武大生論文沒過 發文「刀幸運兒陪上路」進食堂砍人後自殘

疑犯在大學食堂內隨機砍人。(視頻截圖)

武漢 大學近日傳出校園隨機砍人事件震驚輿論。一名疑似因論文遭打回、情緒崩潰的大四學生，6月4日下午在該校第四食堂持刀砍人，導致至少三人受傷，事後疑似割頸自殘，被現場壓制帶走。校方與警方尚未對此事發佈官方通報，但消息已在網路熱傳，引發關注。

綜合「香港 01」等媒體與社群平台報導，有網友目擊一名男子持菜刀衝入食堂，見人就砍，其中一名女生被砍中頸部，兩名男生受傷。目擊者稱，現場一片混亂，有人以桌椅阻擋兇手，其後該男子疑似自殘，情況危急。網傳照片顯示食堂外有多人倒地流血，救援人員趕至協助。

疑犯身份尚未確認，網傳其名為「朱湛」，疑為該校大四學生。據稱，他在犯案前曾於社交帳號發文預告，稱因論文答辯突遭評審要求重大修改，被迫延期二辯，質疑受到不公待遇，情緒激動。他在貼文中寫道：「只能去食堂刀人了，刀幾個幸運觀眾陪我上路。懶得玩了，重開。」

據知情學生透露，該生的論文已多次修改並通過查重，但在答辯兩天前突然遭評委否定，稱其「整體框架有問題」需重新改寫。他曾向導師求助，但最終仍無法如期完成。有在校生指出，評委並非固定指導教師，而是由學校安排，認為評委是為了指標惡意卡人，才導致該生陷入崩潰。

此事在微博等社交平台迅速發酵，「武漢大學」「食堂無差別砍人」等詞條登上熱搜。不過相關圖片與帖文已陸續被刪除，警方及校方目前仍未公開說明。有網友批評校內心理輔導機制缺失，也有人呼籲反思教育評鑑制度的壓力與不透明。