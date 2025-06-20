永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留

中國知名黃金投資平台永坤黃金暴雷，許多投資者求償無門，還有人畢生積蓄都被捲走。據紐約時報報導，數十名投資者18日在杭州市政府前抗議，隨即被警方包圍，有人一度被拘留，也有人被引導至信訪辦，但有投資者稱回家收到警方通知，警告不要再上訪。

據中央社引述21世紀經濟報導、紅星新聞等媒體報導，自今年5月開始，就有多名民眾在社群媒體上表示，在永坤黃金購買的黃金無法提領，客服也未有人接聽。

有不少投資者赴杭州市上城區經偵報案大廳，向永坤黃金業務員追討賠償。業務員表示，當時確實是因為收益不錯、正常兌付，所以推薦產品，「自己也在公司投了錢，誰也沒想到會變成這樣」。

來自四川的投資者李女士表示，中國的銀行提供的儲蓄存款利率太低，因為金價穩步上漲才將錢投入永坤黃金。永坤黃金推出一個看似零風險的投資方案，投資者可在網路上下單買金條，數周後既可選擇提取實物黃金，也可將金條回售給公司。若金價上漲可賺取差價，若金價下跌，永坤承諾按原價回購。

李女士表示，上個月她與其他投資者前往杭州向警方提交證據。有其他投資者在社群媒體控訴公司捲走畢生積蓄，抖音上關於永坤黃金的話題瀏覽量已突破3000萬次。