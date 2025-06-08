巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

網站bilibili（簡稱B站）網紅博主「CC寶玉玉」近日因一段吃播影片意外露點約一至兩秒，影片隨後遭到刪除，帳號也火速遭被封鎖，引發網民熱議。

綜合媒體報導，「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」，自曝有75F的好身材，原本以美妝、穿搭內容吸引粉絲，偶爾也會分享吃飯做菜的影片，影片中時常穿著清涼，吸引不少網民，在B站擁有超過27萬粉絲。

「CC寶玉玉」近日因一段吃播影片意外露點約一至兩秒。（視頻截圖）

「CC寶玉玉」近日更新一條日常吃飯的視頻，影片中她穿著黃色背心，開心地享用自製鮭魚 排。然而，她突然伸手拉扯背心疑似是想整理衣服，卻意外露點約一至兩秒，引發網民熱議。有人批評是打色情擦邊球，也有人批評會給小孩不好的示範。

這個片段被網友po網瘋傳，影片在隔天下午被B站刪除，並封禁「CC寶玉玉」帳號。

「CC寶玉玉」在社群X發文表示，自己只是剪輯影片時沒注意，已將影片刪除，但她未說明當時為何突然做出露乳的動作。

對此，有網民認為她並非刻意搏出位，只是調整背心時的意外，因此帳號被封禁處罰太過嚴厲。

事件發酵後，這則影片目前已無法瀏覽，帳號主頁則顯示「該帳號封禁中」，至於平台目前尚未就事件發出正式說明，但有消息人士透露，封禁可能與「違反社區規範」有關。