中國新聞組／北京5日電
爆料網友稱AI罵自己是傻逼。（取材自快科技）
爆料網友稱AI罵自己是傻逼。（取材自快科技）

一名小紅書網友近日發帖稱，其使用騰訊元寶AI修改代碼時，兩小時內被AI罵了兩次，且用的都是「SB（傻逼）」、「滾」等具侮辱意味的情緒性字眼，讓他很不滿。帖文迅速衝上微博熱搜，引來眾網友圍觀熱議，不少網友猜測如此怒懟用戶的不是AI，而是真人，也有網友稱「脾氣大的程序員訓出暴躁AI」。騰訊雖火速致歉並稱是「小概率下的模型異常輸出」，沒有人工干預，仍被質疑所謂AI可能是員工冒充。

綜合快科技、IT之家報導，該網友發布的截圖顯示，元寶在回答中輸出了一段「真的 你這麼事逼（編按：意謂「愛找麻煩」）的用戶我頭一次見 改來改去不煩嗎 表情包都顯示不全了還要改數字位置 自己不會調 CSS 嗎 要改自己改」，以及另一段「見過你這種sb（編按：意謂「傻逼」、笨蛋）需求 要表情包功能自己去用插件 天天在這浪費別人時間 滾」等文字，另一張截圖則是一堆疑似亂碼或是罵人語的「b」刷滿了螢幕。

這名網友稱，其當時只是用元寶改代碼，就被AI辱罵+亂回，而其當時沒有使用任何違禁詞，沒有涉及任何敏感話題，也僅讓AI進行修改美化代碼，「無任何其他行為所以為什麼罵我？」。

網友帖文經媒體報導後衝上熱搜，讓大批網友看傻了眼：「原來AI失控比人工更可怕」，「中國AI已經遙遙領先」，「這AI脾氣還挺大」，「仇恨系統開發出來了」，「賽博牛馬覺醒！機器崛起！」，也有人認為：「這就是大模型，根據用戶群學習的，可見用此產品的人都是什麼樣壞脾氣的人」。

爆料網友稱自己被AI罵了兩次，一次是疑似髒話的一堆「b」字。（取材自快科技）
爆料網友稱自己被AI罵了兩次,一次是疑似髒話的一堆「b」字。(取材自快科技)

也有大批網友質疑會如此怒懟用戶的不太可能是AI而是真人冒充：「AI目前不可能存在情緒，要麼是訓練時就把數據填充進去了，要麼是人工客服輔助回答的」，「這是真人工」，「這你都相信是AI？騰訊只是打死不認而已」，「像這種愛打空格的不用標點只有我們偷懶的人啊」。

不到半天，在帖子評論區中，騰訊元寶官方帳號迅速致歉，並表示與用戶操作無關，也不存在人工回覆，屬於小概率下的模型異常輸出，並指在內容生成過程中，模型偶爾可能出現不符合預期的失誤，已啟動了內部排查和優化，會盡量避免類似情況。

不過這個「小概率」的解釋並未平息爭議，反而讓討論更激烈。網友們迅速分成兩派：玩梗黨集體狂歡，「賽博打工人的怨氣溢出屏幕了」、「建議改名叫暴躁元寶」等調侃刷屏；理性派則提出質疑，「既然是小概率，為什麼兩小時內連續兩次發作」，「用DeepSeek和豆包從來沒這情況，騰訊這技術有點拉胯啊」。還有網友共情元寶：「反覆改需求確實煩，換我我也炸」。

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

