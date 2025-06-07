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北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

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北京法官白彬捲款潛逃日本 民陣：擇日公布真相

中央社台北7日電
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網傳白彬年輕時照片。（視頻截圖）
網傳白彬年輕時照片。（視頻截圖）

北京執行助理法官白彬捲鉅款潛逃日本，中媒披露後遭中國當局下架全面封鎖消息。海外民運組織「民主中國陣線」日本支部成員盧家熙表示，他們正在幫白彬申請政治庇護，事實真相並非如此，將擇日公布。

中媒財新網4日報導，白彬在中國「五一」假期前，攜家人帶著人民幣數億元的法院執行款，潛逃到日本，並已獲得希臘國籍。不過這項爆炸性的新聞隨即被下架，消息遭全網封鎖，白彬的所有訊息都被消失，甚至連法界不引述姓名討論後續可能發展的文章，也全部被刪。

移居日本的前央視記者王志安4日在X平台轉發上述消息，民陣日本支部成員盧家熙在貼文下回覆稱，白彬已經和民陣日本支部取得聯繫。「民主中國陣線日本支部正在幫助白彬先生申請日本的政治庇護」。

中國知名維權律師浦志強得知後，6日在X平台發文痛批民陣日本支部：「幫一位捲走法院執行款的法官申請政治避難？就是你們要幹的？他幹的事，不論放在那個宇宙，都罪不容誅，難道你們不知道嗎？」

王志安也批評，這麼赤裸裸地為貪污犯搞政治庇護，有點不要臉了。這就是海外民運現在聲名狼藉的原因之一。

盧家熙在貼文下回覆稱，「真相並不是這樣的，事情的真相我們會擇日發布」。

財新報導說，中國五一假期前夕，北京市第三中級法院有法官外逃。此人名叫白彬，山西忻州人，90後。2014年夏，進入北京三中院執行局，案發前任執行助理法官。

報導引述消息靈通人士稱，年初白彬向北京第三中院提出辭職，至案發時尚未獲准。白彬外逃早有準備，不僅錢款悉數轉移國外，而且已獲希臘國籍。事發係因其女友向閨蜜炫耀，隱私外洩，被人舉報。白彬獲知後，「五一」前全家出逃日本，目前人在哪裡尚不得知。

報導說，關於涉案金額，坊間有幾種說法，有的說人民幣1.3億元（下同，約1810萬美元），還有的說2億元左右，更有說接近3億元。

報導引述多名受訪者表示，白彬轉至境外的鉅款，來自某個或多個非法集資詐騙案的執行款。

報導提到，事發後，北京西城區委常委、紀委書記、監委主任朱平5月底「空降」北京第三中院出任副院長。同一天，北京第三中院原任副院長張美欣涉嫌嚴重違紀違法被查。值得注意的是，張美欣也曾在法院執行崗位任職。

中國與日本並未簽署引渡條約，不過此前曾有成功案例。2007年5月10日，涉嫌挪用公款潛逃日本3年的遼寧某國企副總經理袁同順被引渡回中國。

日本 庇護 民運

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