被拐兒童申聰的爸爸申軍良辭去工廠主管職位，跑遍大半個中國，變賣房產仍欠債數十萬元人民幣；被拐兒童小楊的父親楊先生，因無法承受兒子被拐之痛，案發後輕生。警方聯合受害家庭開展DNA比對等工作，終於在2019年至2024年間找回被拐九童。

但「梅姨」的真實身分、戶籍信息等關鍵線索缺失，且其長期使用綽號，且平時以「紅娘」角色說媒，警方僅能掌握她能講粵語和客家話，身高約1.5米，警方模擬畫像也幾度更改，「梅姨」如同人間蒸發，始終未能歸案，成為該案偵辦的最後一塊拼圖。

廣州警方表示，多年來採取「內緊外鬆」偵查策略，通過大數據技術對海量信息進行深度研判等方式，甚至刻意釋放梅姨不存在的信號以卸下其心防，終迎來關鍵轉機。

去年，在公安部統一指導及外省公安機關協作支持下，專案組發現一名謝姓女子的體貌特徵、活動軌跡與「梅姨」高度吻合，經數月核查確認，謝某某正是「梅姨」，並成功將其逮捕。經審訊，謝某某對參與販賣兒童犯罪事實供認不諱，案件正在進一步辦理。

人民日報昨發表微評指出，此案向全社會釋放明確信號：正義或許遲到，但絕不會缺席，等待「梅姨」的必將是法律的嚴懲。

錢江晚報引述浙江豐國律師事務所律師陳松濤表示，依「刑法」規定，「梅姨」若被證實屬於拐賣婦女、兒童集團首要分子、或拐賣婦女兒童三人以上，可能面臨10年以上有期徒刑、無期徒刑甚至死刑，並處罰金或沒收財產；從當下情況判斷，「梅姨」很可能被判處死刑。

中國惡名昭彰人口販子「梅姨」落網。（取材自央視新聞）

當年尋人啟事上的孩子們已被全部找回。(取材自央廣網)