重慶貪官傳家中查獲2億現金、祖墳挖出3公斤金磚 還涉黑吃黑

黔江雲之源足療店單間，內裝如豪華賓館。（取材自中國經營報）

重慶市黔江區監委在調查近期落馬的一名公安分局局長二級高級警長涉賄案發現，兩人和另一名被號稱「地下組織部長」的前政法系統要員收賄金額巨大，傳言其家中被查出2億元（人民幣，下同）現金，老家祖墳還挖出3公斤金磚。此案並發展黑吃黑案外案，被三名官員當做收賄中轉站的足浴店老闆涉私吞巨額賄款，引發二級警長不滿，被查後把這名老闆也供了出來。

據中國經營報引述「清風黔江」微信 公眾號5月20日發布信息，經批准，黔江區監委對重慶黔江雲之源足療養生館負責人王成進行了立案調查。經查，王成與國家公職人員相互勾結，夥同國家公職人員為請託人謀取利益，並非法收受巨額財物。

當地多位知情人士確認，王成案與近期落馬的兩江新區管委會副主任、公安分局局長羅某及江區公安局交巡警支隊政委、二級高級警長李某某有關。羅某因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。

當地官場傳言稱，李某某家被抄時，家中查出約2億元現金；另一個說法是，辦案部門在李某某老家祖墳中，挖出3公斤金磚。不過這兩個信息暫未得到官方部門確認。

黔江雲之源足療店2樓入戶大廳，典型的中式現代裝修風格。（取材自中國經營報）

報導引述多位消息人士稱，王成是羅某、李某某以及當地另一位被號稱「地下組織部長」的前政法系統要員的重要關係人，但其作為中轉站卻「不講武德」，替李某某收了很多錢，其中有一筆50萬元受賄款根本沒給李某某，李某某被查後將此事供了出來。後經核查，該中轉站前後私吞受賄人的款項數額巨大。

消息人士稱，王成落馬，源於上下兩個案子夾擊帶出：羅某疑涉重慶市政法委原書記陸克華案，辦案部門向下追查，查至黔江，查到王某；李某某則捲入一宗網路詐騙案，因與多人私分巨額款項，後事發被查，辦案部門追查，查到王成。

通報稱，王成與國家公職人員相互勾結，夥同國家公職人員為請託人謀取利益，並非法收受巨額財物，已涉嫌受賄犯罪，依法收繳其違法犯罪所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

天眼查資料顯示，黔江雲之源足療養生館的企業性質為個體工商戶，成立於2013年7月，經營範圍為足浴服務、餐飲服務、住宿服務等，目前為存續狀態。黔江雲之源足療店單間，內裝如豪華賓館，用光、用材考究，頗具奢華氛圍。