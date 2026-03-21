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泰射擊場槍枝走火 中國女遊客臉被射穿 子彈卡舌頭

中國新聞組／北京21日電
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馮女士母親臉部留下彈孔 。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
馮女士母親臉部留下彈孔 。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一名52歲中國女遊客在泰國普吉島一射擊場拍照時遭流彈擊中，臉頰嚴重受傷。傷者女兒馮女表示，18日下午她和母親在司機推薦下前往事發射擊場體驗射擊，射擊場員工的槍走火了，從休息室穿透兩扇門打在母親臉上，舌頭被打掉一半。馮女稱，目前母親在住院治療，需經歷多次清創，仍有感染風險。因語言不通，她和警方、醫護人員溝通存在不便，希望能聯繫上當地華人律師。

綜合新京報、極目新聞報導，涉事人員為射擊場一名工作人員，因個人操作的原因，導致槍枝走火，子彈穿透木牆和玻璃門後擊中該名中國遊客。中國駐宋卡總領館駐普吉領事辦公室工作人員證實，該起事件中的受傷遊客確認是中國公民，目前其受傷情況嚴重，正在當地醫院接受治療。

馮女回憶，事發當地正在拍照的母親突然捂臉蹲下。馮女士曾在新聞中看到，射擊後的彈殼比較燙，她以為母親的臉是被反彈回來的彈殼擦過燙到了。她上前察看才驚恐地發現，母親臉上在流血，嘴裡也在吐血，看上去十分痛苦。隨後，那名司機和射擊場的人士一起將她們送到了當地一家醫院，射擊場也報了警。

馮女說，醫生清理創口後她才發現，母親右臉被子彈打穿。馮女提供的視頻顯示，她母親右臉被射穿一個孔洞，多顆牙齒被打落，舌頭也受了傷，「子彈打穿了木板和玻璃門，然後再打到我媽臉上，卡在舌頭上。子彈很髒，醫生說先治一個月再說，傷口目前還沒清理好，每次只能清理一部分，觀察後再清理另一部分，人很遭罪」。

馮女還表示，她們當時在正常開放區域拍照，無人阻止，射擊場也並未說那地方有危險，「事後射擊場方面承認，是他們的一名員工玩槍時走火造成事故，但事發時不在上班時間，員工玩的槍也不是他們的槍。所以射擊場表示只負責我媽住院期間的費用，以及我們這段時間的住宿費，其他的費用讓我們去找那個肇事的員工。但警方否定了他們的提議」。

從馮女士母親嘴裡取出的子彈 。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
從馮女士母親嘴裡取出的子彈 。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

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