北京1名90後法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京第三中級人民法院一名「90後」執行助理法官疑因女友炫富，導致私隱外洩遭到舉報，在中國「五一」假期前帶著逾億元人民幣的法院「執行款」潛逃到日本 ；有關報導的原文已遭刪除，微博上的討論也幾乎全被屏蔽。

自由亞洲電台引述財新網報導，這名執行助理法官名叫白彬，曾就讀北京某大學法學院，表現優異，在2014屆畢業典禮上還被法學院院長稱讚，「白彬去新成立的第三中院（北京第三中級人民法院），有這樣的培養成績，我作為院長真的很高興」。

報導引述消息人士透露，白彬今年初提出辭職，但一直未獲批准，而白彬早有準備潛逃，陸續將錢轉移至國外，並獲得希臘國籍，但行動前女友向閏蜜炫耀名牌包，以致遭到舉報，白彬得知後，在「五一」假期前攜家人逃到日本，目前行蹤未明。

據報導，外界流傳涉案金額由1.3億元至接近3億元（人民幣，下同，約1810至4177萬美元）不等，有受訪者稱，這筆鉅款是來自某宗或多宗非法集資詐騙案的「執行款」。執行款是指當事人依據生效的法律文書申請法院執行的涉案款（物），包括賠償費、違約金、償還借款、訴訟費、評估費、鑑定費等費用。

報導稱，相關規定要求執行人員不直接收取現金和票據，若必要直接收取，應當要有至少2名執行人員在場。然而，北京一名前法官指出，法院執行局人數一向較少，單人執行情況時有發生，只要「執行人」持有法官證和執行通知單，銀行通常都會放行，且執行通知單在哪裡都可列印。

白彬在執行上發現上述漏洞，透過在線上傳送執行單，將執行款轉到私人帳戶。

在財新網記者發稿前，北京第三中級人民法院的官網已搜尋不到白彬的相關訊息，有關報導及後被下架，在社文平台微信 上的討論文章也遭網管刪除，但網民仍然熱議，「不是私底下分了，推到某個人的身上吧？」、「背鍋的」、「畢業就能進法院，顯然家族背景深厚」、「在編制內的法官如何辦理希臘護照 ？」。