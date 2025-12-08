川男「不會打字」被詐團轉賣、流浪柬埔寨 中老闆伸援

張全安（化名）。（取材自封面新聞）

來自四川51歲的張全安（化名），上個月因聽信朋友的建議，想到寮國做工程賺錢，結果卻一路被送到柬埔寨 的詐騙 園區，而園區的詐騙管理者嫌他「不會打字」，又將他「轉賣」出去。不幸中的大幸是，轉運張男的車輛在途中遇到當地警察攔檢，歹徒將他丟在異國他鄉就跑了。張男幾經流浪，後來遇到在當地開旅店的中國人老闆「海洋三哥」，才能暫時有容身之處，並試圖聯繫家人返國。

封面新聞報導，張全安表示，「20多天前，朋友讓我跟他去寮國做工程，一起找點錢」。他說，因為去年朋友的哥哥在寮國掙了點錢，自己想著在那邊能多掙點錢，就跟著去了。

張全安說，他也不知道怎麼被帶到詐騙園區的，只知道一路都在坐車，「從自貢到雲南，再從雲南到寮國，最後從寮國到柬埔寨」，直到被送進電詐園區，他才曉得「糟了」。

「園區裡全是中國人，老闆看我不會敲鍵盤，就準備把我轉賣去下一個園區。」張全安回憶，沒想到車開到半路，遇到當地警察查車，園區的人趕緊提前把他們放下來，讓他們自己走。

但他身上的證件都沒了，只好一路徒步走到金邊的中國大使館 ，並在附近的旅店認識了老闆「海洋三哥」。張全安說，這段時間吃住都先賒帳在「海洋三哥」那，目前還在辦理回國的手續，「我現在只想盡快回家」。

目前，四川自貢警方已經聯繫到張全安，正在為他提供相關幫助。

報導稱，「海洋三哥」是四川達州人，與妻子大約八、九年前到柬埔寨金邊開旅店和超市。他說，住客幾乎都是中國人，有的人來了之後發現不掙錢，也有的人發現被騙了，就想逃離。

「我每天要接無數個電話，流量平台每天找我的也很多，八、九成都是中國國內警方或流落到這邊的中國人的親朋好友，要求我幫忙救助」，「海洋三哥」說，還有許多人聽說他在熱心救助，也都找來尋求幫助。他說，一年至少要救助好幾百名中國人，讓他們在旅店裡吃住，然後協助他們辦理回國手續，「算下來，平均每天大約要救助兩人」，這些人大多數是從園區出來的。

「海洋三哥」說，有些住客沒錢支付吃住費用，走了後又上當，然後再回來，仍然住在他旅店裡。「但有時也感到寒心，有的人一回國內就要求我把平台救助視頻刪了，還舉報、拉黑我。希望國內的朋友到這邊來一定要小心，要通過合法的渠道，尤其要注意安全」。