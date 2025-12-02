我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

鄭州男領170萬現金 銀行外被搶 重傷失明後向銀行索賠

中國新聞組／北京2日電
倪先生被搶劫後身受重傷。（取材自紫牛新聞）
倪先生被搶劫後身受重傷。（取材自紫牛新聞）

河南鄭州一名倪先生近日在社交平台發文稱，去年7月於中國農業銀行中牟白沙支行提款170萬人民幣(約24萬美元)後，在銀行門口遭遇持槍搶劫，他與歹徒纏鬥近20分鐘，銀行保安疑未報警或上前制止，導致他面部重傷、左眼失明。

揚子晚報報導，倪先生稱，當時他剛從銀行取款走到停車點，尚未上車即遭歹徒襲擊。對方試圖搶走他裝有巨額現金的行李箱，兩人扭打期間，倪先生頭面部受重創，歹徒最後騎摩托車逃離。

「我面部受傷，但依舊和歹徒纏鬥了十幾、二十分鐘，後面歹徒見實在搶不過我，就跑掉了。」倪先生稱，期間曾瞥見銀行職員與保安站在門口觀望，卻未報警亦未上前制止。

在歹徒逃離後，他坐在銀行門口的台階上，直到有路人打電話叫救護車。

事發後，警方抓到搶犯王某某，他稱因生意失敗、負債沉重而策畫搶劫。法院今年2月一審判處其死緩，而被害者倪先生傷勢被鑑定為重傷二級，左眼八級傷殘。

倪先生認為銀行必須為搶案負責，因為他提前預約大額取款，銀行應保障客戶「上車落鎖前的安全」，且現場職員未及時協助或報警。他對搶犯王某某提出38萬元(人民幣，下同)附帶民事賠償，但法院僅判賠7.3萬餘元。

倪先生稱，事發後曾有銀行領導與其聯繫，但後續一直無下文。12月1日，他向媒體透露，當地銀保監局已介入，但暫未形成結論。

銀行網點。（取材自紫牛新聞）
銀行網點。（取材自紫牛新聞）

河南 鄭州

上一則

17歲重慶男戴銬跪地…家人收到照片 被限時付20萬

下一則

中二手平台出現「網路乞丐」下單1元可獲感激與誇獎

延伸閱讀

給1套房再每月付3000元 鄭州婦為何全網徵求乾女兒？

給1套房再每月付3000元 鄭州婦為何全網徵求乾女兒？
入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大
「公司獎勵我奔馳」鄭州老闆發豪語：「讓大家都開上豪車」

「公司獎勵我奔馳」鄭州老闆發豪語：「讓大家都開上豪車」
欠債千萬又罹癌失明 秦楊嘆：後事都交代好了

欠債千萬又罹癌失明 秦楊嘆：後事都交代好了

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險