「妳可能被拘」 福建民警竟在派出所內強迫少女口交

圖為牙城派出所。(取材自大風新聞)

「派出所是抓壞人的地方，也是最安全的地方，女兒在那兒怎麼可能出事？」中國福建省一名父親控訴，一名民警在派出所猥褻他15歲的女兒，而法院一審判處該員警有期徒刑兩年九個月，他認為輕判了，已向檢察院遞交「刑事抗訴申請書」。

大風新聞報導，劉琛（化名）一家住在福建省寧德市霞浦縣牙城鎮，他的女兒劉萌（化名）去年5月在外與人發生打架糾紛，因此被帶到派出所進行調解，一個月後，民警再次通知劉琛的妻子，要她帶劉萌過去接受問訊。

根據劉琛描述，女兒被帶到李姓派出所教導員的辦公室後，李男就告知劉琛的妻子可以先離開，留下劉萌就好。「她沒多想就離開了，畢竟在派出所，能發生什麼事」，劉琛說，他的妻子表示，大約隔了一小時左右，女兒回到家，「她面無表情，直接上樓了」。

劉萌將自己鎖在房間裡不出來，後來劉萌的同學到訪來陪她，房間裡傳來大哭的聲音。劉琛的妻子聽聞哭聲後覺得不對勁，上樓關心女兒，才得知女兒被民警猥褻。

「我當時在外地，第一反應是不信，派出所是抓壞人的地方，也是最安全的地方，女兒在那兒怎麼可能出事？」劉琛說，直到第三次接到妻子電話，他才意識到事情的嚴重性，向寧德市公安局報案，並告知妻女保留一切可能證據。

報導指，根據霞浦縣法院「刑事判決書」，涉案的李男在劉琛的妻子離開後，以「可能被拘留」威脅劉萌，撫摸她的胸部，並有生殖器侵入口腔並抽插等「猥褻行為」。公安局鑑定指出，劉萌案發時所穿的鞋子鞋帶上驗出李男的DNA。李男坦承罪刑。

霞浦縣法院今年3月判決，李男構成強制猥褻罪，判處有期徒刑兩年九個月。但劉琛不服，日前向霞浦縣檢察院遞交了「刑事抗訴申請書」。

劉琛表示，案發後，女兒常常精神崩潰且多次自殘，鄰里之間也充滿了對他們家的流言蜚語，讓他們飽受壓力，只好搬家，「李某把我們家毀了」。他說，除了申請抗訴，還計畫請律師提起民事賠償起訴。

報導稱，北京澤亨律師事務所胡磊律師分析此案，也認為霞浦縣法院一審判決量刑偏輕，不合理。胡磊說，被害人是未成年，犯人李男是民警還利用職務之便進行犯罪，且猥褻手段具有侵入性，危害後果顯著，嚴重損害司法公信力和社會管理秩序，應當從嚴從重處罰。