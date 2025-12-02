鄭州男領170萬現金 銀行外被搶 重傷失明後向銀行索賠

倪先生被搶劫後身受重傷。（取材自紫牛新聞）

河南鄭州 一名倪先生近日在社交平台發文稱，去年7月於中國農業銀行中牟白沙支行提款170萬人民幣(約24萬美元)後，在銀行門口遭遇持槍搶劫，他與歹徒纏鬥近20分鐘，銀行保安疑未報警或上前制止，導致他面部重傷、左眼失明。

揚子晚報報導，倪先生稱，當時他剛從銀行取款走到停車點，尚未上車即遭歹徒襲擊。對方試圖搶走他裝有巨額現金的行李箱，兩人扭打期間，倪先生頭面部受重創，歹徒最後騎摩托車逃離。

「我面部受傷，但依舊和歹徒纏鬥了十幾、二十分鐘，後面歹徒見實在搶不過我，就跑掉了。」倪先生稱，期間曾瞥見銀行職員與保安站在門口觀望，卻未報警亦未上前制止。

在歹徒逃離後，他坐在銀行門口的台階上，直到有路人打電話叫救護車。

事發後，警方抓到搶犯王某某，他稱因生意失敗、負債沉重而策畫搶劫。法院今年2月一審判處其死緩，而被害者倪先生傷勢被鑑定為重傷二級，左眼八級傷殘。

倪先生認為銀行必須為搶案負責，因為他提前預約大額取款，銀行應保障客戶「上車落鎖前的安全」，且現場職員未及時協助或報警。他對搶犯王某某提出38萬元(人民幣，下同)附帶民事賠償，但法院僅判賠7.3萬餘元。